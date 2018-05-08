Украина во Второй мировой: девять миллионов погибших, триллион долларов убытков, шесть лет войны

8 мая, 2018, 09:00

Война прошла всеми украинскими землями, разрушая все на своем пути

В крупнейшей войне в истории человечества принимали участие более 1,7 миллиардов людей. 61 страна отправила своих солдат на поле боя.

Война прошла всеми украинскими землями, разрушая все на своем пути.

Карпатская Украина

Для нас Вторая мировая началась еще в марте 1939 года, когда прогерманские венгерские войска захватили Карпатскую Украину. 12 февраля 1939 года состоялись выборы в Сейм Карпатской Украины, на которых абсолютное большинство голосов избирателей (около 92,4 %) получили кандидаты Украинского Национального Объединения.

15 марта 1939 г. Сойм провозгласил полную государственную независимость Карпатской Украины. Государственным флагом и гимном республики были признаны сине-желтый флаг и украинский национальный гимн "Ще не вмерла Украины..".

Президентом Карпатской Украины был избран Августин Волошин.

В ночь с 13 на 14 марта 1939 года Королевство Венгрия, при поддержке Третьего Рейха начало войну против Карпатской Украины. 16 марта 1939 г., понеся значительные потери, враг сумел захватить Хуст, а 18 марта большая часть Карпатской Украины была оккупирована венгерскими войсками. До 7 июля 1939 года она была аннексирована.

В горных районах Карпатской Украины отряды "Карпатской Сечи" продолжали борьбу с регулярными венгерскими частями до конца мая 1939 года. В конце марта 1939 года президент республики Волошин и часть правительства во главе с премьером Реваем выехали через Румынию в эмиграцию.

СССР вступил на запад Украины

17 сентября в рамках подписанного с нацистской Германией тайного пакта Молотова-Риббентропа, а формально под предлогом защиты "единокровного" населения Западных Украины и Белоруссии, советские войска начали войну против Польши.

Операция закончилась за неделю выходом на Западный Буг и Сян - Польша, как государство, в четвертый раз за свою историю перестала существовать.

28 июня — 3 июля 1940 года Красная армия осуществила военную операцию для принудительной передачи Румынией Бессарабии и Северной Буковины в состав СССР. Военная операция по занятию территории советскими войсками продлилась 6 дней.

2 августа 1940 года Северная Буковина и Южная Бессарабия вошли в состав Украинской ССР.

Земли, захваченные СССР в Польше, были административно реорганизованы в шесть областей по аналогии с остальными Советского Союза (Дрогобычская, Львовская, Ровенская, Станиславская (Ивано-Франковская область), Тернопольская и Волынская область). Гражданскую администрацию в регионах, аннексированных от Польши, организовано в декабре 1939 года и сформировано в основном из выходцев с Восточной Украины и России, и лишь 20 % государственных служащих исходили из местного населения.

Те украинские организации, которые не контролировались Советами, были ограничены в деятельности или вообще ликвидированы. Сотни кредитных союзов и кооперативов, которые существовали в межвоенный период, были закрыты. Местные украинские политические партии были отменены, а от 20 до 30 тысяч политически активных украинцев бежали на территории, оккупированные немцами.

Большинство из тех, кто не захотел или не сумел убежать, в соответствии с директивами НКВД были арестованы. С ликвидацией отдельных лиц, организаций и партий, которые легально представляли умеренные или либеральные политические тенденции, из крупных организаций в Западной Украине, как единственная оппозиционная политическая партия осталась только Организация Украинских Националистов, которая действовала в подполье.

Начало советско-германской войны

На рассвете 22 июня 1941 г. танковые и моторизованные части фашистской армии начали наступление одновременно на трех направлениях: Ленинградском, Московском и Киевском. Началась немецко-советская война, которая длилась 1418 дней и ночей.

Украинское направление, по плану "Барбаросса", было одним из самых главных.

В Украину вторглись 57 дивизий и 13 корпусов группы армий "Юг" под командованием фельдмаршала Карла фон Рундштейна. Им противостояли 80 дивизий Киевского особого и Одесского военных округов, преобразованных с началом войны на Юго-Западный Южный фронты.

До 15 июля войска Юго-Западного фронта потеряли 2648 танков, 1907 самолетов. За первые полгода войны в плен попало 3,6 млн военнослужащих, в том числе 1,3 млн украинцев.

Получив Киев, немецкие армии развернули наступление на Донбасс и Крым. Кровопролитными были бои за Киев (7 июля — 26 сентября 1941 p.), Одессу (5 августа — 16 октября 1941 p.), Керчь (30 декабря 1941. — 19 мая 1942 p.), Севастополь (ЗО октября 1941. — 4 июля 1942 p.).

Особенно ощутимым было поражение в районе Харькова, где в мае 1942 г. было окружено почти три советские армии. Попытки прорвать кольцо окружения были напрасны. В плен попали 240 тыс. красноармейцев и командиров.

Поражение в Крыму (сдача Керчи в мае и Севастополя в июле 1942 г.) начали новые неудачи советских войск. В конце июня 1942 г. германские армии развернули наступление на юге и нанесли сокрушительные удары по войскам Юго-Западного и Южного фронтов.

