 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Виталий Портников: "Газпром" уничтожает сам себя


фото: REUTERS
Путину и "Газпрому" нужно спешить пока количество предателей и "полезных идиотов" в Украине еще достаточно, чтобы обеспечить управление оккупированной территорией

Арест активов "Газпрома" в Европе - пожалуй, самый результат судебной тяжбы российского газового монополиста и украинской компании "Нафтогаз". А то, что арест этот начался с акций "Газпрома" в проектах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" может серьезно затормозить строительство новых трубопроводов.

Так что это одновременно удар и по Москве, и по позициям европейских лоббистов ее интересов. Под сомнение оказались поставлены десятилетия лоббистских усилий, миллиарды долларов, которые были потрачены на доказательство важности проектов и коррумпирование их сторонников. И все это сделал вовсе не "Нафтогаз". Все это сделал сам "Газпром".

Потому что арест активов "Газпрома" - вовсе не прямое следствие решения арбитража. Согласно этому решению "Газпром" обязан рассчитаться с "Нафтогазом". Но российский газовый монополист рассчитываться не хочет. Как известно, настоящие пацаны из питерских подворотен своих долгов никогда не отдают. Да и Путин за такое самоуправство по голове не погладит.

Так что "газпромовцам" приходится изыскивать возможности опротестовать решение арбитража. Проще говоря - тянуть время. Но обращение в апелляционный суд не отменяет решения арбитража. Этого в "Газпроме" могли просто не учесть. Как и не учесть и того, что пока апелляция будет рассматривать иск россиян, их активы будут заморожены, а строительство трубопроводов - остановлено.

Почему в "Газпроме" не могли понять такой простой вещи? А потому, что в России предпочитают жить в своей собственной реальности. Эта реальность подразумевает, что обращение в суд заканчивается победой того, кто прав. А прав, вне всякого сомнения и всегда российский заявитель - кто же еще? Потому что судопроизводство на Западе - честное. А "Газпром" - честен всегда. Ведь он - национальное достояние.

Кому-то такой ход мыслей может показаться шизофренией. Ну а разве все остальные действия Кремля - не шизофрения? Война в Грузии, аннексия Крыма, война на Донбассе, убийства, отравления - вот это все? Имеет логическое объяснение? Политически мотивировано? Помогает росту рейтинга с 78 процентов до 89? Разве не понятно, что мы имеем дело с шизофрениками? И то, что мы до сих пор пытаемся объяснить действия безумцев с точки зрения логики и поведения психически нормального человека - это не их проблема, а наша.

Стоит Путину уйти из Донбасса - и он опять оживит пророссийскую, коллаборационистскую Украину. Она только ждёт мира, чтобы вцепиться в горло Украине настоящей, чтобы закричать во все горло "какая разница"?

Но Путин будет стоять на Донбассе насмерть.

Стоит "Газпрому" оплатить счета - и он сможет продолжить строительство "Северного потока-2". Сможет облегчить давление на Украину и создать возможности для военного наступления. Собственно, ради этого и строятся все эти трубопроводы - чтобы там ни рассказывали россияне и их лоббисты на Западе. Но "Газпром" не хочет платить.

И так во всем.

А время идёт. Это время работает на нас. Каждый день в нашей стране становится меньше советских людей - таков неумолимый закон жизни и смерти. Меняются школьные программы, язык медиа и бытового общения, меняются миграционные потоки.

Коллаборационистская Украина - Малороссия, Новороссия - просто умирает. Тает. Пройдёт ещё несколько лет - и некому будет побеждать на выборах. И Украину незачем будет оккупировать - как незачем оккупировать Польшу или Финляндию.

А потом умрет и сам Путин. Это тоже такой закон жизни и смерти. Ты умираешь, даже если ты президент России. А преемник Путина начнёт борьбу с его культом личности и последствиями. В России ничего другого просто не умеют, кроме как бороться с последствиями правления умерших вождей. Это красиво и - главное - не опасно.

Поэтому этот преемник откажется от Крыма, уйдёт из Донбасса и поедет в Белый дом просить прощения. А "Газпром" разделит на разные компании - потому что так посоветуют в ЕС.

Путину и "Газпрому" нужно спешить. С Украиной нужно расправиться как можно скорее. Пока количество предателей и "полезных идиотов" в этой стране еще достаточно для того, чтобы обеспечить управление оккупированной территорией.

Нам повезло, что они - шизофреники.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

31 мая, 2018 четверг

30 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать