Кто сможет в дальнейшем получать жилищные субсидии

4 мая, 2018, 16:13

Ульяна Букатюк

Если скрываете состояние, есть новое авто, дом или квартира, на субсидии рассчитывать не стоит. Как и почему государство меняет порядок назначения субсидий

Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: со следующего отопительного сезона количество получателей субсидий в Украине может сократиться на 15-20%. Что же меняется в начислении

Полстраны субсидиантов

Правительство решило кардинально изменить подход к назначению коммунальных субсидий, чтобы помощь от государства поступала к тем, кто действительно нуждается, а не просто пытается за счет государственного бюджета сэкономить на своих расходах.

Сейчас ситуация с субсидиями в Украине парадоксальная как для бедной страны. К примеру, помощь от государства получают люди, которые могут себе позволить покупать технику Apple на общую сумму в 189 тысяч гривен, к тому же разовым платежом в 50 тыс грн, как это недавно произошло на Буковине.

Еще одна проблема - так называемая субсидиальная игла. Когда человек, ради того, чтобы не потерять субсидию, умышленно не идет работать, даже на работу с относительно высокой зарплатой. Такая ситуация возникла в городе Немиров на Виннитчине, где японская компания Fujikura открыла новый завод, но не могла найти работников на зарплату в 7 тыс грн.

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Около 60% украинских домохозяйств получают субсидии.

Такие данные приводит Министерство энергетики по состоянию на 2017 год. В 2018 году ситуация несколько изменилась - около 46% украинских домохозяйств получают субсидии. В соседних странах это обычно 2-5% населения.

По сути своей, субсидия - это средства, собранные с налогоплательщиков, то есть нас с вами. Получается, что одна часть населения наличными дотирует другую. И вместо раздавать эти деньги людям, которые могут вложить почти 200 тыс. грн в технику, для экономики и будущего благополучия страны лучше вложить их в развитие.

Впрочем субсидиальная дыра ежегодно “высасывает” все больше средств из украинского бюджета.

Расходы на субсидии из бюджета ежегодно растут

Например, в 2015 году, на который пришелся первый скачок повышения тарифов, на субсидии назначили 18 млрд грн. Через два года сумма выросла втрое - 47 млрд грн, но в течение года правительство признало, что на коммунальные субсидии нужно выделить еще 14 млрд грн. Так что по сути было в 4 раза больше средств.

Оценочные расходы на коммунальные субсидии в 2018 году - около 55 млрд грн. Хотя на них в этом году могут потратить и 71 млрд грн. А это около 7,2% государственного бюджета.

Для сравнения, реформа образования, согласно планам правительства, обойдется украинскому бюджету 2018 года почти в 5 раз дешевле.

Что изменится в начислении субсидий

В КМУ решили более внимательно относиться к получателям государственной помощи для оплаты коммунальных услуг. Субсидию и в дальнейшем смогут получить большинство украинских семей, если их коммунальные расходы превышают в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода. Однако критерии для начисления субсидии стали жестче.

В частности, претендовать на государственную помощь не стоит, если:

• имеете автомобиль, которому менее чем пять лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения,

• получаете доходы от сдачи в аренду квартиры (эти доходы необходимо будет указывать в декларациях о доходах в графе “другие доходы”).

• вы являетесь владельцем квартир, площадь которых превышает 120 кв. м, и домов более 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей,

• вы фиктивно безработны (те, кто работают без оформления в Украине, или же те, кто работают за границей).

Если вы человек трудоспособного возраста и не регистрируетесь в центре занятости как безработный, а в декларации для получения субсидии в графе доходы пишете нули, государство автоматически припишет вам три прожиточные минимумы – 5286 гривен. Поэтому с такими “доходами” претендовать на помощь из бюджета - нельзя.

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"В городах-миллионниках нередкими стали случаи сдачи квартир в аренду с своеобразным бонусом - оформленной субсидией на коммунальные услуги”, - объясняют в КМУ решение отменить помощь для арендодателей жилья. “При этом собственники жилья не только получают доходы, но и транспортные средства или другие предметы роскоши”.