22 июля 1942 г. Красная армия оставила Свердловск Луганской области. С тех пор вся Украина была оккупирована нацистами.

Украина в оккупации

Украинские этнические земли во время второй мировой войны входили в административно-территориальные единицы на территории различных государств: Румынии, Германии, СССР, Венгрии.

Нацистами был создан рейхскомиссариат "Украина", разделенный на 6 генеральных округов:

1) "Волынь" — Ровенская, Волынская и Каменец-Подольская области, а также южные районы Брестской и Пинской областей Белоруссии;

2) "Житомир" — Житомирская, северные районы Винницкой, а также южные районы Полесской области БССР;

3) "Киев" — Киевская и Полтавская области.

4) "Николаев" — Николаевская (без западных районов) и Кировоградская области;

5) "Таврия" — левобережные районы Николаевской (ныне Херсонской и Запорожской областей.

6) "Днепропетровск" Днепропетровская и часть Запорожской области.

Районы Донбасса, Черниговской, Сумской и Харьковской областей были включены в отдельную, военную зону, которая находилась под властью немецкого военного командования.

Румыния оккупировала территории между Бугом и Днестром, всю Одесскую, южные районы Винницкой и западные — Николаевской области и часть Молдавской ССР, которые получили название "Транснистрия".

Венгрия оккупировала Карпатскую Украину, создав на ее территории Закарпатское губернаторство.

Освобождение от нацистов

18 декабря 1942 г. был освобожден первый населенный пункт украинской территории — с. Пивнивка Миливского района Ворошиловградской (ныне Луганской) области.

В начале 1943 г. Красная армия развернула широкое наступление на фронте шириной 1600 км. Началось массовое изгнание оккупантов, в том числе с территории Украины. Первым среди областных центров Украины был освобожден 14 февраля 1943 г. Ворошиловград.

В результате успешной Черниговско-Припятской операции, которая началась в августе 1943 г., советские войска прорвали немецкую оборону и в ночь на 9 сентября форсировали Десну. В течение сентября 1943 г. были освобождены от нацистов Харьковская, Сумская, Черниговская, Полтавская области и левобережные районы Киевщины.

Во второй половине сентября 1943 г. советские войска вышли к среднему течению Днепра на 750-километровом фронте. В ночь на 6 ноября бои развернулись на северных окраинах Киева, а потом переместились в центр. В 4 часа утра 6 ноября 1943. столица Украины была освобождена от нацистов.

С декабря 1943 г. к середине апреля 1944 г. на просторах от Полесья до Черного моря, от Днепра до Карпат развернулась одна из крупнейших битв Второй мировой войны. В ней приняли участие одновременно с обеих сторон около 4 млн. человек, 45,5 тыс. орудий и минометов, 4,2 тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок.

В 1944 г. в результате успешного проведения Кировоградской, Корсунь-Шевченковской и Ровенско-Луцкой операций Красная армия, отдельными частями форсировав Южный Буг и Днестр, вышла 23 марта 1944. на государственную границу.

Разгромом немецко-фашистских войск в Карпатско-Ужгородской операции в конце октября 1944 г. и освобождением Ужгорода 28 октября завершилось освобождение Украины от нацистов.

Украинская повстанческая армия

УПА начала свою деятельность с весны 1943 года на территориях, которые до 1939-1940 годов входили в состав Польши и Румынии: рейхскомиссариата Украина (Генеральная округа Волынь-Подолье) — с конца марта 1943, Генерал-губернаторства (Галиция — с конца 1943, Холмщина — с осени 1943), и румынской Транснистрии (Северная Буковина) — с лета 1944.

УПА боролась как против немцев, так и против советских партизан. В начале 1944 г. она насчитывала 30-40 тыс. бойцов.

В июле 1944. на тайных собраниях в г. Самборе ОУН и представители политических партий Западной Украины основали Украинскую Галицкую освободительный совет (УГВР), которая возглавила борьбу как против большевистского, так и против фашистского режимов. Только осенью 1944. УПА осуществила 800 рейдов.

УПА действовала до 1953 года, когда активные ее действия были прекращены, а отдельные очаги сопротивления действовали на протяжении 1950-1960-х годов. С 1943 по 1950 годы Главным Командиром УПА был генерал Роман Шухевич, с 1950 по 1954 гг. — Василий Кук.

Человеческие потери

Почти 7 миллионов украинцев принимали участие в боевых действиях. 6 миллионов в советской армии, 100 тысяч воинов УПА и столько же в польском войске.

Красная армия не гнушалась досрочно набирать юношей. Мальчишек 16-17 лет без подготовки бросали на поле боя. Среди военных первого призыва уцелели только 3%.

Во время эвакуации с Украины на Восток было взято около тысячи лучших промышленных предприятий Украины, которые после войны не вернули в родные города.

В целом Украина потеряла 9 миллионов человек. Среди них 5 миллионов гражданских и 4 миллиона военных. Еще 5 миллионов людей были депортированными или эвакуированными

Население УССР в 1945 году составило 27,4 миллиона человек. Накануне войны в Украине жили почти 42 миллиона. Экономические убытки для украинских земель превысили более $940 миллиардов.