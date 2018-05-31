Корпорация убийств России. Реакция Wall Street Journal на спецоперацию Бабченко

31 мая, 2018, 13:26

Инсценированное убийство в Украине демонстрирует риски для диссидентов. Насколько опасна жизнь в изгнании для российского критика Владимира Путина? Настолько опасна, что Аркадий Бабченко был готов изобразить свое собственное убийство, чтобы помочь украинским военным чиновникам сорвать покушение

Данная статья является переводом материала издания The Wall Street Journal под названием Russia Murder Inc.

В среду власти Украины объявили, что Бабченко был жив, - через день после того, как было сообщено, что его застрелили, когда он открывал дверь своей квартиры в Киеве. Украинские официальные лица тогда не сообщали подробностей того, что, по их словам, было российским заговором по убийству Бабченко, хотя они сделали один арест (задержали организатора покушения, - ред.)

41-летний Бабченко стал известным благодаря своей работе военным корреспондентом, а также потому, что является одним из самых смелых критиков "правления" Путина и его вторжения в Украину и политического авантюризма в Сирии. После многочисленных угроз смертью он оставил Россию в 2017 году и в результате устроился в Украине. Во время мартовской конференции Гарри Каспарова PutinCon в Манхэттене он рассказал об пропагандистской машине Кремля.

Киев стал полем для убийства критиков Кремля. Белорусского журналиста Павла Шеремета было убито взрывом бомбы, заложенной в автомобиль, в июле 2016 года. В марте 2017 года бывший депутат парламента России Денис Вороненков, который утверждал, что имеет глубинные знания про коррупционные схемы российских чиновников, был убит возле отеля.

Тем временем в среду инвестора Билла Браудера на короткое время задержали в Мадриде на основании ордера на арест российского Интерпола за "мошенничество". Браудер является движущей силой в вопросе так называемых законов Магнитского, которые были приняты в США, Канаде, Британии и Балтийских странах, чтобы осудить российских нарушителей прав человека. В Интерполе быстро опровергли существование ордера, а испанские власти отпустили Браудера, но он явно находится на вершине списка врагов президента Путина.

Сигнал, который посылают эти экстерриториальное убийство и запугивание, - что кремлевским критикам нигде не может быть безопасно.

И хорошо видеть, что западные страны наконец-то отвечают (на такие прецеденты, - ред.). После мартовского нападения с использованием российской нервно-паралитического вещества против бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Великобритания исключила российских шпионов и рассматривает больше мероприятий. Администрация Трампа наложила санкции на внутренний круг Путина и лоббировала такие страны, как Латвия, чтобы прекратить отмывание российских денег.

Нужно сделать еще больше, чтобы разоблачить и остановить "Российскую корпорацию убийств", и будем надеяться, что Украина расскажет миру больше об этом последнем сговоре, направленном на убийство Бабченко.