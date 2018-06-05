5 июня, 2018, 14:28

Максим Викулов

На прошлой неделе испанский парламент отправил в отставку правительство правоцентриста Мариано Рахоя. Новым премьером стал лидер социалистов 46-летний Педро Санчес

В минувшую пятницу, 1 июня, в Испании произошло неординарное событие: впервые в новейшей истории страны депутаты Генеральных кортесов (парламента) выразили вотум недоверия правительству, отправив таким образом в отставку консервативный кабинет Мариано Рахоя. Такое решение поддержали 180 депутатов нижней палаты из 350-ти.

Что стало причиной

Причиной такого решения испанских законодателей стало так называемое "дело Gürtel" - масштабный коррупционный скандал, который касался незаконного финансирования правящей "Народной партии", коррупции, мошенничества и отмывания средств. 24 мая суд огласил приговоры 29-ти фигурантам – политикам и бизнесменам – осудив их совокупно на351 год лишения свободы.

Наибольший срок (51 год) получил бизнесмен Франсиско Корреа, который считался основателем схемы незаконного финансирования правящей партии. Корреа признали виновным в контроле над сетью компаний, которые организовывали поездки и мероприятия для партии в обмен на получение государственных и муниципальных контрактов.

Прокуратура просила для Корреа 125 лет лишения свободы. Суд согласился "всего" на 51

По данным следствия, компании бизнесмена в период с 2000 по 2008 год получили 8,4 млн. евро на организацию мероприятий, часто по ценам выше рыночных. Не избежала правосудия и жена Корреа, получив 14 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Луис Барсенас, который был сенатором и казначеем Народной партии в течение 30 лет (до 2009 года) и который подозревается в получении многомиллионных "добровольных пожертвований" от целого ряда бизнесменов (в том числе – 1,3 млн евро от компаний Корреа), проведет в тюрьме 33 года. Кроме того, он должен выплатить 44 млн евро штрафа. Жена Барсенаса приговорена к 15 годам заключения. Суд признал, что она помогала мужу в сокрытии незаконно полученных средств в банках Швейцарии.

В ходе скандального процесса Барсенас признал, что скрыл от закона незаконное финансирование партии, и отметил, что об этом было известно ее высшему руководству.

Одним из главных партнеров Корреа был предприниматель и бывший политик от "Народной партии" Пабло Креспо. Он работал на различных должностях в партийном офисе в автономии Галисия, а также возглавлял компанию, которая занималась организацией рекламных мероприятий, в частности, и для его политической силы. Позже он создал еще несколько компаний, которые получали контракты от государственных учреждений по завышенным ценам.

Следствие доказало вину Креспо в мошенничестве, подделке документов и злоупотреблении властью. Приговор - 37 лет и 6 месяцев в тюрьме и штраф в 3 млн евро.

Среди других ключевых фигурантов дела – Альберто Лопес Виехо. Он – бывший советник регионального правительства Мадрида по вопросам спорта, местный депутат, а еще – личный друг Корреа. Его обвиняют в помощи в маскировке завышенной стоимости контрактов. Виехо получил 31,9 лет тюрьмы и штраф в 3,1 млн евро.

В то же время Рахой – теперь уже экс-премьер – ранее утверждал, что он не знал Корреа лично и что именно он, возглавив Народную партию в 2004 году, решил расторгнуть контракты с компаниями Корреа из-за злоупотреблений.

Кроме того, он уверял, что коррупционный скандал не касается ни одного из членов его кабинета.

После оглашения судебного приговора крупнейшая оппозиционная сила Испанская социалистическая рабочая партия инициировала рассмотрение Генеральными кортесами вотума недоверия правительству. Рассмотрение вопроса облегчалось тем, что, будучи премьер-министром, Мариано Рахой не имел парламентского большинства – экс-партия власти контролирует лишь 137 депутатских кресел из 350-ти. Голосование за недоверие объединило все оппозиционные силы, кроме социалистов, проект резолюции поддержали ультралевые популисты из Podemos, Левые республиканцы Каталонии (ERC), каталонские демократы (PdeCAT), партия из Валенсии Compromis (Компромисс), националистическая Nueva Canarias (Новые Канары) и баскские сепаратисты.

Теперь уже экс-премьер-министр Испании Мариано Рахой

По информации испанских СМИ, Мариано Рахой был готов к такому результату. Накануне он собрал своих соратников в одном из мадридских ресторанов, а перед заседанием парламента выступил с заявлением, поздравив своего преемника с предстоящим назначением.

Премьер без большинства: куда поведет Испанию Педро Санчес

После голосования новым главой правительства король Испании назначил Педро Санчеса - лидера социалистов второй по численности парламентской партии (84 депутата), которые и инициировали отставку предыдущего премьера. Уже на следующий день Санчес принес присягу в присутствии монарха, впервые в истории отказавшись от использования во время церемонии традиционных католических символов – Библии и распятия. После чего новый глава правительства приступил к формированию своего Кабинета, при чем пресс-секретарь социалистической партии подчеркнул – речь идет о формировании правительства меньшинства на базе одной лишь Соцпартии, без левых радикалов, националистов, каталонских и баскских сепаратистов – всех тех, кто стал ситуативным союзником во время голосования по отставке Мариано Рахоя. Насколько стабильным будет правительство, опирающееся менее чем на четверть парламентских штыков – вопрос риторический; впрочем, близкий помощник Педро Санчеса, его "правая рука" Хосе Луис Абалос заявил, что о досрочных выборах речь пока не идет.

Новый лидер Испании. социалист Педро Санчес попробует управлять страной, контролируя лишь 84 парламентских кресел из 350-ти

Какие изменения ждут Испанию от нового правительства, мы сможем увидеть уже в ближайшем времени. А изменения непременно будут: в испанской политике традиции преемственности значительно ниже, чем, например, в Германии или в англосаксонских странах. К примеру, когда социалисты выиграли парламентские выборы 2004 года, Мадрид сразу же вывел свои войска из состава многонациональных сил в Ираке - несмотря на то, что до этого правоцентристы были ярыми апологетами военного присутствия в этой ближневосточной стране и преданными союзниками Соединенных Штатов.

Сейчас социалисты выступают против мер жесткой экономии и требуют увеличения расходов на социальные программы и жестких положений и налогов для банков. Насколько они смогут откорректировать бюджетную политику в условиях отсутствия парламентского большинства - опять же так, непонятно.

Неизвестно также, как при новом правительстве изменится подход официального Мадрида к вопросу каталонского сепаратизма. Мариано Рахой был проводником жесткой линии; очевидно, пока Барселону ожидают определенные послабления. К чему они приведут и будут ли оправданными - неизвестно.

А вот в украино-испанских отношениях, похоже, ничего не изменится. По крайней мере, президент нашего государства Петр Порошенко по итогам официального визита, который состоялся 4 июня - сразу после назначения нового премьера (кстати, это был первый визит украинского лидера в Испанию за последние 22 года, а Петр Порошенко - первым главой государства, с которым Педро Санчес встретился на новой должности) - заявил о высказанной Санчесом поддержке позиции Украины в ЕС и евроатлантическим амбициям Украины.

"Очень важно, что мы получили четкую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Поддержку позиции продления санкций. Поддержку позиции Украины в ЕС. Поддержку евроатлантических амбиций Украины", - рассказал Порошенко в комментарии по итогам встречи.