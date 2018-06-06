Смерть Леонида Кантера. Тест на сопереживание

6 июня, 2018, 15:21

Самоубийства – это огромная проблема, о которой надо говорить. У нас же часто обесценивают причины этого явления

В украинском обществе не слишком привыкли понимать самоубийц. То ли влияние религии, то ли просто устоявшееся мнение толкает нас скорее осудить человека, решившего добровольно уйти из жизни. К тому же – война. Сколько людей умирают, совсем этого не желая, но должны, потому что защищают страну.

В конце концов, Олег Сенцов, коллега Леонида Кантера, решил стать "гвоздем в гроб российской власти", пусть и ценой жизни. А тут – успешный режиссер, полный энергии и планов на будущее, берет и ставит большую точку.

После известия о смерти Кантера разошлись волны догадок. Даже после того, как полиция подтвердила факт самоубийства, многие не верили. Мол, не мог Леонид такого сделать, ведь много чего планировал и вообще это не похоже на него.

Мне кажется, что этот случай не должен стать для нас чем-то вроде шокирующей новости, которую еще долгое время будут мусолить просто чтобы посплетничать. Самоубийства – это огромная проблема, о которой надо говорить. У нас же часто обесценивают причины этого явления, даже если это болезнь. К той же депрессии порой отношение как к чему-то незначительному, надуманному, как к просто плохому настроению, которое можно исправить походом в кино.

Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 40 секунд кто-то на нашей планете решается прервать свою жизнь. То есть, пока вы читаете этот материал, с кем то это уже произошло. Люди не так часто обращаются за помощью, потому что им порой просто стыдно. Только представьте, из-за боязни насмешек и ироничного отношения тысячи людей никому не могут сказать как им плохо.

Почти год назад не стало фронтмена группы "Linkin Park" Честера Беннингтона. Он повесился в своем доме недалеко от Лос-Анджелеса. Его вдова Талинда Беннингтон запостила в Твиттер видео, где ее муж веселится вместе с детьми, поедая конфеты с отвратительными вкусами. Подпись к этому видео был следующий: "Так выглядела депрессия за 36 часов до его смерти. Он любил нас, и мы любили его".

Вся суть была в том, чтобы показать, что у депрессии нет лица или плохого настроения. Ее просто не видно. Человек может ничем не выдавать того, что на самом деле творится в душе и что он серьезно думает свести счеты с жизнью. Когда же это лицо проявится – будет слишком поздно что-то делать.

За этим последовал масштабный флешмоб под названием #FaceOfDepression, участники которого делились своими переживаниями и доказывали, что не стоит молчать о них, говорить – не стыдно. Собственно, к этому же призывал и наш украинский флешмоб – #янебоюсясказати, где люди писали о насилии, которое пришлось пережить. Потому что это тоже беда для общества, когда мы привыкли жестокие избиения считать чем-то, что "нельзя выносить из избы".

Есть еще одна штука, обсуждать которую еще более недопустимо. Порой люди, стоя перед лицом болезней или старости, сознательно выбирают не знакомиться ни с одним, ни с другим. Наверное, самым известным примером в этом смысле является Хантер Томпсон. Американский писатель застрелился на своем рабочем месте, когда ему было 67 лет. Предсмертная записка гласила: "футбольный сезон закончен".

Самын близкие люди потом - в интервью и воспоминаниях - утверждали, что Томпсон привык контролировать все сам, в том числе и время своей смерти. В последнее время у него было совсем плохо со здоровьем, впереди ждала старость, которую этот человек, очевидно, считал для себя унизительной. Семья и друзья Хантера Томпсона настолько уважали его выбор, что даже выполнили его последнюю волю - развеять прах из пушки на специальной посмертной вечеринке.

В случае с Леонидом Кантером, наверное, не будем копаться в причинах такого выбора. Только вспомню, что его девушка написала пост в фейсбуке, из которого многое становится понятным.

В то же время, вполне можно говорить о потере не только для его родных, но и для всей страны. Он был одним из лучших украинских документалистов, который успел вместе с коллегами создать несколько действительно стоящих и важных лент.

"Война за свой счет" рассказывала о людях, которые несмотря на все препятствия шли на войну, собирали деньги на оружие и бронежилеты, не ждали шагов от государства, а делали их сами. Это рассказ о тех, кто был и есть настоящими гражданами, чувствующими ответственность за то, что творится вокруг.

То же самое с "Добровольцами Божьей четы" - фильмом о киборгах. Леонид Кантер и его коллега Иван Ясной снимали события в аэропорту сами, переживали все события вместе с участниками и в результате сделали ленту, которая безусловно останется важным свидетельством событий.

Последняя прижизненная работа Кантера – "Миф" об оперном певце Василии Слипаке, который бросил работу во Франции и приехал воевать на Донбасс. Своего героя авторы показали не как карикатурного, одномерного персонажа, а как сложного человека, к поступку которого можно относиться совершенно по-разному.

Во множестве постов, которые появились за сутки по смерти режиссера, о нем писали преимущественно как об очень сильном и деятельном человеке. Леонид Кантер – человек, который за своим волевым характером прятал много страданий, но так и не смог их преодолеть. Он много путешествовал, постоянно организовывал какие-то проекты, пытался оставить по себе след и таки сделал это.

Мы же, безусловно, потеряли режиссера, который мог снять еще много фильмов рассказывающих нам, зрителям, об интересных людях, важных событиях, о нашей стране. Наверное, стоит его поблагодарить за то, что успел сделать. Ну и, понятное дело, не осуждать его выбор, ибо у каждого он свой. Гораздо ценнее – построить такое общество, в котором люди не будут бояться обращаться за помощью, когда в ней нуждаются.