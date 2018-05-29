Что смотреть на фестивале "Молодость"

29 мая, 2018, 11:35

176 - именно столько лент покажут на нынешней "Молодости". Поскольку не родился еще тот человек, который имеет суперсилу пересмотреть абсолютно все на таких крупных фестах, то попробуем облегчить вам вопросы выбора и сориентировать в этом бешеном кинопотоке

Необходимо понимать следующее. Кинофестиваль - это не какая-то там игрушка. Нельзя вот так прийти и купить билет, ткнув пальцем наугад. Совсем не плохо зайти на сайт мероприятия и взглянуть коротенькие описания лент вместе с трейлерами.

Но для начала - немного о церемонии открытия. В этом году она состоялась под открытым небом, на Почтовой площади. Напомню, в этом году Молодость впервые происходит в конце весны - раньше это был фестиваль глубокой осени. И одна лишь смена времени года принесла, я бы сказала, существенные коррективы в атмосферу.

По крайней мере церемония открытия уже не была такой закрытой, как раньше, когда представителей кинотусовки приглашали в оперный театру, а по красной дорожке они проходили без особого резонанса. Все через проклятый холод, когда вечернее платье приходится прятать под пальто. Да и зрителей нет - кому хочется в такую погоду куда-то пихаться и стоять на одном месте несколько часов.

Сейчас же церемонию перенесли на Почтовую площадь, которую в воскресенье, 27 мая, заливало солнце. Вход на площадку был по приглашениям, но за действом без проблем можно было наблюдать и без них. Сиди себе в соседнем кафе на летней площадке, смотри на сцену и слушай все выступления. Они, кстати, почти все быть так или иначе посвящены Олегу Сенцову - похоже, наше киносообщество действительно прониклось этим вопросом и делает все возможное для политзаключенных.

Ну и два слова про фильм-открытие. Это польская лента "Лицо/Рыло", которая характерна критическим взглядом на тамошние общественные перипетии и имеет много общего с украинскими реалиями. В эфире Еспресо гендиректор "Молодости" Андрей Халпахчи рассказал, что лента все равно может быть интересной как синефилам, так и любителям больше авторского кинематографа.

Халпахчи: "Когда человек приходит один-два-три раза на фильм более сейозный, он, безусловно, подтягивается на ступеньку. "Лицо/Рыло" не является абсолютно синефильским, ибо понятен всем, особенно нам. Общество, которое там показано, нам очень близко. Но Шумовская еще и критикует то клерикализм, то нагнетание католицизма, которое есть сейчас в Польше. И я думаю, что она делает это очень интересно, через судьбы обычных людей. Есть еще одна тема, которая и для нас очень болезненная - в Польше люди тоже стремятся (молодежь особенно) ехать за границу и устраивать свою судьбу там".

Что же до дальнейших показов на Почтовой площади, то все они будут бесплатными. Днем туда можно приводить детей на программу Teen Screen. Судить ее, кстати, будут тоже дети. Ну а вечером и ночью ждите хиты под открытым небом. Лично я очень жду черно-белую версию "Безумного Макса: Дорога гнева" (вторник 29 мая в 20:45). Два года назад эта лента взяла кучу Оскаров за свою "картинку". Впрочем, режиссер Джордж Миллер считает именно монохромную версию значительно интереснее.

Для любителей мюзиклов будет знаменитая "Вестсайдская история" (понедельник, 28 мая, 20:45) - за версией Американского института кинематографии фильм занимает второе место в рейтинге самых крутых фильмов этого жанра. Напомню, речь там идет точно о том же, что Шекспир описывал в своей трагедии "Ромео и Джульетта". Только действие происходит на Манхеттене, а враждуют не состоятельные семьи, а преступные банды.

"Фестиваль фестивалей" - одна из самых популярных программ на "Молодости", поскольку там показывают ленты, которые уже получили резонанс на престижных форумах. К примеру, "Луна Юпитера" принимал участие на нынешних Каннах. Это венгерская фантастическая драма о сирийском парне, который пытается нелегально пересечь границу Венгрии. В него стреляют, после чего герой получает способность к левитации. Любителей сериалов может привлечь исполнитель одной из главных ролей Мераб Нинидзе, которого они могли видеть в "МакМафии". Один из показов, кстати, состоится на той же "Почтовой площади" (среда 30 мая 20:45)

"Фабрика ничего" успела нашуметь своей оригинальностью, поэтому, если любите эксперименты - вам сюда. История рассказывает про португальскую фабрику, работники которой подозревают, что руководство ворует оборудование и сырье. Они организуют расследование и выясняют, что так оно и есть. Менеджмент сатанеет и объявляет массовое сокращение штата. Наказанные работники должны ждать результат и это вызывает в коллективе такое напряжение, которое неизвестно чем кончится.

