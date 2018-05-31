Столичные маршрутки: дорого и опасно

31 мая, 2018, 15:23

Высокие цены на проезд и отсутствие безопасности и комфорта – именно такие перспективы, скорее всего, ждут киевлян уже в середине этого лета.

Повышение тарифов, казалось бы должно обеспечить долгожданные удобство и безопасность для пассажиров. Впрочем, реалии показывают совсем другую картину.

Расследование журналиста программы "Шустров LIVE" Анны-Евы Мельник.

В Киевской городской государственной администрации уверяют: подорожание необходимо, поскольку коммунальный транспорт убыточен и требует дорогостоящего ремонта. Теперь за деньги пассажиров планируют покрывать ремонт, расходы на горючее, электроэнергию и восстановить количество профессиональных сотрудников. С 14-го июля разовая поездка в метрополитене вместо 5-и будет стоить 8 гривен. В трамвае, троллейбусе, автобусе, фуникулере и городской электричке вместо привычных 4-х придется заплатить вдвое больше - также 8 гривен.

Скидки для своих

В КГГА поспешили успокоить киевлян. По словам заместителя городского головы Дмитрия Давтяна, постоянные пассажиры при пополнении проездных и бесконтактных карточек будут платить 6 гривен 30 копеек.

Однако, обещанные скидки людей не успокаивают. Ежемесячно тысячи пассажиров тратят на проезд заоблачные суммы. Киевлянка Елена добирается до работы более полутора часов, пользуясь при этом несколькими видами транспорта. Женщина уже подсчитала, сейчас поездки обходятся в четыреста гривен в месяц, а будут - в 600.

Обнаглевшие водители

Эксперты отмечают, что даже после повышения тарифов о безопасности и комфорте пассажиров придется разве что мечтать. Ведь столичные водители ничего не боятся. Доказательством этого является недавнее задержание водителя одного из автобусов. Пассажиры пожаловались, что он перевозил людей в состоянии алкогольно опьянения и, как выяснилось, не имел при себе водительского удостоверения. Трагичнее закончилась поездка восьмидесятилетней пенсионерки в трамвае. Кусок ходовой части пробил пол и влетел в салон, поранив женщине ногу. Все проблемы кроются в халатности работников КП "Киевпастранс", - уверяет эксперт Общественной кампании "Европатруль" Вячеслав Коновалов: "Приезжает водитель и говорит: у меня такая-то поломка. Ему говорят: а у нас нет запчастей. Через неделю на эту поломку наслаивается ещё одна поломка. Там где можно было обойтись какой-то запчастью надо уже полноценный тендер проводит. Как по мне это целая мафия ".

Стиральные машины на колесах

В то же время, директор "Института города" Александр Сергиенко видит более серьезную угрозу в частных перевозчиках. Так называемые стиральные машины на колесах устанавливают свои правила, работают полулегально и фактически вытеснили коммунальщиков со столичных дорог. По словам Сергиенко, предприниматели в погоне за деньгами, экономят именно на техническом состоянии маршруток. О безопасности людей никто не думает: "Получают теневые доходы, минимизируют свои расходы, техническое состояние этих маршруток ужасно, тут непаханое поле для взятия под контроль работы частных перевозчиков. Без этого мы не обеспечим надлежащее качество".

Стоит отметить, что подорожание цен на проезд в коммунальном транспорте неизбежно приведет и к повышению стоимости проезда в частном. Маршрутки будут стоить минимум 10 гривен. При этом на улучшение качества услуг надеяться не стоит.

Рейд по столичным маршрутками

Нарушениям водителей маршруток нет конца: во время движения они разговаривают по телефону, одной рукой управляют, а другой передают сдачу, нагло едут на красный свет и разворачиваются через двойную сплошную полосу. Совместно с инспекторами Управления безопасности на транспорте мы отправляемся в рейд, чтобы проверить, как работают водители маршруток и заботятся они о жизни и безопасности пассажиров.

Как выяснилось, водители и понятия не имеют, с какими именно документами ездят. Среди основных нарушений инспекторы зафиксировали: отсутствие билетных-кассовых листов и документов, подтверждающих повышение стоимости проезда по маршрутам. Более того, в документах на билеты указана дата днем ​​ранее, салон маршруток завален посторонними предметами. Впрочем, даже разбитое стекло на двери или в салоне не дает права инспекторам запретить движение такого автобуса. Старший государственный инспектор Киевского межрегионального Управления "Укртрансбезпекы" Василий Копа объясняет: инспекторы не выносят штрафных санкций, только фиксируют нарушения.

