Путинская депортация крымских татар

1 июня, 2018, 15:59

После аннексии Крыма Российской Федерацией началась новая, гибридная депортация крымцев. Расследование журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Дмитрия Костюка

18 мая в Украине почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день в 1944 году началось принудительное выселение 200-тысячного народа из Крыма. Сталинская депортация крымских татар стала одним из самых ужасных преступлений против человечности коммунистического режима. Через 70 лет после аннексии Крыма Российской Федерацией началась новая, гибридная депортация крымцев.

В Российской Федерации уничтожение десятков тысяч мирных жителей стерли со страниц учебников. Более того, российская оккупационная власть в Крыму и дальше творит террор в отношении тех, кто чтит память своих предков. Так, за участие в акции "Зажги огонь в своем сердце" 18 мая 2018 года задержали более двух десятков крымчан. Культ личности Сталина и культ его действий окончательно возродились в путинской России, - считает доктор исторических наук Иван Патриляк.

Как правопреемник Советского Союза Россия ни копейки не заплатила за преступления коммунистического режима. Сталинский опыт борьбы с противниками режима также пригодился. По словам члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, в аннексированном Крыму против крымских татар и проукраинских активистов развернули широкомасштабные репрессии.

Он разделяет репрессии на три направления:

Несправедливое судопроизводство: продлевают сроки пребывания в следственных изоляторах или несправедливо выносят приговоры. Давление или репрессии со стороны правоохранительных органов, силовых структур. Это обыски, аресты, задержания, в том числе насильственное похищение людей. Проявление ксенофобии в отношении крымских татар и украинцев со стороны пророссийских граждан.

После аннексии полуострова оккупанты провели более сотни обысков и 400 допросов. Через репрессивную машину прошли сотни граждан Украины, - рассказал в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа глава Меджлиса Рефат Чубаров. Лидер крымчан убежден, что преследование по сфабрикованным делам – это отлаженный механизм российских оккупантов, под действие которого может попасть каждый. По его словам, на сегодняшний день незаконно лишены свободы 67 жителей Крыма, граждан Украины. Своих незаконно осужденных родителей ждут уже 105 малолетних детей.

В дома проукраинских активистов подбрасывают запрещенную литературу и даже оружие, обвиняют в экстремизме, участии в так называемых "террористических организациях" и привлекают к уголовной ответственности. Обысками и задержаниями, судебным и военным давлением методы оккупанта не ограничиваются. Кремль делает все, чтобы уничтожить любую оппозицию и подорвать национальную идентичность крымских татар.

За гибридной войной против Украины пришла гибридная депортация крымских татар. Теперь они сами вынуждены покидать Родину из-за невыносимых условий жизни. Эксперт по вопросам временно оккупированных территорий Общественной организации "Майдан иностранных дел" Юрий Смелянский называет политику России в Крыму колонизацией, которая мотивирована военными амбициями Кремля.

Эксперт считает, что, превращая Крым в мощную военную базу, Россия стремится установить свой контроль над акваторией Черного моря, увеличить влияние в Средиземноморье, на страны южной Европы и Персидского залива. С этой целью окупанту важно уничтожить любую угрозу своему господству в Крыму.

Главную опасность для кремлевского режима на полуострове несут крымские татары, - считает общественный активист Эрфан Кудусов. Ведь крымские татары никогда не поддерживают российского оккупанта.

Чтобы защитить права своих граждан во временно оккупированном Крыму, украинские дипломаты и юристы используют все возможные средства международного давления. Год назад Украине удалось победить Россию в Международном суде ООН. Запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа за его проукраинскую позицию был отменен главным судебным органом ООН. Однако сегодня Россия игнорирует это решение, как и требования украинской стороны о возмещении убытков. Тысячи крымчан, которые были вынуждены уехать с полуострова, не могут вернуть свое имущество.

Юрист Антон Кориневич утверждает, что уменьшает возможности нашего государства привлечь к ответственности оккупанта несовершенное законодательство, ведь даже такого определения, как "преступления против человечности" до сих пор нет в уголовном кодексе Украины.

Усложняет возможность защиты репрессированных и психологический фактор. Крымчане не охотно идут на контакт, боясь за своих родных, которые остались на оккупированном полуострове. После долгих переговоров только при условии изменения имени и голоса с нами согласился пообщаться крымский татарин Замир, который вынужденно покинул Крым неделю назад.

По словам Замира, российские спецслужбы с перерывами следили за ним еще с 2016 года. Его телефон прослушивали, он вынужден был постоянно менять место жительства, ему угрожали и завели против него уголовное дело об экстремизме, были попытки выкрадания его друзей. При этом Замир не исключает вероятности, что такими притеснениями ему сознательно дали возможность покинуть Крым. После бегства с оккупированной территории мужчина оказался в Киеве без вещей, без крыши над головой и без помощи от государства.

23 мая глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил о подготовке в оккупированном Крыму широкомасштабной операции с целью ареста значительного количества крымских татар. Эксперты считают, что в своем наступлении на права крымчан российская оккупационная машина не остановится ни перед чем.

Пока Путин считает себя наследником Сталина, пытается завершить начатое им дело по уничтожению "вредительского народа" и репрессирует коренное население Крыма, а Украина судится с Россией в международных судах, репрессированным крымским татарам остается надеяться на помощь гражданского общества.

С каждым днем аннексированный полуостров все больше русифицируется: тысячи россиян переселяют сюда с материковой части РФ, а граждане Украины поставлены перед тяжелым выбором: либо сопротивление и тюрьма, либо эмиграция и потеря имущества. Есть и третий вариант – смиренная жизнь в клетке с надеждой на возвращение полуострова в Украину. И хотя небольшие единичные победы, такие как освобождение Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, усиливают эту надежду, так или иначе после аннексии Россией свободолюбивый народ продолжает переживать свою очередную трагедию.