Виталий Портников: Балух становится символом сопротивления

3 мая, 2018, 13:49

Портников Виталий

Оккупанты и коллаборационисты мстят Балуху за свой страх

Официальный представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт потребовала от российских оккупационных властей в Крыму освобождения Владимира Балуха. "Неприемлемо, что Россия сажает в тюрьму гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и отказывает ему в медицинском обслуживании" - отметила Нойерт.

Так Балух, голодовка которого продолжается уже 44-й день, становится символом сопротивления российской оккупации Крыма. Причем символом этим его сделало не только собственное мужество, но и очевидное безумие российской власти.

Ведь стороннему наблюдателю совершенно невозможно понять не за что судили Балуха, а зачем его решили судить. Да, формальное обвинение – хранение боеприпасов. В это обвинение никто не верит даже в самой России. Все прекрасно знают, что российские правоохранители способны подбросить при обыске все, что угодно – от наркотиков до оружия. И то, что Балуха просто решили наказать, ни у кого сомнений не вызывает. Вопрос только – за что?

Балух вывешивал над собственным домом флаг Украины. Флаг, который никем в России не запрещен. Флаг, который развевается над украинскими дипломатическими представительствами в десятках стран мира – в том числе, к сожалению, и в самой России. И это у нас говорят о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией. В России же продолжают утверждать, что хотят с Украиной дружественных отношений, вот только украинская власть мешает. И украинский флаг тоже мешает?

На самом деле в украинском флаге над домом крымчанина ничего криминального и оскорбительного нет.

Криминальное и оскорбительное есть в цепочке ассоциаций, которые появляются у любого коллаборациониста и оккупанта при виде этого флага.

Флаг над домом в Крыму – напоминание о том, что еще недавно полуостров был украинским. И будет – по всем канонам международного права. Оккупанты будут изгнаны, коллаборационисты – наказаны. И они прекрасно это понимают. И боятся.

Оккупанты и коллаборационисты мстят Балуху за свой страх.