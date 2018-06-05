На Гавайях продолжается извержение вулкана: дома уничтожены, население эвакуируют. Фоторепортаж

Об этом сообщает Reuters.

По данным службы гражданской обороны, лава уничтожила уже 117 домов и других сооружений. 2 тыс. жителей местности Лейлани покинули свои дома.

Потоки лавы также повредили телефонные и электрические линии, что привело к рассоединению связи и остановке энергосистем, обеспечивающих примерно четвертую часть острова.

Дополнительные проблемы создают вулканические пепел и стекловолокно (так называемое "волосы Пеле»), которые извергаются в воздух.

Большая часть Гавайского вулканического национального парка - одного из главных туристических объектов - пока закрыта на неопределенный срок.