Виталий Портников: "Газпром" взяли за горло

6 июня, 2018, 12:24

Портников Виталий

Из-за ареста активов у "Газпрома" реальные проблемы. Таких ещё не было никогда

Министр энергетики России Александр Новак пригрозил Украине проблемами с дальнейшим транзитом газа через нашу территорию из-за ситуации с арестом активов "Газпрома" на Западе. "Мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений от этих действий очень нехороший эффект" - сказал Новак.

В его заявлении трогательно все: и то, что отношения между "Газпромом" и "Нафтогазом" после десятилетий шантажа со стороны России, ее обращений в арбитраж и лихорадочного строительства газопроводов в обход Украины оказались "партнерскими". И то, что эти действия "Нафтогаза" могут иметь "нехороший эффект" - так, будто до сих пор отношения "Газпрома" и "Нафтогаза" были очень хорошими и руководители российской монополии не рассказывали бы на всех перекрёстках о ненадежности Украины как партнера и необходимости строительства "Северного потока-2" ради стабильности и безопасности российских поставок.

Впрочем, если все время врут хозяева Новака Путин и Медведев, то почему не может лгать министр энергетики?

Новак правдив только в одном: из-за ареста активов у "Газпрома" реальные проблемы. Серьёзные. Таких не было никогда. Иначе министр энергетики не говорил бы о возможности поддержки "Газпрома" в связи с арестом его активов. Задумайтесь только - российское правительство собирается помогать компании, основная задача которой - содержать Россию.

Все это означает только одно: "Газпром" крепко взяли за горло, а понимания, что же делать в этой ситуации, у российского руководства нет.

Тормозится вся деятельность российского газового монополиста, все его проекты, само существование на рынке. Возможности надавить на Украину с помощью западных лоббистов своих интересов у Кремля в данном случае нет просто потому, что Украина действует в логике права, она просто исполнят решение международного арбитража, которое Россия игнорирует.

Можно, конечно, устроить войну - Россия только это умеет. Но возможности воевать перед пресловутым чемпионатом мира по футболу у Кремля нет - ведь это позорное мероприятие должно стать очередным доказательством личной значимости Путина и его государства. А каждый день промедления приносит "Газпрому" убытки, усложняет его ситуацию на рынке.

Конечно, можно было бы поступить честно: просто заплатить, исполнить решение арбитража. Но поступать честно - это не по-путински.