Если раньше субсидию переназначали на новый период раз в год в мае и отдельно рассчитывали ее размер на летний и зимний период, то теперь это будет происходить дважды в год – в мае и октябре.

Изменились также нормы потребления. С 1 мая 2018 года социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и составит 4,5 куб.м на 1 кв.м площади (сейчас - 5,5 кубов на один метр отапливаемой площади).

Для отопления электроприборами также будет применяться новый норматив - 30 кВт.ч (сейчас - 65 кВт·ч на один метр отапливаемой площади).

"При назначении субсидии на сверхнормативную площадь жилья, норма может быть увеличена не более чем на 30%", - говорится в сообщении КМУ.

Внутренне-перемещенные лица отныне смогут оформить субсидию без договора аренды жилья – на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства.

Также упрощена процедура получения субсидии для жителей объединенных территориальных общин: отныне ОТГ имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам соцзащиты населения, механизм повторяет практику обращений в сельские и поселковые советы.

Что делать и как контролировать

Примерно 15-20% тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона, пояснил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко

Гражданам, которые подпадают под новые критерии, нужно будет обратиться в органы соцзащиты за переоформлением субсидии.

Поэтому с 1 мая 2018 г. переоформлять субсидии нужно:

- Арендаторам жилья;

- Внутренне перемещенным лицам;

- Тем семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;

- Тем семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, в которых или отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы;

- Тем семьям, в который произошли изменения в составе семьи в течение последнего года;

- Тем семьям, которые по состоянию на май 2018 года будут иметь более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018-го.

Для получения государственной помощи в уплате жилищно-коммунальных услуг необходимо заполнить только Заявление и Декларацию о доходах.

Никаких других документов не нужно. Готовые документы можно:

самостоятельно подать в местные управления труда и социальной политики;

самостоятельно подать в сельские и поселковые советы;

направить заказным письмом в органы социальной защиты населения по месту жительства.

отправить через Интернет (заполнить заявление и декларацию можно на сайте subsidii.mlsp.gov.ua).

Возникает логичный вопрос, как правительство собирается контролировать тех, кто получает субсидии. Недавно в Минфине представили законопроект, который предусматривает трехэтапную проверку всех субсидиантов. По замыслу Минфина, проверять людей, которые получают помощь от государства, нужно даже три года после ее окончания.

В Минсоце предлагают другой вариант - социальные инспекторы будут ходить по квартирам льготников и будут осуществлять аудит материального положения.

Кроме того, Кабмин утвердил положение о создании в Украине единого государственного реестра получателей субсидий. Именно это даст возможность полностью запустить в Украине монетизацию субсидий, когда “живые деньги” будут выдавать людям в руки.

Когда ждать монетизацию для домохозяйств

С 1 января 2018 года в Украине начался первый этап монетизации субсидий - на уровне предприятий ЖКХ. Полученные средства предприятия могут потратить только по целевому назначению, то есть на оплату потребленных энергоносителей.

Этап, когда средства должны направляться из бюджета не предприятиям, а гражданам, которые будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, планируется ввести с 1 января 2019 года.

Сначала планируют провести монетизацию для домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, то есть используют газ или электроэнергию для отопления помещений. Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление.

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Министр соцполитики Андрей Рева объясняет, что в этом случае планируется ввести спецсчет, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами многоквартирных домов отключают весь дом.

После окончания сезона, если человек рассчитался и у него остались деньги, он может их снять и использовать так, как считает нужным.

В Минсоцполитики рассчитывают, что практика монетизация сэкономленных субсидий будет стимулировать людей к энергосбережению. В Минфине считают монетизацию эффективным инструментом борьбы с коррупцией:

"Монетизация субсидий на уровне домохозяйств окончательно сделает невозможным манипуляции и завышение показателей. Мы уже сейчас видим, куда идет каждая гривна”,- заявил министр финансов Александр Данилюк.

Впрочем систему монетизации и критикуют: “Мало того, что бесплатно дали газ, да еще и компенсировать живыми деньгами. На все энергосбережение в этом году выделили 200 миллионов гривен, а на так называемую монетизацию уже обещают в десятки раз больше. Может, наоборот надо делать?” - объясняет в эфире Еспресо бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.