Сцена-корабль и огненный номер Melovin. Каким будет Евровидение-2018

3 мая, 2018, 16:55

Почему на логотипе ракушка, как выглядит номер от Украины и какие шансы у Melovin на победу на Евровидении-2018

Дизайн сцены

Сцена Евровидения в этом году - в форме огромного корабля. Все потому, что португальцы — морская нация. Спроектировал ее Флориан Видер. Он отвечал за несколько других проектов сцены для Евровидения, в частности для Киева.

К созданию сцены в Лиссабоне вдохновили четыре ключевых элемента, которые связаны с культурой и историей Португалии. Это навигация, море, корабли и карты.

Навигация: В порту Португалии есть армилярная сфера. С помощью этого астрономического инструмента можно было определить координаты небесных светил. Она встречается на португальской геральдике. Армилярная сфера стала одним из ключевых элементов в дизайне сцены.

Море: Это свобода и ясность, одно из самых мирных мест на земле. Конструкция сцены — это интерпретация широкой волны и ее формы.

Корабли: Португальцы были мастерами по созданию кораблей с древних времен. С помощью своих судов они могли исследовать мир. Поэтому дизайнер решил сделать так, чтобы сцена походила на большой корабль.

Карты: Это схематическое изображение суши и моря. Радиальные линии карты растягиваются в разных направлениях, чтобы соединить все эти места. Лиссабон становится пунктом, где все линии сходятся в одну точку.

Логотип, слоган, саундтрек и ведущие

Логотип: Португалия всегда связывала Европу с остальным миром через океан, а сам Лиссабон пять веков назад был центром важных морских путей. Поэтому организаторы решили использовать морские мотивы и создали логотипы с волнами, медузами и подводными растениями. Главным логотипом стала морская раковина.

Слоган: Что касается слогана, то здесь португальцы тоже вдохновлялись морями и океанами. "All Aboard!", что переводится как "Все на борт!" - так в этом году Португалия приглашает гостей на конкурс.

Саундтрек: Для того чтобы создать новый саундтрек для Евровидения, в Португалии пригласили семерых композиторов. Из всех вариантов выбрали тот, который написал Луис Фигейредо. Именно он был аранжировщиком песни Сальвадора Собрала Amar pelos dois. Именно она принесла победу Португалии.

Новый саундтрек будет звучать во время голосования зрителей и на главных заставках.

Ведущими конкурса станут актрисы Филомена Каутела и Даниэла Руа, журналистка Сильвия Альберто и активистка Катарина Фуртадо.

Украина на Евровидении-2018: Кто такой MELOVIN

MELOVIN - выходец из шоу "Х-Фактор". Он представляет себя как инопланетное существо, а свою цель объясняет так: делать людей счастливее посредством музыки.

В своем творчестве MELOVIN сочетает поп, электро, соул, фолк и другие музыкальные направления.

Читайте также: Конкуренты Melovin. Кто может выиграть Евровидение в 2018-м

Одессит с детства занимался творчеством, танцевал и даже окончил театральную школу. В 2015 году он победил на шоу "Х-Фактор 6". А уже в 2017 певец презентовал дебютный альбом Face To Face.

MELOVIN отличается от других певцов своим образом: в левом глазу у него бело-голубая линза. Их у исполнителя есть несколько банок про запас.

"Я придумал эту линзу шесть лет назад и раньше боялся ее одеть. Я думал о том, что будут говорить обо мне другие люди. Но в один момент, когда я пошел на "Х-фактор", я понял, почему нет? Если я понимаю, что меня вдохновляет именно эта линза, что она является проводником в мир творчества и помогает мне творить. Линза — это некий проход в жизнь творческого человека”, - пояснил певец.

В Национальном отборе на конкурс MELOVIN участвовал год назад и победить не смог. Тогда представлять Украину на конкурсе поехала группа O. Torvald. В этом году он смог пройти Нацотбор и теперь попытается добыть победу для страны с песней Under The Ladder. Недавно к треку он выпустил ролик.

Номер MELOVIN: крылья, рояль и огонь

Весь номер построен вокруг высокой конструкции. На ее вершине стоит рояль с крыльями. Инструмент окрашен в серебряный цвет. В начале номера MELOVIN завернут в кокон, который образуют крылья с рояля. Все подсвечивается красным светом, сам MELOVIN одет в черный костюм. Когда он поет припев, то выезжает из этого кокона.

Второй раз припев певец исполняет после того, как спускается с лестницы. Возвращаясь на платформу к роялю, MELOVIN сбрасывает черный пиджак и остается в белом. Ступеньки за ним начинают гореть во время выступления.

Вместе с MELOVIN на сцене поют и подтанцовывают бэк-вокалисты. Правда, именно эти движения критикуют зрители в сети.

Рейтинги: имеет MELOVIN шанс на победу

В этом году больше всего шансов на победу у Израиля, Норвегии и Франции. А вот украинский исполнитель MELOVIN не в топе букмекеров. Возможно, из-за того, что в 2016 году Украина уже побеждала и в 2017-м принимала гостей у себя.

Побеждать несколько раз подряд удалось только одной стране. Ирландия принимала гостей трижды с 1993 по 1995 год.