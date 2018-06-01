Виталий Портников: в Италии к власти приходят враги Европы

1 июня, 2018, 13:12

Портников Виталий

Факт формирования правительства, в котором несистемные левые силы будут делить ответственность с правыми популистами - вызов для Евросоюза

После того, как президент Италии Серджо Маттарелла вновь поручил кандидату популистов Джузеппе Конти сформировать новое правительство страны, не только это государство, но и весь Европейский Союз входят в период нового политического эксперимента с непредсказуемыми последствиями.

Сам факт формирования правительства, в котором несистемные левые силы будут делить ответственность с правыми популистами эпохи Сильвио Берлускони - вызов для Евросоюза. Но самая главная проблема возникнет, если популисты всерьёз озаботятся выполнением своих предвыборных обещаний.

На самом деле для Италии - как бы ни цинично это не прозвучало - было бы лучше, если бы новое правительство обмануло своих избирателей. Потому что - как это всегда бывает с политической клоунадой - обещания "Движения пяти звезд" и "Лиги" звучат заманчиво, но ни денег, ни инструментов для их исполнения у нового правительства нет. И не будет.

Один из возможных сценариев развития ситуации - "укрощение строптивых", как в популярном фильме с участием Адриано Челентано. У Европы уже есть такой опыт. В Греции у власти тоже коалиция левых и правых популистов, которая много чего обещала своим доверчивым сторонникам. Но различие есть. Греческие популисты пришли к власти на фоне самой настоящей экономической катастрофы. И им нужны были деньги для спасения страны и собственного спасения.

Итальянские популисты приходят к власти на фоне экономического подъема. Однако даже одна их системная ошибка может привести к тому, что подъем сменится спадом и крахом. А денег для спасения Италии у ЕС попросту нет. Италия - не Греция, ее экономика - одна из самых больших в Европе.

Ещё один неплохой выход - ссора популистов между собой, когда одна партия проходимцев будет обвинять другую в неудачах. Это обычно бывает между теми, кто приходит к власти на собственной лжи и чужой глупости. И тогда в Италии все же пройдут досрочные выборы, которые дадут шанс системным политикам и началу исправления ошибок. Но перед этим безответственные популисты все же успеют наломать дров.

Конечно, эти "дрова" мы увидим не только во внутренней политике, но и во внешней. В обеих партии не скрывают своих симпатий к Кремлю. "Лига" - так вообще партнёр одиозной "Единой России", этого политического серпентария Путина. Её лидер Маттео Сальвини перед парламентскими выборами заявил, что Италии было бы лучше, если бы ее лидером был бы...Путин. За отмену санкций против России выступали и в "Движении пяти звезд".

Так что опасности я бы не стал преуменьшать. В Италии сегодня к власти приходят самые настоящие враги единой Европы. И отнюдь не друзья Украины.