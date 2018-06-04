Выборы в Словении выигрывает правый, который против миграции но за продление антироссийских санкций

4 июня, 2018, 14:26

Максим Викулов

Правоцентристская "Словенская демократическая партия" (SDS), возглавляемая дважды экс-премьером Янезом Янши, набирает 26,8% голосов на досрочных выборах в парламент

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на первые данные государственной избирательной комиссии.

По итогам обработки не более 12% бюллетеней, SDS набирает 26,8% голосов. На втором месте идет движение мэра города Камник Марьяна Шареца (LMS), ранее никогда не баллотировавшееся в парламент, у него 11,6% голосов.

Третье место занимают социал-демократы, являющиеся членом правящей коалиции. Партия современного центра (SMC) Миро Церара, который до марта занимал пост премьера, но подал в отставку, идет на четвертом месте.

SDS считалась фаворитом парламентских выборов согласно результатам опросов общественного мнения. Они показывали, что партия наберет не менее 24% голосов. Однако этого недостаточно для формирования правительства и партия будет искать партнеров для коалиции.

Словенский президент Пахор заявил в понедельник, что предложит мандат на формирование правительства Янезу Янши и даст ему шанс собрать парламентское большинство.

"Я не обязан награждать мандатом победителя выборов, но я сделаю это, потому что я твердо верю в демократию", - заявил Пахор.

Как отмечает Reuters, жесткая позиция SDS в отношении мигрантов означает, что у нее нет потенциальных партнеров по коалиции. Лидер партии уже признал, что любые переговоры с потенциальными партнерами будут тяжелыми.

Поводом для проведения досрочных парламентских выборов в Словении стала отставка премьера страны Мило Церара, которая произошла в середине марта. Тогда Церар заявил об отставке через несколько часов, после того как Верховный суд страны отменил результаты референдума, прошедшего в сентябре 2017 года. По итогам референдума был утвержден проект по финансированию железной дороги Копер-Дивача. По словам словенского премьера, решение суда стало "последней каплей", которая переполнила чашу терпения правительства.

Бывший политзаключенный и активный борец за независимость Словении от Югославии, Янез Янша возглавлял словенское министеррство обороны во время 10-дневной войны - короткого вооруженного конфликта между Словенией и Югославской народной армией после объявления Словенией независимости, длившегося с 27 июня по 6 июля 1991 г. Впоследствии был премьером Словении в период 2004-2008 годов и 2012-2013 годов.

В начале 2013 года его правительство обвинили в коррупции при покупке финских танков Patria. После этого коалиционное правительство получило вотум недоверия от парламента, а сам Янша был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу. Впрочем, в декабре 2014 года Янша был временно освобожден из тюрьмы в ожидании пересмотра дела. А 23 апреля 2015 Конституционный суд отменил его приговор.

Кампания под антимигрантские лозунгами

Во время нынешней предвыборной кампании партия Янши и другие правоцентристские партии активно высказывались против миграционной политики Евросоюза, согласно которой квота мигрантов, которые должны осесть в Словакии составляет 567 человек.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приехавший в середине мая в словенский город Целе, чтобы агитировать вместе с Яншей, заявил: "Если Европа сдастся массовому перемещению населения и иммиграции, наш собственный Континент будет потерян ... Цель заключается в том, чтобы расселить среди нас людей, которые не принадлежат к нашей культуре и которые захотят жить здесь в соответствии с их собственными религиями и обычаями".

Орбан выступал в поддержку Янши на еще одном предвыборном мероприятии.

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А на митинге в Любляне вечером 30 мая Янша вспомнил о полумиллионе мигрантов, прошедших через Словению в 2015 и 2016 годах на пути в Западную Европу.

"Мы не допустим, чтобы это повторилось, - сказал Янша, - Словенцы по своей сути привержены солидарности, мы доказали это во время Балканских войн, но мы знаем, где разумный предел между солидарностью и безумием".

СМИ сообщали, что проорбановские медиакомпании оказали финансовую поддержку подразделениям, связанным со Словенской демократической партией. В свою очередь, партия Янши отвергает эти обвинения как "фейковые новости".

Чего ждать Украине

Весной 2015 году в серии интервью Украинской медиа Янез Янша четко высказывался в поддержку Украины. "Украина имеет полную поддержку моей партии и большинства словенского населения, это несомненно", - утверждал политик изданию "Европейская правда". По его словам, в Словении существует и откровенно пророссийская партия - "Объединенные левые", рейтинг которой составляет около 6%. Говоря об отношении к украино-российскому конфликту действующей в то время словенской власти, Янша убеждал, что "они следуют европейским решениям, но не играют активной роли".

Также настоящий фаворит выборов одобрительно отзывался о санкциях против России. "Я думаю, что санкции нужны. Они являются серьезной поддержкой для Украины и препятствием для путинского режима, - утверждал он - российская экономика быстро почувствует их результаты, и после этого подлинное понимание ситуации простым населением повлечет политические последствия".

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Выражая надежду, что Россия изменится ( "Путин не вечен"), Янез Янша советовал украинцам не терять времени, а сосредоточиться на реформировании экономики и вооруженных сил.

"Оглядываясь на прошлое, а также на некоторые другие страны в нашем регионе в подобном положении, я думаю, что самое важное - это человеческие ресурсы: солдаты и офицеры. Нужно находить патриотических людей и помогать им. Очень важно иметь преданных и патриотичных офицеров высшего звена. быть солдатом или офицером в армии - это не просто работа, это миссия для людей, преданных своей стране, которые ее любят и готовы для нее на жертвы. Это - основное. Такие люди обычно готовы также и учиться, приобретать новые навыки, и за короткий период в один год, с помощью современных технологий, можно подготовить совершенно новое поколение офицеров", - так политик во время общения с газетой "День" суммировал свои советы для нашей страны.