Мужчинам здесь не место. Как феминизируют культовых персонажей

7 мая, 2018, 17:15

Представьте на минутку такую ситуацию: в Украине снимают кино про Романа Шухевича и играет его Ада Роговцева. Или героический фильм о казаках, где на экране – одни женщины

Экранизация "Тараса Бульбы" с Ирмой Витовской в главной роли, Ольга Сумская с накладной бородой перевоплощается в Михаила Грушевского. Что, думаете, я совсем уже тю-тю? Отнюдь. Это, господа, наше с вами будущее. Готовьтесь. А я пока расскажу вам о новых мировых тенденциях.

Несколько лет назад, когда Дэниэл Крейг в очередной раз спел песню, что устал играть Джеймса Бонда, начали появляться целые перечни возможных кандидатов на эту роль. Ну, к примеру, предлагали Тома Гиддлстона, Джуда Лоу, Майкла Фассбендера или Джиллиан Андерсон. Да, последняя – это женщина, вы помните ее как минимум по роли агента Скалли в "Секретных материалах".

В 2016 году ее фаны запустили сбор подписей за то, чтобы именно этой актрисе дали главную роль в знаменитой франшизе. Как бы Джеймс превратился в Дженни – это вопрос фантазии сценаристов. В конце концов, Бонда можно было убить, зато перед публикой предстала бы, например, его тайная сестра. Чем вам не вариант? Вот, кстати, и трейлер, который сделали поклонники актрисы.

Если вам эта история и дальше кажется странной – держите еще одну. Следующим Доктором Кто точно будет женщина – на роль еще год назад выбрали Джоди Уиттакер. Еще был вариант с Тильдой Суинтон. Напомню, что Доктор Кто – культовый персонаж в британской культуре и герой сериала, который выходит аж с 1963 года. Все это время его играли мужчины, всего их было 12.

Тринадцатой стала женщина. Мнения поклонников разделились: одни твердили, что наконец справедливость восторжествовала, другие же кривились и говорили о сломе традиций. Но здесь все же есть деталь – Доктор Кто на самом деле пришелец, который лишь приобретает вид человека. Этот персонаж на протяжении 60 лет существования был как дедушкой, так и совсем молодым мужчиной. Поэтому если его не волнует возраст, то почему вопрос гендера должен волновать?

Такие эксперименты, очевидно, лишь будут приобретать популярность, потому что уже и Стивен Спилберг всерьез говорит о том, что Индиану Джонса вполне может сыграть женщина. Надо только поразмыслить, как Джонс превратится в, скажем, Джоан. "В этом нет ничего неправильного", – уверяет режиссер. Он, напомню, обещает приступить к съемкам в следующем году, а пятую часть фильма выпустить в 2020. Что об этом думает Харрисон Форд – неизвестно.

Еще одна тенденция – делать "гендерно перевернутые" римейки. Ну вот как было с "Охотниками за привидениями". Правда, перезапуск этой франшизы стоило бы называть "Охотницы за привидениями". Два года назад в прокат вышла знакомая многим история про фриков, которые со специальными приборами и на машине с характерным сигналом ездят ловить всякую потустороннюю гадость. Но вместо четырех мужчин мы увидели четырех женщин.

Уже через месяц в прокат выйдут "Восемь подруг Оушена" – тоже своеобразный перезапуск знаменитой трилогии Стивена Содерберга. Вместо Джорджа Круни, Брэда Пита, Цель Дэймона, Кейси Аффлека и Энди Гарсии главные роли аферисток на себя примеряют Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй, Сара Полсон, Кейт Бланшетт и Хелена Бонэм-Картер.

Так что это, черт возьми, происходит? Как и во всякой сложной ситуации есть, как минимум, две стороны. Следовательно, женщин долгое время в кино не особо признавали. Это правда. Понятное дело, были яркие женские роли, даже главные и даже культовые. Впрочем, давайте согласимся, что явное большинство знаменитых, легендарных персонажей – это мужчины.

Девушки могли быть "при них" и часто меняться. Как девушка Бонда, дамы сердца супергероев, внучка, помощница и все такое. Справедливости и порядка в такой ситуации было мало. Не говорю уже о том, что и в литературе ранее были в основном сами мужчины. Они за все это время успели описать себя и так, и сяк. Поэтому именно мужское мировоззрение часто лежит в основе какой-то нормы, потому что оно просто более привычно, понятнее и расписано.

Вот поэтому, в частности, кинематографисты сейчас берутся описывать вещи с женской точки зрения, ибо это что-то новое, где можно бесконечно разбивать стереотипы и показывать все под незатертими ракурсами. Но давайте теперь посмотрим на другую сторону этой тенденции. Кинематографисты вместо того, чтобы создавать совершенно новых персонажей (точнее, персонажок), просто ставят их на место привычных мужских. Не строят женский мир, а выталкивают мужчин из их.

