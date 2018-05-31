Украина - Марокко. Все о товарищеском матче футбольных сборных

31 мая, 2018, 08:00

Дмитрий Марценишин

Сегодня в Женеве сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против команды Марокко

Товарищеский матч

Украина - Марокко

31 мая, Женева, Швейцария, "Стад де Женев"

Начало - 21:00

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"

С чем Сборная Украины подходит к матчу

Николай Шапаренко (слева) и Александр Зинченко

В этом году сборная Украины собралась на тренировочный сбор второй раз. В марте команда Андрея Шевченко провела два товарищеских матча против участников финальной части чемпионата мира. В испанской Марбельи украинцы сыграли вничью с Саудовской Аравией (1:1), а в бельгийском Льеже победили Японию - 2:1.

Сегодняшний соперник нашей сборной - Марокко, также является участником ЧМ-2018, встреча с которым должна стать важным тестом команды перед осенним стартом в Лиге наций и матчами против Чехии и Словакии.

По сравнению с предыдущим сбором, Андрей Шевченко сделал немало кадровых перестановок. Прежде всего обращает на себя внимание отсутствие в команде ее капитана - 36-летнего Руслана Ротаня, который уступил место в составе молодежи. Его в центре полузащиты могут заменить одноклубники по "Динамо" Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко, который в 19 лет впервые вызван в национальную сборную. Сидорчук возвращается в команду после того, как пропустил полгода из-за травмы.

В центре обороны на этот раз не будет другого опытного футболиста - Евгения Хачериди, который не играл весной за "Динамо" из-за конфликта с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем. Летом срок соглашения защитника со столичным клубом истекает и сейчас он занимается поисками новой команды и близок к переходу в греческий ПАОК.

Из-за травмы расположение сборной Украины покинул и другой ключевой защитник - Ярослав Ракицкий. Поэтому Андрей Шевченко получил возможность поэкспериментировать. В центре защиты вполне можно ожидать появления динамовской связки Никита Бурда-Артем Шабанов, которая доказала свою квалификацию в конце чемпионата Украины в матчах за клуб.

Повреждения помешают сыграть против Марокко и полузащитникам "Динамо" Владимиру Шепелеву и Виктору Цыганкову. Оба получили вызов в сборную, однако после медицинского обследования были вынуждены вернуться домой.

Андрей Ярмоленко

Зато восстановился после травмы лидер команды Андрей Ярмоленко, который из-за операции пропустил весеннюю часть сезона и не играл в предыдущих товарищеских матчах сборной Украины.

После длительного перерыва вернулся в команду и форвард Евгений Селезнев. Он хорошо выглядел в матчах за "Акхисар Беледиеспор" и помог своему клубу сенсационно завоевать Кубок Турции. 32-летний нападающий сегодня имеет большие шансы выйти на поле, поскольку, кроме него, у Шевченко в наличии имеется только один центральный нападающий - Артем Беседин из "Динамо". Форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук травмировался на тренировке сборной и не сыграет против Марокко.

Украинцы должны были 2 июня сыграть в Швейцарии еще один матч - против Албании. Но его проведение оказалось под вопросом. Сначала игру перенесли во французский Эвиан, а потом оказалось, что тамошняя арена не соответствует требованиям ФИФА и национальные сборные на ней играть не могут. Организаторы встречи срочно начали поиски другого стадиона. Андрей Шевченко уже заявил, что в случае, если поиски окажутся неудачными, матч против Албании не состоится.

Что нужно знать о сборной Марокко

Сборная Марокко после длительной полосы неудач, наконец-то находится на подъеме. После 20-летнего перерыва она вновь получила право сыграть в финальной части чемпионата мира. Марокканцы начали отборочный турнир со второго раунда, в котором прошли Экваториальную Гвинею - (2:0; 0:1). На групповом раунде они оставили без чемпионата мира одну из сильнейших африканских команд - Кот д'Ивуар, а также сборные Мали и Габона.

Судьба путевки на ЧМ-2018 решалась в заключительном туре, когда Марокко опережал Кот д'Ивуар на 1 очко и играло с главным конкурентом в гостях. Команду Эрве Ренара устраивала ничья, однако она выиграла 2:0 и осталась на первом месте.

Французский тренер прославился именно благодаря успешной работе с африканскими командами. Ренар первым из всех наставников выиграл Кубок Африканских наций с двумя разными сборными - Замбии (2012) и Кот-д'Ивуара (2015). Марокко он тренирует с 2016 года.

В марте марокканцы также провели два товарищеских матча. Они победили сборные Сербии (2:1) и Узбекистана (2:0). В финальной части чемпионата мира соперниками сборной Марокко на групповом этапе станут Испания, Португалия и Иран.

Мехди Бенатия

Среди марокканских игроков стоит выделить защитника туринского "Ювентуса" Мехди Бенатия, который также известен благодаря выступлениям за итальянскую "Рому" и немецкую "Баварию", является исполнителем топ-уровня и капитаном своей национальной команды.

Однако, Бенатия не является самым дорогим футболистом своей страны. По данным transfermarkt больше за 31-летнего защитника стоит атакующий полузащитник немецкого "Шальке" Амине Харит, трансферная стоимость одноклубника Евгения Коноплянки составляет 25 млн евро. Еще один марокканский талант - Хаким Зийех играет в средней линии за голландский "Аякс" и стоит 20 млн евро.

Украинским болельщикам наиболее известен из нынешнего состава сборной Марокко Юнес Беланда, который с 2013 до 2016 года выступал за киевское "Динамо". Сейчас полузащитник играет за турецкий "Галатасарай".

Что было слышно перед матчем

Руслан Малиновский

Тот факт, что в сборной Марокко много футболистов, которые выступают за сильные европейские клубы отмечали и футболисты сборной Украины.

Полузащитник "Генке" Руслан Малиновский рассказал, что хорошо знаком по выступлениям в чемпионате Бельгии с хавбеком марокканцев Мехди Карселом-Гонсалесом.

"Будет интересная игра. Против участника чемпионата мира иного быть не может. У марокканцев хорошая команда, много футболистов выступает в Европе. Хорошо знаю полузащитника из бельгийского "Стандарда" - Мехди Карсела-Гонсалеса. В чемпионском плей-офф он хорошо себя проявил. Забивал, отдавал голевые передачи", - сказал Малиновский.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов отметил, что сборная Марокко имеет сильную среднюю линию.

"Нам показывают видео, рассказывают. Марокканцы любят контролировать мяч, у них сильная средняя линия. Недаром эта команда попала на чемпионат мира", - считает Пятов.

Хавбек нашей команды Александр Караваев выделил технику и скорость марокканских футболистов.

"Мы изучаем эту команду, смотрели моменты ее игр. Это достойный соперник, стоит посмотреть на его состав. Много футболистов выступает в европейских клубах. Это техничная команда, которая играет в быстрый футбол. Мы ожидаем сложного матча", - рассказал Караваев.

Натурализованный полузащитник сборной Украины Марлос выделил среди марокканцев хорошо ему знакомого по противостояниям "Шахтера" и "Динамо" Беланда.

"Марокко - сильная команда, в составе которой есть очень хорошие футболисты. Могу выделить среди игроков Юнеса Беланда, который выступал за киевское "Динамо". Он очень силен индивидуально и физически. С таким исполнителями марокканцы не могут быть слабыми соперниками", - убежден Марлос.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко назвал главной задачей на товарищеский матч с Марокко просмотреть как можно больше футболистов, которые ранее получали в сборной мало игрового времени.

"В первую очередь задача - посмотреть игроков, которые вызывались в сборную, но еще не выходили на поле. Дадим им возможность сыграть. Планирую использовать все возможные замены", - пообещал Шевченко.

Сборную Марокко тренер украинцев назвал агрессивной командой с качественным подбором исполнителей.

"Мы смотрели много их матчей. Участник чемпионата мира, очень агрессивная команда, с качественным подбором исполнителей. Недавно марокканцы обыграли такого сильного соперника, как Сербия. У них повышенная мотивация, поскольку каждый футболист будет демонстрировать свой уровень, готовясь к мировому первенству", - считает Шевченко.

Кто будет фаворитом

Ранее сборные Украины и Марокко не встречались. Букмекеры считают фаворитом матча команду Эвре Ренара, на победу которого предлагают коэффициент 2.55. На выигрыш украинцев дают 2.90, а на ничью - 3.00.