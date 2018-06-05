На Гавайях продолжается извержение вулкана: дома уничтожены, население эвакуируют. Фоторепортаж
5 июня, 2018, 18:30
На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа - одного из самых активных вулканов в мире
Об этом сообщает Reuters.
По данным службы гражданской обороны, лава уничтожила уже 117 домов и других сооружений. 2 тыс. жителей местности Лейлани покинули свои дома.
Потоки лавы также повредили телефонные и электрические линии, что привело к рассоединению связи и остановке энергосистем, обеспечивающих примерно четвертую часть острова.
Дополнительные проблемы создают вулканические пепел и стекловолокно (так называемое "волосы Пеле»), которые извергаются в воздух.
Большая часть Гавайского вулканического национального парка - одного из главных туристических объектов - пока закрыта на неопределенный срок.
фото: REUTERS
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