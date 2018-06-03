Украина - Албания. Все о товарищеском матче национальной сборной

3 июня, 2018, 08:00

Сегодня во французском Эвиане сборная Украины по футболу играет в товарищеском матче с Албанией

Товарищеский матч

Украина - Албания

Эвиан, Франция, стадион “Камиль Фурнье”

Начало - 17:00

Прямая трансляция на телеканалах “Украина” и “Футбол 1”

Почему встреча была под угрозой

Команда Андрея Шевченко должна была провести товарищеский матч против Албании 2 июня в Швейцарии. Однако игру не удалось организовать в этой стране и пришлось перенести во французский Эвиан, где собственно и проводят тренировочный сбор украинские футболисты.

На этом проблемы не закончились. При выборе арены ошибку допустил агент, который занимался организацией матча. Он забронировал стадион “Камиль Фурнье” , который вмещает всего 3 тысячи зрителей и не пригоден для игры национальных сборных. По сути это тренировочное поле, на котором неоднократно проводила подготовку сборная Франции.

Андрей Шевченко и главный тренер сборной Албании итальянец Кристиан Пануччи заявили, что матч, скорее всего, будет отменен. Последнее слово осталось за ФИФА, которая, изучив ситуацию, все же санкционировала игру в Эвиане, но перенесла на 3 июня, чтобы стадион надлежащим образом подготовили.

С чем сборная Украины подходит к матчу

А 31 мая украинцы сыграли в Женеве товарищеский матч против Марокко. Андрей Шевченко в игре против участника чемпионата мира много экспериментировал. Скажем, в центре обороны сыграли Сергей Кривцов и дебютант сборной Никита Бурда. После перерыва в национальной команде впервые сыграл 19-летний хавбек Николай Шапаренко.

В атаке после длительного перерыва появился Евгений Селезнев, а в полузащите вышел Сергей Сидорчук, который пропустил полгода из-за травмы. Впервые в этом году сыграл за сборную и Андрей Ярмоленко, который весной восстанавливался после операции.

Андрей Шевченко положительно оценил игру дебютантов Бурды и Шапаренко.

“Для такого матча достойный дебют. Марокко готовится к чемпионату мира, футболисты были заряжены. Так что нашу игру и их дебют оцениваю положительно. Новички тоже молодцы”, - сказал тренер.

В целом сборной Украины в матче с Марокко не хватало сыгранности и сбалансированности. Команда неплохо выходила из обороны в атаку, но особых дивидендов с этого не получила. Нашей сборной не хватало изобретательности в нападении, из-за чего за весь матч она так и не создала ни одного реального момента для взятия ворот.

Зато марокканцы имели несколько убийственных шансов, но украинцев выручил голкипер Андрей Пятов, который ликвидировал выход сам на сам и перевел после одного из ударов мяч в штангу. Собственно вратарь и стал лучшим в составе нашей сборной.

Однако Андрей Шевченко остался доволен действиями сборной Украины.

“Марокканцы были в более лучшем тонусе. Игра была непростая. Но ребята проявили характер, компактность. В моменты, когда нам было тяжело, выстояли, была сплоченность, понимание игровых ситуаций. В целом, достойная ничья”, - сказал Шевченко.

Стоит отметить, что в игре с албанцами сборной Украины не помогут два основных футболиста - тренер позволил Андрею Пятову и Тарасу Степаненко покинуть расположение сборной после матча с Марокко и проверит в следующей игре резервистов.

Что нужно знать о сборной Албании

Эльсейд Хусай

Сборная Албании всегда была цепкой и неудобной командой, а в последнее время превратилась в крепкого середняка европейского футбола.

Албанцы два года назад впервые пробились в финальную часть крупного турнира и достойно сыграли на Евро-2016. Они на групповом раунде уступили Швейцарии и Франции, но в заключительном туре победили Румынию и до последнего претендовали на выход в плей-офф.

Албания не попала туда лишь из-за худшей, чем у конкурентов, разницы забитых и пропущенных голов. Напомним, что сборная Украины, в отличие от своего сегодняшнего соперника, не завоевала ни одного очка.

В квалификации чемпионата мира-2018 албанцам не повезло с жеребьевкой - они попали в одну группу с Испанией и Италией. Фавориты, занявшие в группе два первых места. Следом за ними финишировала Албания, которая опередила Македонию, Израиль и Лихтенштейн.

В 2018 году албанцы провели два товарищеских матча и оба проиграли. В марте они уступили на своем поле Норвегии - 0:1, а 29 мая были разгромлены Косово - 0:3.

Однако глобальных выводов из этих неудач делать не следует. Большинство албанских футболистов выступают в европейских клубах. Главной звездой сборной является правый защитник итальянского ”Наполи” Эльсейд Хусай, трансферная стоимость которого, по оценкам transfermarkt, составляет 20 млн евро. Столько же стоит голкипер римского “Лацио” Томас Стракоша.

О том, что албанский футбол на подъеме, свидетельствуют и выступления тамошних клубов в еврокубках . Достаточно лишь вспомнить прошлогоднее противостояние “Динамо” и “Скендербеу” в Лиге Европы. В гостях киевляне уступили албанцам.

Как Украина и Албания играли между собой раньше

Сборные Украины и Албании неоднократно встречались раньше. Последний раз они играли два года назад в преддверии чемпионата Европы в товарищеском матче. Тогда украинцев тренировал Михаил Фоменко, а с албанцам работал итальянский специалист Джованни Де Бьязи.

Украина матч, который проходил в Бергамо, выиграла со счетом 3:1, а в составе нашей сборной отличились Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. В той игре принимали участие Александра Зинченко, Богдан Бутко, Евгений Селезнев, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко, которые могут выйти на поле и сегодня.

Также Украина встречалась с Албанией в отборочном турнире чемпионата мира 1998 и 2006 годов.

В квалификации ЧМ-1998 украинцы под руководством Йожефа Сабо дважды победили албанцев с одинаковым счетом 1:0. В отборе ЧМ-2006 наша команда, которую тренировал Олег Блохин, победила соперника в гостях 2:0, а дома сыграла вничью 2:2.

Во втором матче в Днепре один из голов забил нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Ничья не помешала украинцам выйти в финальную часть чемпионата мира и дойти там до четвертьфинала.

Кто будет фаворитом

Фаворитом в матче Украина - Албания букмекеры считают нашу сборную . На победу команды Андрея Шевченко предлагают коэффициент 2.00, на выигрыш албанцев дают 4.20, а на ничью - 3.50.