"Фонды Путина": как Кремль финансирует свои проекты за рубежом

3 июня, 2018, 20:19

Говоря о методах финансирования Кремлем своих проектов, все чаще вспоминают о существовании личных фондов Путина

На суде по избранию меры пресечения Борис Герман, которого следствие называет организатором покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что с соответствующим предложением на него вышел его давний знакомый Вячеслав Пивоварник, который работает в “частном фонде Путина”. Этот “фонд” якобы занимается организацией террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента в Украине. Впрочем, что именно следует считать "частным фондом Путина", подозреваемый не уточнял.

Кто такой Вячеслав Пивоварник

СМИ выяснили, что 34-летний Пивоварник является учредителем нескольких предприятий в Украине в разных сферах. Одно из них — “Общественная служба безопасности Украины”, которая якобы занимается охраной общественного порядка и безопасности. Совладельцем этой компании значится Сергей Еремеевич Деев, который фигурирует в СМИ как деятель старообрядчества и называет себя координатором российского Фонда национальной и международной безопасности. Этот фонд возглавлял бывший советский генерал Леонид Шершнев (умер в конце 2014 года). Он же выступал учредителем националистического фонда “Русские” и “Центр помощи соотечественникам из Новороссии и Украины”.

В 2012-2016 годах Пивоварник был генеральным директором украинского ООО “Рускон-Украина” — совместное предприятие с российским оператором контейнерных перевозок. Владельцем российского “Рускона” является экс-депутат Госдумы РФ Сергей Шишкарев, которого в СМИ называют соратником и другом экс-вице-премьера России, а ныне главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина.

Таким образом, “русский след” у Германа и Пивоварника прослеживается, но убедительных доказательств относительно их намерений пока не предоставили.

Есть ли у Путина “частные фонды”?

В Кремле заявление Бориса Германа о “частном фонде Путина” опровергли. “Никаких таких фондов в России нет”, - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент России в 2014 году утверждал, что не знает даже размер своей зарплаты.

Журнал Forbes не включает Путина в список самых богатых людей в мире, поскольку не может подтвердить его состояние.

А вот в СМИ в течение многих лет встречались разные оценки богатства Путина. Речь шла о десятках миллиардов долларов. В прошлом году осенью очередная оценка состояния Путина появилась в расследовании журналистов международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и российского либерального издания “Новая газета”.

По их оценке, суммарный капитал близкого окружения президента России составляет $24 млрд. Речь идет преимущественно о компаниях, которые принадлежат родственникам и друзьям Путина. Это в частности вроде уже бывший зять Путина Кирилл Шамалов, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберг (Аркадия Ротенберга называют “тренером Путин с дзюдо”), миллиардер Геннадий Тимченко (представитель так называемого кооператива “Озеро” — круга близких к Путину людей, с которыми он познакомился еще до президентства и после его избрания стали очень богатыми людьми). Отдельно стоит упомянуть друга детства Путина, фигуранта “панамского скандала” виолончелиста Сергея Ролдугина, на счета оффшорной фирмы которого российские бизнесмены перечислили всего несколько миллиардов долларов. Еще есть десятки дальних родственников и друзей, точные состояние которых трудно выяснить.

То есть Путин, используя государственный ресурс, деньги олигархов и госкомпаний, создал структуру из родственников и близких друзей, которые вместе владеют миллиардами долларов. Похожую схему пытался построить в Украине Виктор Янукович (вспомним так называемую семью и “младореформаторов”: Александра Януковича, Сергея Арбузова и др.)

Методы финансирования “кремлевских проектов”

Методы финансирования Кремлем своих проектов — разнообразные. О них можно узнать лишь из расследований СМИ.

Распространенной является мысль, что Кремль финансирует ультраправых и ультралевых в Европе для дестабилизации ЕС. Например, в 2014-м “Национальный фронт” Марин ле Пен получил 9 млн евро кредита в малоизвестном “Первом российско-чешском банке” (банк РФ, в настоящее время ликвидирован, главу правления заочно арестовали). Европейские СМИ писали, что посредником между ле Пен и банков был одиозный Александр Бабаков — тогда член Совета Федерации и спецпредставитель президента по связям с организациями соотечественников за рубежом. По данным СМИ, Бабаков через посредников также владеет рядом украинских облэнерго.

Газета The New York Times 2015 года опубликовала расследование о том, что оккупированные территории Донбасса Россия финансирует через ряд “благотворительных фондов”. В начале 2016-го немецкое издание Bild опубликовало расследование о том, что в оккупированный Донбасс рубли завозят наличными, работая через банки в непризнанной республике Абхазии.

“Агентство” РИА Новости Украина, руководитель которого Кирилл Вышинский сейчас под арестом, по данным СБУ, Россия финансировала через фиктивную компанию в Сербии.

Сейчас в Латвии продолжается расследование относительно возможного использования латвийских банков как посредников при организации схем для влияния на выборы и политику в разных странах. В частности речь идет о попытке пророссийского переворота в Черногории в 2016 году. "Существует также связь с гибридной войной, которая заключается в том, что деньги, которые переправляют или удерживают в финансовой системе Латвии, использовались для подрыва политических систем других стран", — заявил министра иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

Так называемая ЧВК Вагнера — частная российская армия, которая воевала на Донбассе, а сейчас воюет в Сирии — по мнению журналистов, финансируется через структуры приближенного к российскому президенту бизнесмена Евгения Пригожина (“повара Путина”), так и через секретную часть расходов Минобороны РФ.

Читайте также: Те, кого там нет. Как воюют и зарабатывают российские ЧВК

Тайная часть российского бюджета

Российский бюджет имеет беспрецедентно большую часть тайных статей расходов. В смете-2018 засекречено почти 3 трлн рублей (около 50 млрд долларов) — более 17% всех расходов.

В основном речь идет о сфере нацбезопасности и обороны: финансирование разведки и контрразведки, оперативно-розыскной деятельности и борьбы с терроризмом, оборонные расходы. Здесь засекречено 66% расходов. Но тайные статьи есть даже в таких сферах, как образование, здравоохранение и ЖКХ.

Доступ к этим статьям имеют российской Минфин и депутаты, но за их разглашение могут наказать семью годами тюрьмы. А если следователи увидят еще и “шпионаж” или “госизмену”, то наказание будет более суровым.

По словам российского оппозиционера Льва Шлосберга, который первым рассказал о гибели на Донбассе псковских десантников, в российском бюджете заложены деньги и на войну в Украине, и на войну в Сирии. “Сирийские деньги” имеющиеся сегодня официально в государственном бюджете, эти строки существуют — это закрытая часть бюджета. Где деньги, с помощью которых финансируется украинская война, мы не знаем. Они тоже завуалированные в бюджете, но там не написано, что это деньги буквально на войну. Это, возможно, финансирование через третьи руки”, — рассказывал оппозиционер в эфире Радио Свобода.

Вполне можно предположить, что часть засекреченных средств может идти на реализацию и других планов Кремля за рубежом.