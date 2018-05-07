7 мая, 2018, 02:11

Журналист "Еспресо" Василий Мамелин прислал подборку самых свежих фото из португальской столицы

Кстати, "красной" дорожка только называется. Однако на самом деле она голубая - "Blue carpet".

Действо проходило на территории известного музея МААТ, на набережной реки Тахо в Лиссабоне.