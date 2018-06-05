II Форум по прямому налогообложению: проблемы, реалии, перспективы

5 июня, 2018, 17:17

Внедрение механизма всеобщего декларирования невозможно без качественно проведенной налоговой амнистии, которая даст возможность плательщикам начать свою налоговую историю с чистого листа, а кроме того – легализовать накопленные "серые" капиталы

Такое мнение высказал Данил Гетманцев, профессор кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченко, доктор юридических наук, эксперт Taxlink, президент Ассоциации налоговых советников, при II Форуме по прямому налогообложению, анализируя проблемные вопросы реализации всеобщего декларирования. Мероприятие организовано Ассоциацией налоговых советников совместно с платформой "Taxlink", Ассоциацией административных судов, Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Участие в мероприятии приняли судьи, ученые, юристы, аудиторы, представители исполнительной, законодательной ветвей власти и общественных организаций.

Семейному налогообложению быть?

По словам профессора, среди основных недостатков общего декларирования является наложение на налогоплательщика дополнительных обременений в виде обязанности самостоятельно вести учет и подавать декларации, в том числе - в виде расходов на аудиторов и юристов, а также расширение полномочий контролирующих органов и возможностей для привлечения плательщика к ответственности. При этом господин Гетманцев уверен, что преимуществ всеобщего декларирования значительно больше, ведь внедрение прогрессивного налогообложения позволит увеличить поступления от налога и положительно повлияет на справедливость налоговой системы в целом. Кроме того, только в рамках всеобщего декларирования может быть реализован проект семейного налогообложения доходов, который успешно функционирует в развитых странах. Среди прочего, всеобщее декларирование позволит расширить применение налоговых вычетов (скидок), приближающее объект налогообложения к чистому доходу. "Общее декларирование является одной из мер, которые меняют природу взаимоотношений между государством и лицом. Акцент смещается с механизма "феодал - подданный" к "исполнитель - заказчик". Меняется и отношение к недобросовестным плательщикам и уклонениям. Необходимость обязательного декларирования доходов положительно влияет на финансовую дисциплину частных лиц, и сегодня в большинстве случаев не понимают своего финансового положения", - отмечает эксперт.

Основным условием введения и успешного функционирования общего декларирования господин Гетманцев называет проведение налоговой амнистии. "Внедрение механизма всеобщего декларирования невозможно без качественно проведенной налоговой амнистии, которая позволит плательщикам начать свою налоговую историю с чистого листа, а кроме того - легализовать накопленные "серые" капиталы. Проведение налоговой амнистии является своего рода необходимым злом, она нарушает: принципы равенства налогообложения и механизм перераспределения благ и публично-правовой порядок в части взимания налогов, который само государство и установило, а также принцип налоговой нейтральности", - говорит эксперт. При этом докладчик отметил, что проведение налоговой амнистии должно сопровождаться последующим усилением процедур налогового контроля (например, всеобщего декларирования) и увеличением санкций за уклонение от уплаты. "Именно выполнение этого требования стало залогом успеха реформы в Ирландии в 1988 году. После амнистии ирландские налоговые органы получили доступ к ранее закрытой для них информации о счетах плательщиков, а кроме того - произошло увеличение санкций. В результате удалось собрать четверть миллиарда евро и обнаружить почти 4 тыс. уклонистов", - приводит пример г-н Гетманцев. В этом контексте особое внимание профессор отвел широкому информированию общества о проведении налоговой амнистии, о положительных последствиях в результате участия в ней и негативных последствиях из-за игнорирования проведения амнистии. К примеру, проведенная налоговая амнистия в Германии в 2005 году была не очень удачной из-за отсутствия надлежащей информационной кампании, и вместо запланированных 5 млрд евро было получено только 1,5. И декларации можете уничтожить!

Немалую роль играет и запрет проведения мер контроля плательщиков после завершения амнистии за периоды, которые подпадают под амнистию. "Например, казахстанская амнистия 2006-2007 гг. предусматривала такое интересное мероприятие, как уничтожение поданных плательщиками деклараций в процессе амнистии. Таким образом, государство отказывалась от возможности проводить в будущем мероприятия аудита в отношении таких плательщиков", - анализирует зарубежный опыт господин Гетманцев.

Впрочем, главным требованием к амнистии, по мнению докладчика, можно считать социально-экономическую стабильность и существование доверия к власти. Игнорирование этого требования сводит на нет намерения относительно легализации доходов, о чем свидетельствует международный опыт. "В 2005 году в Грузии, в результате легализации активов в обстоятельствах полного недоверия бизнеса к правительству собрано 35 000 долларов. В 2007 году в Кыргызстане проведения амнистии в условиях глубокого общественно-экономического кризиса привели к тому, что в амнистии не принял участия ни один плательщик", - резюмировал профессор. Только совокупный чистый доход... Особенности налогообложения адвокатской деятельности освещал Константин Чарторыйский, старший юрист Jurimex, член Ассоциации налоговых советников. Так, юрист напомнил присутствующим, что основные условия осуществления независимой профессиональной деятельности заключаются в том, чтобы не быть наемным работником; не являться физическим лицом-предпринимателем; осуществлять деятельность, которая предусмотрена законом для независимой профессиональной деятельности; использовать наемный труд не более четырех человек. Объектом налогообложения адвокатов как лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность является совокупный чистый доход, то есть разница между доходом и документально подтвержденными расходами, необходимыми для осуществления определенного вида независимой профессиональной деятельности. Среди обязательных условий отнесения сумм в расходы господин Чарторыйский назвал: подтверждение первичными документами; наличие справки о постановке на учет лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность; наличие влияния на получение доходов; связь с осуществлением независимой профессиональной деятельности.

