Корпорация убийств России. Реакция Wall Street Journal на спецоперацию Бабченко
Данная статья является переводом материала издания The Wall Street Journal под названием Russia Murder Inc.
В среду власти Украины объявили, что Бабченко был жив, - через день после того, как было сообщено, что его застрелили, когда он открывал дверь своей квартиры в Киеве. Украинские официальные лица тогда не сообщали подробностей того, что, по их словам, было российским заговором по убийству Бабченко, хотя они сделали один арест (задержали организатора покушения, - ред.)
41-летний Бабченко стал известным благодаря своей работе военным корреспондентом, а также потому, что является одним из самых смелых критиков "правления" Путина и его вторжения в Украину и политического авантюризма в Сирии. После многочисленных угроз смертью он оставил Россию в 2017 году и в результате устроился в Украине. Во время мартовской конференции Гарри Каспарова PutinCon в Манхэттене он рассказал об пропагандистской машине Кремля.
Киев стал полем для убийства критиков Кремля. Белорусского журналиста Павла Шеремета было убито взрывом бомбы, заложенной в автомобиль, в июле 2016 года. В марте 2017 года бывший депутат парламента России Денис Вороненков, который утверждал, что имеет глубинные знания про коррупционные схемы российских чиновников, был убит возле отеля.
Тем временем в среду инвестора Билла Браудера на короткое время задержали в Мадриде на основании ордера на арест российского Интерпола за "мошенничество". Браудер является движущей силой в вопросе так называемых законов Магнитского, которые были приняты в США, Канаде, Британии и Балтийских странах, чтобы осудить российских нарушителей прав человека. В Интерполе быстро опровергли существование ордера, а испанские власти отпустили Браудера, но он явно находится на вершине списка врагов президента Путина.
Сигнал, который посылают эти экстерриториальное убийство и запугивание, - что кремлевским критикам нигде не может быть безопасно.
И хорошо видеть, что западные страны наконец-то отвечают (на такие прецеденты, - ред.). После мартовского нападения с использованием российской нервно-паралитического вещества против бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Великобритания исключила российских шпионов и рассматривает больше мероприятий. Администрация Трампа наложила санкции на внутренний круг Путина и лоббировала такие страны, как Латвия, чтобы прекратить отмывание российских денег.
Нужно сделать еще больше, чтобы разоблачить и остановить "Российскую корпорацию убийств", и будем надеяться, что Украина расскажет миру больше об этом последнем сговоре, направленном на убийство Бабченко.
Читайте также
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
-
-
Читайте также
-
-
-
-
-
29 мая, 2018 Когда трансплантация в Украине станет реальностью