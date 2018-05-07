 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Появились первые снимки с "красной дорожки" Евровидения-2018 в Лиссабоне. Эксклюзивный фоторепортаж

Журналист "Еспресо" Василий Мамелин прислал подборку самых свежих фото из португальской столицы

Кстати, "красной" дорожка только называется. Однако на самом деле она голубая - "Blue carpet".

Действо проходило на территории известного музея МААТ, на набережной реки Тахо в Лиссабоне.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 мая, 2018 понедельник

6 мая, 2018 воскресенье

больше новостей

7 мая, 2018 понедельник

6 мая, 2018 воскресенье

5 мая, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать