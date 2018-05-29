Когда трансплантация в Украине станет реальностью

29 мая, 2018, 14:24

Согласно закону “О трансплантации анатомических материалов человека”, принятого Верховной Радой 17 мая, совершеннолетние украинцы, кроме беременных, заключенных и больных, смогут жертвовать свои органы. Также человек может выбрать третью личность, которая даст разрешение на пересадку его органа после смерти

Закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку", который был принят в 1999 году, не соответствовал мировым стандартам.

Изменения были внесены в 2015 и всего за три года в 2018, наконец народные депутаты проголосовали за новый законопроект о трансплантации. Если президент Украины подпишет документ, то он вступит в силу уже в следующем году.

Руслан Салютин, заместитель директора по лечебной работе НИХТ им. А.А.Шалимова, в программе PROздоровье рассказал об особенностях законопроекта и когда трансплантация станет реальностью для украинцев.

"Кардинальное отличие нового закона в том, что четко прописывается система трансплант-координации и система трансплантации в целом. Мы довольно долго шли к тому, чтобы создать соответствующий орган, который бы занимался вопросами, связанными с трансплантацией. Потому что трансплантация – это не только взятие органа от одного человека, - живой или умершей, - и пересадка реципиенту. Это прежде всего система, которая предполагает наличие соответствующей информационной системы, "согласия" и "несогласия" лица, которое дает прижизненное согласие на донацию. Это реестр лиц, которые нуждаются в соответствующей трансплантации. Это система логистики и доставки", - отмечает Руслан Салютин.

Правительство намерено создать Государственную службу по вопросам трансплантации и донорства. Подобные системы работают во многих развитых странах мира - в США, в Испании, Канаде, Великобритании и Австралии.

Основные функции службы – это ведение реестров людей:

которые прижизненно дали свое согласие на посмертное донорство;

реестр лиц, которые категорически против посмертной донации;

реестр лиц реципиентов, нуждающихся в трансплантации;

реестр тех, кому было выполнено трансплантации;

реестр доноров костного мозга.

Все реестры будут сведены в единую информационную систему, которая будет защищена и доступ к ней будет иметь узкий круг лиц. Опять же, если брать за пример испанскую модель, то в основном доступ к системе имеют трансплант-координаторы - это врачи анестезиологи или реаниматологи. Они могут сочетать работу, но их не будет допущено к процедуре диагностики "смерти мозга", изъятия органа или трансплантации, чтобы не было конфликта интересов.

Каждый, кто хочет дать согласие на посмертное донорство, сможет обратиться к семейному врачу и написать заявление. После чего человека будет внесено в информационную систему. У тех кто дал согласие на трансплантацию своих органов будет специальная пометка в паспорте и в удостоверении водителя.

По новому законопроекту, донором можно быть не только после смерти, но и прижизненно. Например, если ты хочешь отдать свой орган родственнику.

Если человек не писал никакого заявления о согласии или несогласии в случае его смерти, трансплант-координаторы должны обязательно спросить у родственников, дают ли они согласие на изъятие органов.

Когда диагностирована "смерть мозга" и человека признали умершим, трансплант-координатор входит в базу и сравнивает медицинские данные умершего человека с реципиентами.

Руслан Салютин успокаивает украинцев: "Не надо бояться, что вы пойдете в больницу, вас обследуют и поставят галочку, что вы будете потенциальным донором, - этого не будет. Это возможно лишь в случае, если у лица диагностировано "смерть мозга" и он согласно действующему законодательству и мировым нормативно-правовым актам и стандартам, признается умершим. И только в этом случае!"

Все будет, как в кино - полиция будет сопровождать бригаду скорой помощи, чтобы транспортировать орган. Если реципиент находится в другом городе, возможна даже задержка вылета самолета, чтобы передать контейнер с анатомическим материалом в больницу, где находит человек, который нуждается в органе. Надо действовать быстро, потому что чем скорее орган будет транспортировано, тем лучше он будет работать и приживется.

Сейчас в Украине 6 центров, - это больницы, медицинские учреждения, в которых возможно проводить операции по трансплантации. Находятся они в городах Киеве, Одессе, Запорожье, Львове и в Харькове. В них работают врачи, которые могут проводить трансплантацию и есть минимальное оборудование.

Чтобы усовершенствовать систему трансплантации разработана специальная стратегия развития до 2020 года, которая предусматривает создание соответствующих трансплантационных округов по примеру госпитальных округов, они будут иметь соответствующее оснащение и на их базе будут отрабатываться система логистики. Руслан Салютин, заместитель директора по лечебной работе НИХТ им. А.А.Шалимова, уверен, чтобы все начало работать в Украине полноценно, после подписания Президентом законопроекта о трансплантации нужно еще 5 лет.

Если хотите узнать больше об особенности трансплантации в Украине, смотрите программу PROздоровье.