При этом докладчик отметил, что с начала 2017 адвокаты должны обязательно платить ЕСВ, независимо от факта получения дохода. "Адвокаты как лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны начислять ЕСВ за себя не меньше, чем размер минимального страхового взноса в месяц (сумма установлена ​​в размере 22% (819,06 грн), даже если дохода от такой деятельности в течение всего года (или отдельных его месяцев) получено не было. Отчет плательщики ЕСВ - лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны подавать до 1 мая года, следующего за отчетным. плательщики ЕСВ - лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, обязаны платить каждый квартал не менее 2 457,18 грн до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос (19 апреля, 19 июля, 19 октября, 19 января)", - констатировал он.

А бенефициарный владелец кто? Особенности применения концепции бенефициарного владельца дохода в Украине анаоизував Константин Пенской, старший консультант АО «Sayenko Kharenko». Так, по словам эксперта, анализ судебной практики свидетельствует, что в Украине фактически происходит отход от формального подхода (когда для подтверждения бенефициарного статуса анализировались в основном положения договоров и проверялось наличие сертификата нерезидента) к существенному подходу. При этом наблюдалась тенденция направления ВАСУ дел на новое рассмотрение именно для фактического исследования бенефициарности получателя доходов. "Требования к бенефициарному владельцу в рамках новых тенденций судебной практики и разъяснений налоговых органов фактически сводятся к следующему: "фактический получатель дохода" не должен толковаться в узком, техническом смысле, его значение следует определять в соответствии с целью, задачами международных договоров об избежании двойного налогообложения, таких как "уход от уплаты налогов", и с учетом следующих основных принципов, как "предотвращение злоупотреблений положениями договора"; Для признания лица бенефициарным владельцем необходимо не только наличие правовых оснований для непосредственного получения дохода, но и того, что такое лицо должно быть непосредственным выгодоприобретателем, то есть лицом, которое получает выгоду от дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу", - отмечает консультант АО "Sayenko Kharenko". При этом эксперт проанализировал несколько кейсов по подтверждению бенефициарного статуса получателя доходов (Постановление Днепропетровского апелляционного административного суда от 16.03.2017 по делу ПАО КБ "Приватбанк" №804 / 3765/16 (обжалуется в кассационном порядке) и Постановление ВС от 21.03.2018 г.., дело № 803/1005/17).

В этом контексте докладчик рассмотрел вопросы формирования доказательной базы и отметил, что перечень доходов, в отношении которых может применяться концепция бенефициарного владельца, должен определяться с учетом положений соответствующих Налоговых конвенций. Если международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем предусмотренные НКУ, применяются правила международного договора. Инструменты формирования доказательной базы налоговыми органами: анализ договоров с нерезидентами; получение информации из публичных источников; направление запросов в компетентные государственные органы в юрисдикции получателя дохода. Что скрывается за НДФЛ? В свою очередь, советник адвокатской компании "Соколовский и партнеры" Иван Балицкий проанализировал уголовно-правовую и иную ответственность для работодателя сквозь призму НДФЛ. Среди прочего, эксперт напомнил, что базой налогообложения здесь является общий налогооблагаемый доход (п. 164.1. Ст. 164 НКУ). В состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога включаются суммы вознаграждений и других выплат, начисленных (выплаченных) плательщику налога в соответствии с условиями гражданско-правового договора (п 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 НКУ). При начислении доходов в виде вознаграждения по гражданско-правовым договорам за выполнение работ (предоставление услуг) база налогообложения определяется как начисленная сумма такого вознаграждения (абзац второй п. 164.6 ст. 164 НКУ). Ставка налога на доходы физических лиц в соответствии с п. 167.1 ст. 167 НКУ составляет 18% базы налогообложения, в том числе на доходы по гражданско-правовым договорам. Налоговый агент, который начисляет (выплачивает, предоставляет) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог с суммы такого дохода за его счет (п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 НКУ).

Господин Балицкий также напомнил об основных основания проведения документальных проверок по начислению и уплате НДФЛ по гражданско-правовым договорам. «Такие проверки проводятся: в случае получения контролирующим органом ГФС информации об уклонении налоговым агентом от налогообложения выплаченной (начисленной) наемным лицам (в том числе без документального оформления) договоров с наемными лицами. Источниками информации здесь выступают: результаты фактической проверки органами ГФС; результаты проверок, проводимых другими контролирующими органам; обращение физических лиц с жалобами на не заключения налогоплательщиком трудовых договоров, невыплаты заработной платы или выплаты заработной платы без начисления и уплаты налоговых обязательств; в случае имеющегося уголовного производства по ст. 172, 173, 175 или 212 УК Украины", - отметил советник АК "Соколовский и партнеры". Результатами проведения проверки органами ГФС могут быть: составление акта проверки с выводами о: притворстве гражданско-правовых соглашений и признании их трудовыми; нарушении требований налогового законодательства, законодательства об оплате труда и занятости; непроведении индексации заработной платы; занижении объекта налогообложения; начислении налоговых обязательств по уплате налога на доходы физических лиц (военного сбора и НДФЛ); начислении штрафных санкций за нарушение налогового обязательства; отправке в контролирующие и правоохранительные органы материалов проверки.



При этом докладчик проанализировал и риски привлечения к ответственности по результатам составления акта проверки в случае необжалования ППР. Предприятие и его должностные лица могут нести финансовую (ст.ст. 119, 123, 127 НКУ, ст. 265 КЗоТ), административную (ст. 41, 188-6 КУоАП), гражданскую (ст. 117 КЗоТ, ст. 34 ЗУ "об оплате труда" (иски о взыскании невыплаченной заработной платы) и уголовную ответственность (ст.ст. 172, 173, 175, 212, 366 УК Украины).