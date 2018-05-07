Появились первые снимки с "красной дорожки" Евровидения-2018 в Лиссабоне. Эксклюзивный фоторепортаж
7 мая, 2018, 02:11
Журналист "Еспресо" Василий Мамелин прислал подборку самых свежих фото из португальской столицы
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