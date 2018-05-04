Виталий Портников: глупость хуже ксенофобии

4 мая, 2018, 12:45

Портников Виталий

Одно неосторожное высказывание - если только оно действительно неосторожное - может перечеркнуть усилия сотен тысяч людей, повлиять на восприятие страны в мире, поставить под вопрос желание помогать стране и защищать ее.

К отвратительной ксенофобской кампании, направленной против ромов, к мерзкому напоминанию о национальности участников стычки с одним из украинских парламентариев прибавился еще и антисемитский возглас на марше в Одессе. Какая впечатляющая получается картина! Будто специально написанная для российского телевидения - вот вам Майдан!

И добро бы только российской пропаганды, с ней мы как-нибудь справимся. А вот с западным отвращением к средневековой, отсталой стране, в которую ксенофобы хотят превратить Украину - вряд ли. Это и есть самое страшное. Потому что и мы, и ксенофобы одинаково зависимы от западной поддержки, западных денег, западного давления на Россию.

Идиоты рубят сук, на котором сидят и в силу своей цивилизационной отсталости даже не понимают этого. Но на этом суку вместе с ними - все мы. Вот что обидно.

Мне всегда интересно поинтересоваться у тех, кто поддерживает ксенофобские призывы и обвинения: а замечают ли они бревно в своём глазу? Я вовсе не стану отрицать, что среди ромов есть продавцы наркотиков - но вот только среди этнических украинцев их в сотни раз больше. Я вовсе не стану отрицать, что среди участников уличных стычек могут быть чеченцы - только вот среди этнических украинцев их в сотни раз больше. Я вовсе не стану отрицать, что среди евреев есть люди, которые не воспринимают Украину в качестве полноценного независимого государства, есть и те, кто обкрадывает ее - вот только среди этнических украинцев их в сотни раз больше.

И это не потому, что ромы, чеченцы или евреи - такие хорошие, а потому, что в Украине - в основном - живут этнические украинцы. Поэтому, собственно, это Украина, а не Чечня или Израиль.

Этнические украинцы в нашей стране - герои и строители. Этнические украинцы в нашей стране - предатели и воры. Среди тех, кто убивал людей на Майдане - немало этнических украинцев. А среди тех, кто погиб за Украину, немало людей других национальностей. Нигоян был этническим армянином. А вот вожак "ДНР" Захарченко - этнический украинец. Как и его однофамилец, министр внутренних дел Украины, который отдавал приказы "Беркуту". Олигарх Коломойский - еврей, который прежде всего думает о своих интересах. Но именно этот еврей в трудный час возглавил защиту Приднепровья от оккупантов. А олигарх Фирташ - этнический украинец, который подсадил Украину на иглу дешевого российского газа. И, поверьте, это намного хуже, чем продавать наркотики на окраине города - превратить в политического наркомана целую страну.

Я могу множить такие примеры до бесконечности. Я могу напомнить о миллионах этнических украинцев, которые годами голосовали за власть, готовую превратить страну в российскую колонию. За Кучму. За Януковича. За Симоненко. Тоже, кажется, не чеченцы и евреи.

Когда чеченцы умирали за свободу, украинцы голосовали за Кучму, а именем Дудаева называли свои улицы. Вы забыли, да? Или не хотите вспоминать?

Когда евреи воевали за свою свободу на Ближнем Востоке, советские инструкторы - в том числе и этнические украинцы - учили арабских летчиков и танкистов их убивать.

Когда пуштуны, соотечественники украинского депутата Найема, воевали с оккупантами в Афганистане, советские солдаты - в том числе и этнические украинцы, память которых мы чтим - "зачищали" их кишлаки. Тоже не помните? Да ладно, помните.

Каждый эти примеры знает. И каждый ксенофоб знает. Но у ксенофоба простой подход. Украинцы - это те, кто ему, ксенофобу, нравится. А те, кто не нравится - "жиды" и "чурки". Поэтому когда президент ему нравится - то президент Порошенко. А когда не нравится - "Вальцман".

Никакого противоречия в этом нет. В глупости вообще нет противоречий.

Мне скажут, что не стоит обращать на все это особого внимания. Что украинцы никогда в большинстве своём не поддерживали ксенофобских организаций. Что уровень этнической нетерпимости в стране ниже, чем во многих других странах мира. Что Украина вся в белом.

Да, в белом. Только вот на это белое платье идиоты постоянно норовят бросить комья грязи и дерьма. Чтобы Украина стояла перед нами и миром в грязных разводах. Чтобы от неё противно пахло - на радость врагам. Чтобы они показывали на неё пальцем - вот какая замарашка!

Я не собираюсь не замечать людей, которые компрометируют и грязнят мою страну. Я знаю, что эти люди обязательно напомнят, что они эту страну защищали, что они воевали, волонтерили, рисковали. И я хочу спросить у них - зачем? Зачем вы все это делали? Чтобы превратить Украину в чудище?

У вас не выйдет. Мы не позволим. Украина не позволит. Вы проиграете.