Кость в горле

Не выдавая билеты, водители фактически не учитывают пассажиров, а это позволяет значительно занизить прибыль и сумму уплачиваемых в бюджет налогов. Настоящей костью в горле маршрутчиков являются льготники. Киевлянка Ольга Матияшко по собственному опыту знает, как приходится ездить пенсионерам: "Трещит, очень плохой транспорт, маршрутки так вообще ужасные. Если заходишь и говоришь пенсионный, говорит уже есть. Бывает выхожу, а бывает, если уж очень надо ехать, так плачу".

Согласно законодательству, в Украине действует 17 льготных категорий населения, в частности, инвалиды, ветераны, участники АТО и чернобыльцы. Впрочем, четкая норма, регламентирующая количество льготников за один маршрут отсутствует. Именно этим и пользуются обнаглевшие водители, устанавливая надуманные ограничения. Перевозчики чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность, ведь за отказ в проезде льготникам рискуют заплатить мизерный штраф, от 136 до 170 гривен. Поэтому, не боятся высаживать даже инвалидов и воинов АТО.

В то же время, в Государственной службе Украины по вопросам безопасности на транспорте призывают и пассажиров думать о собственной безопасности. И.о председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский призывает всегда требовать билет: "Билет это составляющая страхования, возможность получить компенсацию в результате ДТП, гарантия того, что вы застрахованы".

Журналистский эксперимент

Ради эксперимента, под видом обычных пассажиров мы проехались в киевских троллейбусах и автобусах. Увиденное шокировало! Кондукторы работают только в коммунальном транспорте. Ситуация в маршрутках противоположная. Как выглядит билет не помнит ни пассажиры, ни водитель:

— А вы билеты даете?

— Нет.

— Как это! А почему?

— Нет в автобусе.

— Нет в автобусе билетов или все же есть?

— Еще раз говорю, нет!

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности констатируют, за невыдачу билета перевозчику грозит штраф в 1 700 гривен.

Безопаснее пешком

Только с начала 2018 с участием частных маршруток в Киеве было зафиксировано более сотни аварий. Около 15-ти пассажиров пострадали из-за дерзких водителей, устроивших гонки на улице Елены Телиги. Оба автобуса, вместе с пассажирами, просто вынесло на обочину. Один врезался в столб, другой — в дерево. В результате взрыва охлаждающей системы, пятеро пассажиров, в том числе, беременная женщина, получили ожоги различной тяжести. На улице Героев Днепра маршрутное такси наехало на трех человек, супруги-пенсионеры погибли. На Минском шоссе маршрутка столкнулась с грузовиком, как следствие 5 человек травмированы. Впрочем, даже человеческие жертвы не заставляют перевозчиков соблюдать правила дорожного движения и контролировать техническое состояние транспорта.

В КП "Киевпастранс" подсчитали: чтобы вытеснить со столичных дорог изношенные маршрутки, надо закупить более 100 трамваев и 300 автобусов и, к тому же, поднять тарифы. По мнению Александра Сергиенко, все это повысит и комфортабельность: "По часам пусть идет транспорт, не только метро. Надо обеспечить свободные полосы для общественного транспорта, кондиционеры, это вопросы, которые надо увязывать со стоимостью проезда. Это было бы тогда выгодно киевлянам и финансировало бы деятельность транспорта".

Однако, современный транспорт на киевских дорогах является скорее исключением, чем нормой. Для того, чтобы уменьшить количество недовольных или даже пострадавших и заставить владельцев частных маршруток нести ответственность, правительство в прошлом году утвердило изменения, касающиеся пассажирских перевозок. Преимущество на тендерах будет предоставляться перевозчикам, которые имеют экологичнее машины и оборудованные места для инвалидов. Впрочем, пока это только рекомендации, которых вряд ли станут придерживаться предприниматели.

Комфорт и безопасность будут тормозить

Руководитель экспертного совета при Министерстве инфраструктуры Украины Станислав Гвоздиков убежден: чтобы обеспечить безопасность и комфорт в столичных маршрутках для начала стоит подсчитать пассажирский поток и постепенно вводить электронный билет. Эксперты отмечают: пока в городском бюджете не будет стратегии развития городского транспорта, безопасность и комфорт по сравнению с тарифами, будут тормозить. А владельцы частных маршруток и в дальнейшем будут оставаться монополистами на киевских дорогах, перевозя пассажиров на аварийных автобусах, пренебрегая при этом безопасностью и даже жизнями людей.