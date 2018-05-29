Фаворитка Свитолина и сенсационная Козлова. Как украинские теннисистки покоряют Ролан Гаррос

29 мая, 2018, 16:20

На турнире Большого Шлема Ролан Гаррос украинка Элина Свитолина является одной из фавориток, а наша Катерина Козлова - главной сенсацией

Почему Свитолину считают фавориткой

Со вторым в 2018 году турниром Большого Шлема - Открытым чемпионатом Франции, у украинских болельщиков связаны большие надежды. Элина Свитолина подошла к Ролан Гарросу в отличной форме. Первая ракетка Украины накануне старта в Париже блестяще выступила на турнире WTA в Риме, где отстояла титул победительницы. В финале наша теннисистка победила лидера мирового рейтинга румынку Симону Халеп.

В общем, этот титул стал 12-м в карьере украинки и третьим, добытым в этом году. Кроме турнира в столице Италии украинка выиграла соревнования в Брисбене (Австралия) и Дубаи (ОАЭ). Это помогло Свитолиной закрепиться на четвертом месте в мировом рейтинге и превратило ее в одну из главных фавориток Открытого чемпионата Франции.

Букмекеры накануне турнира оценивали ее шансы на победу равными с Халеп и предлагали на их выигрыш коэффициент 6.00. Далее в списке расположились американка Серена Уильямс (10.00) и россиянка Мария Шарапова (12.00).

Украинку не впервые называют одной из главных претенденток на победу в турнире Большого Шлема. Однако пока Свитолиной не удалось даже близко подойти к завоеванию титула - дальше четвертьфинала на самых престижных соревнованиях она не доходила.

Между тем, победы на Grand Slam нашей теннисистке чрезвычайно не хватает в послужном списке. Ведь Свитолина уже третий год принадлежит к мировой элите и держится на самом высоком уровне.

А в случае с нынешним Ролан Гарросом украинка еще и имеет возможность стать первой ракеткой мира, чего ранее не удавалось ни одной нашей теннисистке. Для того, чтобы возглавить мировой рейтинг, Свитолиной нужно выполнить несколько условий. Прежде всего, она должна выиграть Открытый чемпионат Франции.Кроме того, Симона Халеп не должна пройти в Париже дальше полуфинала, а третья ракетка мира - Каролин Возняцки из Дании должна остановиться не позднее четвертьфинала.

Главная сенсация от Козловой

Несмотря на статус фаворитки, Элина Свитолина имела большие проблемы уже в первом матче на Ролан Гаррос. Украинка неудачно начала матч против 68-й ракетки мира Айлы Томлянович из Австралии. Она уступала в первой партии со счетом 1:5 и позволила сопернице получить сет-бол. Впрочем, австралийка реализовать его не смогла, а украинка перехватила инициативу. Свитолина спасла первый сет, а во втором не оставила Томлянович шансов и победила - 7:5; 6:3.

“Стартовый поединок выдался очень нелегким. Айла показывала великолепный теннис в первой партии и мне пришлось активизировать свою игру. Мне никогда не бывает легко в первом раунде, но я очень рада за тот уровень тенниса, который мне удалось показать во второй половине первого сета”, - сказала Свитолина после победы.

В следующем раунде 30 мая украинка встретится с Викторией Кузьмовой из Словакии, занимающей в мировом рейтинге 87 место и в первом круге победила итальянку Франческу Скьявонне.

Если Свитолиной еще лишь предстоит подтвердить статус фаворитки турнира, то другая украинка - Катерина Козлова уже стала главной сенсацией Ролан Гарроса. Наша теннисистка в первом раунде победила действующую обладательницу титула Алену Остапенко из Латвии - 7:5; 6:3. Это всего второй случай в истории Открытого чемпионата Франции, когда действующая победительница турнира выбыла в первом круге.

Между тем, Козлова призналась, что вообще могла не сыграть в Париже из-за травмы.

“Я ничего не ждала от этого матча. Просто вышла на корт, чтобы насладиться моментом, потому что вообще не была уверена, что сыграю на Ролан Гаррос. Так что я просто радовалась, что снова играю, для меня это было очень важно. В результате удалось показать такой результат, и это просто потрясающе. В Индиан-Уэллсе я получила травму колена. Существовала возможность, что придется делать операцию. Но к счастью, я познакомилась с отличными физиотерапевтами, профессионалами, прошла реабилитацию на Тенерифе. Через два месяца я вернулась, на прошлой неделе начала играть. Мы избежали операции, и для меня это самое важное”, - сказала украинка.

Катерина Козлова в мировом рейтинге занимает 67-е место. В топ-100 украинка ворвалась в прошлом, самом успешном для себя году. 24-летняя украинка тогда впервые выиграла турнир WTA в китайском Даляне. Также Козлова на Открытом чемпионате США впервые преодолела стартовый раунд турнира Большого Шлема.

В Париже украинка повторила это достижение, а теперь попытается его обновить. Во втором раунде турнира она сыграет с 54-й ракеткой мира Катерины Синяковой из Чехии. Ранее теннисистки встречались однажды, в 2015 году, и игра завершилась победой украинки.

Как сыграли другие украинки

Во втором круге Ролан Гаррос сыграет еще одна наша представительница - Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 39-е место. В первом круге вторая ракетка Украины победила швейцарку Стефани Фогель - 4:6; 6:2; 6:2. Следующей соперницей украинки станет 15-я сеяная Коко Вандевеге из США.

А вот Катерина Бондаренко прекратила борьбу на турнире. В первом раунде украинка уступила хорватке Донне Векич - 2:6; 4:6.

В мужском турнире Ролан Гаррос заявлен только один представитель Украины - Сергей Стаховский.В первом круге он встретится с испанцем Фелисиано Лопесом, который занимает в мировом рейтинге 33-е место, в то время, как украинец там занимает 127-ю позицию.

В Париже также должен был сыграть лучший украинский теннисист - Александр Долгополов, который идет в рейтинге ATP 55-м. В стартовом поединке он должен был встретиться с испанцем Рафаэлем Надалем, однако на корт так и не вышел из-за травмы.