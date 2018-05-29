Депутат Гура убил и закопал жену. Через 15 лет его застрелил кум-сообщник
Об этом сообщает Еспресо.TV, ссылаясь на собственные источники.
Чем известен убитый депутат
Гура начал бандитскую "карьеру" в 90-е годы. В частности, тогда он имел прозвище "Гурентий" и был водителем криминального авторитета "Торпеды".
В 2009 году Гура стал членом "Партии регионов", а уже через месяц был избран председателем Чигиринского районного отделения партии.
К партии "Батькивщина" он присоединился в 2015 году, уже через год был назначен заместителем городского головы Анатолия Бондаренко, а впоследствии был избран членом исполкома.
Убийство жены
Первой женой Гуры была россиянка. В один из вечеров 2003 г. Гура позвонил своему ближайшему помощнику и водителю Николаю Гончару с просьбой отвезти жену в ночной клуб. Когда последний прибыл к дому депутата, то увидел, как жена Гуры спускается по лестнице, а за ней идет ее муж.
Вдруг Гура достал пистолет Макарова и выстрелил россиянке в затылок. Шокированному Гончару депутат объяснил, что женщина много знала. Вместе мужчины поехали хоронить тело. Во время их "путешествия" из багажника стали раздаваться крики, поэтому Гура еще раз выстрелил женщине в голову.
Известно, что тело отвезли в лесополосу на окраине села Лески, где и закопали на глубине около метра. Впрочем, на следующий день убийца вспомнил, что в кармане жены остался мобильник, из-за чего он приказал Гончару откопать ее и изъять телефон, что тот и сделал.
В настоящее время задержанный Гончар начал давать показания по криминальному прошлому депутата, в том числе и об убийстве жены. Уже сейчас правоохранители эксгумировали тело убитой женщины, хотя ранее считалось, что она просто пропала. Сам Гура рассказывал правоохранителям, что она его бросила и вернулась в Россию.
Конфликт между Гурой и Гончаром
Отношения между двумя мужчинами развивались довольно быстро: сначала Гончар стал водителем и охранником депутата, потом - другом и кумом. А уже потом Гура поделился с товарищем своим бизнесом.
Впрочем, между партнерами по неизвестным причинам возник конфликт. 24 мая Гончар положил конец дружбе, придя в офис общественной организации, где находился Гура.
Сначала мужчины общались, но потом разговор превратился в ссору. В результате Гончар несколько раз выстрелил в депутата, после чего забаррикадировался в этом помещении.
Гура от огнестрельных ранений погиб, а Гончара задержали правоохранители. Сейчас он находится под круглосуточным вооруженным конвоем в больнице.
Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства и захвату заложников. Бывшему другу депутата грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
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