"Мадам Хайд" - французская комедия с Изабель Юппер, которая на этот раз перевоплощается в учительницу. Она слегка странная, значит не имеет особого уважения ни от учеников, ни от коллег. Но однажды в нее попадает молния. Героиня не только остается живой, но и превращается в совершенно другую женщину - некую ведьму, которая готовится свести счеты со всеми обидчиками.

Еще в этой программе есть "Фантастическая женщина" (оскаровский лауреат в категории "Лучший фильм на иностранном языке") и черно-белая история о Роми Шнайдер "Три дня в Квибероне", которая показывает несколько дней из довольно психологически сложного периода жизни актрисы. Подробнее программу можно изучить здесь.

Предлагаю также обратить внимание на программу "Солнечный зайчик", которая в этом году обещает быть довольно сильной. Серез уже титулованных фильмов - бразильская "Жесткая краска" (премия "Тедди" на Берлинале) или американская "Перевоспитание Кэмерон Пост" (конкурс фестиваля "Сандэнс"). "Том из Финляндии" (одна из самых дорогих лент этой страны), "Дни милосердия" (история любви на фоне дискуссии о смертной казни) - все эти фильмы так или иначе поднимают проблему ЛГБТ сообщества.

"Скандинавская панорама" тоже будет интересной, обратите внимание. "Вина" (приз зрительских симпатий на "Санденсе" и Роттердамском форуме), "Любители"(лучший скандинавский фильм по версии Гетеборгского фестиваля), "Под деревом" (участие в Венецианском фестивале). Выбрать из всей программы можно здесь.

Напомню, что "Молодость" - это фестиваля дебютов. В конкурсных программах соревнуются ленты, снятые еще не слишком известными режиссерами и одна из "фишек" фестиваля - высматривать будущих метров. К примеру, в свое время в программе принимали участие Том Тыквер, Брюно Дюмон, Франсуа Озон, и Дэнни Бойл.

Сейчас основной конкурс собрал одни из самых громких мировых дебютов года. Всего их 12 - "Наследницы" (о женщине, которой приходится в 60 лет менять свою жизнь), "Я не ведьма" (про восьмилетнюю девочку, которую обвиняют в ведьмовстве), "Страшная мать" (о женщине, которая всю жизнь была домохозяйкой, а сейчас решается написать роман, который шокирует ее семью) и "Антенна" (о том, как может сочетаться спутниковое телевидение и Холокост). Выбирайте свою ленту здесь .

Ну и, конечно, особое внимание - украинским фильмам, которые представлены в нескольких программах. Чтобы за раз познакомиться со многими отечественными режиссерами (преимущественно молодыми и перспективными) - идите на короткий метр. Его показывает блоками и вы сможете для себя представить определенный срез нашего молодого кино. Познакомьтесь с этими фильмами здесь.

Относительно полного метра, то нам предлагают вот что. "Пастухи" Игоря Стрембицкого - это интрига-интрига. В 2005 году режиссер получил первую в истории Украины Золотую пальмовую ветвь. Его короткометражку "Путники" там окрестили как ужасно экспериментальную, а самого режиссера называли многообещающим. Впрочем, он взял и исчез на целых 12 лет. И вот сейчас на "Молодости" Стрембицкий показывать сразу четыре истории про карпатских пастухов.

"Лысая гора" - очередная попытка снять страшную украинскую жахалку. Все, что нужно о ней знать есть в трейлере.

Ну а поклонникам поэта Игоря Калинца необходимо обратить внимание на ленту "Господин Никто", которая рассказывает о том, из чего состоит день героя.

И наконец, с расписанием показов 47 международного кинофестиваля "Молодость" можно познакомиться по ссылке https://molodist.com/molodist-47/rozklad/

Скачать файл с расписанием можно здесь https://molodist.com/wp-content/uploads/2018/05/rozklad.pdf



