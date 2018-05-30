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Книги & технологии. Что увидеть, услышать и почувствовать на "Книжном Арсенале"

Экскурсии по библиотеке в VR-очках, чтение историй про сильных женщин от Юрия Горбунова и аудиовизуальные перформансы. Чем интересен книжный фестиваль в этом году

Что такое "Книжный Арсенал"

200 украинских писателей, 31 страна-участник и более 150 издательств. "Книжный арсенал" в восьмой раз собирает всех причастных к книгам, проводя форум ежегодно с 2011-го.

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" продлится пять дней - с 30 мая до 3 июня. Здесь можно найти литературные новинки от любимых украинских и зарубежных писателей. Часто свои книги презентуют сами авторы, так что о новых произведениях можно поговорить с ними прямо на фестивале.

Говорить можно не только о премьерах книг. Каждый год для книголюбов фестиваль определяет специальную тему.

Если раньше писатели обсуждали то, какой литература становится в годы войны, то в этом году "Книжный Арсенал" кардинально изменил направление.

В 2018 году здесь будут заглядывать в будущее и прогнозировать, какой литература будет через несколько десятков лет.

"Мы обычно слишком поздно понимаем, что определенная тенденция становится определяющим признаком времени и что завтра именно ее координатами будут описывать нынешнюю реальность. Будущее — это вечная надежда, мы ищем в ней утешение от травм и страданий. Но это также и жажда новых вызовов", - куратор фокус-темы фестиваля Вера Балдынюк.

О чем человечество мечтает, как противостоять дегуманизации во времена перемен и смогут ли технологии создать (сверх)человека, организаторы пока не знают, но надеются узнать в общении с авторами и гостями.

Что почувствовать: Специальные проекты

На нынешнем "Книжном арсенале" можно не только слушать, но и прочувствовать и даже прожить различные истории. Для этого проект Out of Sight из Нидерландов объединил сторителинг, иллюстрации и виртуальную реальность.

Играть с виртуальной реальностью также будет Goethe-Institut в Украине и Франкфуртская книжная ярмарка. Они презентуют "Перевоплощение" Франца Кафки в виртуальной реальности.

Те, кому захочется виртуальной экскурсии, может посетить модернизированную киевскую библиотеку им. М.Костомарова.Здесь с помощью VR-очков сможете увидеть публичные пространства будущего, прогуливаясь по залам библиотеки.

Что увидеть: Визуальные проекты и выставки

Конкурс на Лучший книжный дизайн

Время: 2 июня, 19:00 - 20:00

Зал: Кафе "Европа"

На конкурсе уже в третий раз выберут самые красивые книги года. Его инициирует и проводит Goethe-Institut в Украине совместно с VIII международным фестивалем "Книжный Арсенал" и культурно-издательским проектом "Читомо".

Я считаю, что этот конкурс имеет непосредственное влияние на появление новых амбициозных издательств, творческие и новаторские издания которых являются важной альтернативой массовому продукту", - рассказала директор Goethe-Institut в Украине Беате Келер.

О визуальной книге, украинских изданиях об искусстве, фотокнигах, артбуках будут дискутировать на событиях, организованных совместно с проектом Павла Гудимова и Дианы Клочко "Украинская визуальная книга" в течение пяти дней фестиваля.

Где развлечься детям: Детская программа

У детской программы своя тема под названием "Продолжение следует" и она тоже о будущем. Здесь будут говорить о том, чем детские книги из грядущего могут отличаться от литературы сегодня.

Впервые за восемь лет для детей выделили отдельный зал "Краски". Здесь будут проходить презентации детских книг, мастер-классы и продажа детской литературы.

Silent books ("Молчаливые книги")

Когда: 1 июня, 17:00 - 17:45

Зал: "Краски"

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"Молчаливые книги" - проект уникальных книг Международного совета по детской и юношеской книге IBBY.

Эту библиотеку создали для иммигрантских детей. Бессловесные книги содержат только картинки, чтобы их смысл понял каждый ребенок. Всего в коллекции 2017 года было 79 книг из 20 стран.

Об истории коллекции и книгах из нее расскажет эксперт IBBY, старшая преподавательница Университета Глазго, ведущий специалист по детской литературе и чтению британка Эвелин Аризпе.

Мастер-класс по созданию оптических иллюзий

Когда: 2 июня, 15:00 - 15:45

Зал: "Краски"

Творческая мастерская "Аграфка" вместе с детьми будет создавать различные оптические иллюзии. Их будут делать по мотивам книги "Я так вижу". Учить детей будут Роман Романишин и Андрей Лесив. Организует мероприятие Издательство Старого Лева.

Чтение книги "Сказки на ночь для девушек-бунтарок" с Юрием Горбуновым

Когда: 2 июня, 16:00-16:45

Зал: "Краски"

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Для книги "Сказки на ночь для девушек-бунтарок" собрали истории о жизни 100 выдающихся женщин со всего мира. В каждом развороте книги - небольшой биографический очерк в форме сказки и яркий портрет героини.

Эта книга стала первым сборником такого формата о женщинах со всего мира и их выдающихся поступках. Книга осветила актуальную и сегодня проблему гендерного неравенства, которая присутствует даже в развитых и прогрессивных обществах.

Истории из книги "Сказки на ночь для девушек-бунтарок" будет читать ведущий и шоумен Юрий Горбунов.

Чтение-квест для детей по мотивам книги "Антон и другие несчастья"

Когда: 3 июня, 14:00-14:45

Зал: "Краски"

В детском зале "Краски" презентуют книгу "Антон и другие несчастья" вместе с ее автором Гюдрун Скреттинг.

Мальчику Антону – двенадцать, и у него немало проблем, которые он считает настоящими несчастьями. У него есть подруга Инэ, которая всегда ему помогает. Антон ищет папе невесту, а Инэ пытается помирить собственных родителей. И задачи эти для детей не просты.

Замыслы Антона и Инэ становятся все достижимее, а их детская дружба перерастает в что-то более глубокое и неожиданное для них обоих.

Вместе с автором книгу будет презентовать и переводчик Наталья Иваничук.

Что послушать: Музыкальные проекты

Интерактивный аудиовизуальный перформанс LEA MOON

Когда: 30 мая, 20:00 - 20:45

Зал: Музыкальная сцена

LEA MOON — это спектакль с применением технологий цифрового алгоритмического аудиовизуального искусства. Их сочетают с искусством экспериментального танца Буто.

Авторы проекта v4w.enko и ENSO ButohLab.

Перформанс: Издрык + Ujif_Notfound

Когда: 1 июня, 20:00 - 20:45

Зал: Музыкальная сцена

Писатель Издрык и электронный музыкант Ujif notfound.устроят синтетический перформанс СИХРОНИЗАЦИЯ. Это батл между реальным и виртуальным диджеями.

Роль реального диджея исполняет Юрий Издрик со своими навыками литератора-акциониста.

Цифрового диджея активизирует Георгий Потопальский. Он является автором как аудиовизуальных, так и чисто музыкальных проектов, сотрудничает с украинским лейблом электронной музыки Kvitnu и с экспериментальной академической сценой.

DZ'OB. Электро-акустический концерт

Когда: 3 ервня, 20:00 - 20:45

Зал: Музыкальная сцена

DZ'OB - проект профессиональных "консерваторских музыкантов из Днипра. Им нет аналогов ни в Украине, ни за рубежом. По крайней мере, отыскать похожие проекты крайне сложно.

DZ'OB играет микс классической музыки и техно/IDM. Проект начинал с интерпретаций Шостаковича. Сейчас у авторов есть уже два альбома: одноименный DZ'OB и Basement Suite.

Специальный гость

Специальный гость "Книжного Арсенала" – Братиславский книжный фестиваль (BRaK). Под кураторством Петера Михалека (Словакия), BRaK презентует в рамках фестиваля уникальную программу чтений, публичных бесед и мероприятий.

Среди участников программы – один из самых заметных писателей молодого поколения Словакии Михал Гворецки, чья последняя книга "Тролль" готовится к изданию в украинском переводе.

Послушать лекции, презентации, чтения украинских и зарубежных поэтов, а также принять участие в мастер-классах можно в нескольких залах Мыстецького Арсенала.

Все события фестиваля можно посмотреть на сайте.

Билет на один день фестиваля будет стоить 70 грн., полный же абонемент - 250 грн.. Купить их можно на kontramarka.ua и при входе на фестиваль.

Фестиваль будет проходить по адресу: "Мистецький арсенал", ул. Лаврская, 10, г. Киев.

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