Самодостаточности в этом нет, скорее желание сказать что-то вроде: "Так, вы здесь стояли десятилетиями, а теперь убирайтесь – наша очередь". Это довольно распространенная позиция среди многих, скажем, феминисток – отказываться от своей женственности, даже считать ее чем-то скверным, зато вести себя более "серьезно", "как мужчина".

Оно, в принципе, частично и понятно, ведь долгое время считалось, что в искусстве женщины могут сделать что-то исключительно сентиментальное и романтическое. Ну, писательница может написать любовный роман. А "женское кино" – это обязательно про сопли. Собственно, так оно все и девальвировано – согласитесь, выражение "мужское кино" звучит не так пренебрежительно и однобоко.

Поэтому, вместо того, чтобы создать отдельную франшизу про женщину-шпионку или археолога, продюсеры решают построить все на базе мужского образа Джеймса Бонда или Индианы Джонса. В детских садах на такое говорят "повторюха-муха".

Впрочем, не все так плохо. С моей точки зрения, существуют фильмы, где женщины в главных ролях изображены таким образом, что не копируют мужчин, а показывают свою женственность так, что это сразу перечеркивает все глупые стереотипы.

Беатрикс Киддо, или Невеста в фильме "Убить Билла"

Героиня Умы Турман в прошлом член группировки наемных убийц элитного спецотряда "Смертоносные гадюки". Однажды она покидает это дело, готовится выйти замуж и родить ребенка. Впрочем, бывшие коллеги приходят на репетицию церемонии и жестоко убивают всех присутствующих. Спустя долгое время Беатрикс приходит в себя после комы и дает себе обещание отомстить всем нападавшим.

"Месть – это блюдо, которое подают холодным", – говорится в начале ленты. Поэтому героиня на протяжении обеих частей вытряхивает все живое с тех, кто посмел плохо поступить с ней. Но делает она это именно как женщина, что проявляется в деталях. К примеру, и для нее, и для ее соперниц большое значение имеют дети. В одной из сцен кровавой драки не случилось только потому, что Беатрикс показала визави положительный тест на беременность.

Поэтому образ Невесты – это образ героини не плоской, а сложной, оригинальной, именно поэтому она и стала культовой. Это совсем не было подражанием мужских персонажей, а созидание женского. Ирония здесь, конечно, в том, что продюсировал "Убить Билла" Харви Вайнштейн, которого сама Ума Турман ненавидит до скрипа зубов.

Кэтрин Трамелл в фильме "Основной инстинкт"

Режиссер Пол Верговен вообще постоянно создает образы сильных, женственных и сексуальных девушек. Ленты "Она", "Шоугьолс" и, конечно, "Основной инстинкт". Я, например, даже не представляю себе героиню Шэрон Стоун на месте жертвы сексуального или вообще любого насилия. Так называемого нападающего или агрессора нашли бы с многочисленными следами шила для льда.

Именно образ Трамелл дал поводы говорить о еще одном типе женщин, которые безумно привлекают мужчин, потому сочетают сексуальность и опасность. И никто не знает, останетесь вы живыми после того, как вас привяжут шарфом к кровати. К героине "Основного инстинкта" невозможно применять принцип объективации, хоть она и ведет себя ужасно раскованно.

В знаменитой сцене допроса в полицейском участке столько иронии, что на целую комедию хватит. Женщина, которая без белья сидит перед кучей мужчин, ни на йоту не является сексуальным объектом. И кто кого допрашивает – это тоже большой вопрос. Кэтрин Трамелл не является ни сентиментальной, ни маскулинной – она обходит любые стереотипы и так же попытки их преодолеть, уйдя в другую сторону. И это действительно оригинальный и интересный женский образ, который с самого начала построен без подражания.

Диана в фильме "Чудо-Женщина"

Этот фильм характерен не только самодостаточной персонажкой, но и тем, что сняла всю эту историю тоже женщина. Пэтти Дженкинс, напомню, ранее была наиболее известна по ленте "Монстр" с Шарлиз Терон в главной роли.

Так вот, Чудо-Женщина - это никакой не заменитель Бэтмена или Супермена. Она - одна из персонажей комиксового мира DC, о которой сняли отдельный фильм. Он, напомню, оказался суперудачным по кассовым сборам и реакцией критиков. Последние часто хвалили ленту именно за то, что Дженкинс почти сумела избавиться от пафоса и занудной серьезности, которыми грешили предыдущие фильмы этой серии.

Правда, часть американских феминисток все же высказали свое фе, мол, Диана слишком сексуальная, с идеальной фигурой и в короткой юбке. А значит - сексуальный объект. Впрочем, лично я думаю, что такие вещи определяются явно не фигурой и одеждой. Тем более, Бетменов, кажется, с пивным животиком тоже в истории кино не было. Протестов мужчин против такого паскудства, кажется, тоже.

Ну и главное - Галь Гадот. Исполнительница главной роли - не какая-то там модель, которая решила стать актрисой. Она в свое время отслужила в израильской армии, как и положено делать тамошним женщинам. Из-за этого факта ленту даже запретили в Ливане, Алжире и Тунисе, поскольку тамошние чиновники увидели в Гадот члена вражеской армии.