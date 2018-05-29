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Виталий Портников: на Донбассе Путин напоминает о себе


фото: REUTERS
Наблюдатели пытаются понять причины весеннего обострения, которое случилось у российского президента Владимира Путина. Почему так ухудшилась ситуация на линии разграничения, усилились обстрелы украинских позиций и населенных пунктов? Зачем это Кремлю?

Спецпредставитель президента США Курт Волкер увязывает это обострение с военной активизацией россиян. "Эскалации часто начинаются, когда Россия проводит военные учения. Мы видели эту картину в прошлом, так что это может быть частью происходящего. Из года в год мы наблюдали всплеск весенних боев и эта ситуация вновь повторяется", — сказал Волкер "Общественному телевидению Донбасса".

Однако у Путина могут быть и другие учения - политические. Он видит, что на Западе никто не собирается идти на его условия по Донбассу. Более того, ставят свои - как Волкер. Или встречаются для обсуждения ситуации в регионе без него - как Меркель, Макрон и Порошенко. Обстрелами на Донбассе Путин напоминает о себе. Напоминает, что если не идти на его условия, то может наступить ухудшение ситуации. Что не будет никакого "замороженного" конфликта. Напротив, будет постоянное нарастание напряжённости. Поэтому не стоит ставить агрессору ультиматумы и выдвигать ему условия. Лучше подумать о том, чтобы пойти ему навстречу. И вот тогда, возможно, он прекратит стрелять. Ну не вообще, а так часто.

Ещё одна причина обострения - возможное решение Путина послать сигнал Петру Порошенко и другим потенциальным кандидатам на пост президента Украины. Напомнить, что Кремль будет важным фактором на выборах. Ведь Путин может устроить перед голосованием большую войну, а может и пойти на какие-нибудь уступки украинской власти, чтобы продемонстрировать своё миролюбие - ну и ее эффективность заодно.

Только вот что предложат Путину за "правильное поведение"? И кто предложит - действующий президент или те, кто уже дрожит в предвкушении власти на окраине Банковой? Кто окажется желанным партнером для Москвы? А если кто действительно не понял, что Путин не шутит - что ж, он ещё немножко постреляет.

Так что сомневаться не приходится. Это не просто учения. Донбасский конфликт еще долго будет важным фактором и отношений России с Западом, и отношений Москвы и Киева, и влияния России на внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Для Путина этот конфликт - новое оружие, такое, каким были когда-то газовые поставки. И он постарается выжать из войны все возможные дивиденды - не считаясь со смертями и разрушениями.

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