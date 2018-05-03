Преступление и наказание: коллаборация как вызов Украине

3 мая, 2018, 15:31

Правовая определенность в отношении коллаборационистов и предателей необходима для того, чтобы снять напряжение в обществе

Не успели юристы и правоведы успокоить жителей оккупированных территорий по поводу предложенных президентом изменений к закону о гражданстве, объяснить, что никто не собирается лишать украинских паспортов людей, которые приняли оккупантские документы, сразу же поднялась новая волна недовольства.

"А как же те, кто сознательно пошел на сотрудничество, перешел на работу во властные и правоохранительные структуры оккупанта? А как же те, кто изменил присяге и теперь служит в армии страны-оккупанта? Все они останутся украинцами? Зрада!"

Дело заключается в том, что они должны остаться украинскими гражданами вплоть до момента деоккупации. И вот почему.

Лишение гражданства в качестве наказания применял Советский Союз. Украина как независимое демократическое государство ни в коем случае не должна подражать тоталитарным методам. И вовсе не потому, что мы должны быть выше наших врагов, а потому что мы лучше. Соблюдение правовых норм в интересах того, кто сам пострадал от нарушения права. Оно является предохранителем против скатывания страны в пучину бесправия.

Лишение статуса украинского гражданина тех, кто сознательно борется против Украины, является, по сути, путем для избежания ими справедливого наказания. Украина должна судить преступников, а не передавать право на суд над ними другим государствам.

Давайте вспомним, что весной 2014 года кроме обращения к Путину о введении войск на территорию Украины, Виктор Янукович подписал просьбу крымских судей, прокуроров и военных о добровольном выходе из украинского гражданства. Именно к этому списку апеллировала крымская прокурорша Наталья Поклонская, когда комментировала обвинения в свой адрес в государственной измене. Она утверждала, что законно является российской гражданкой, потому что разрешение на лишение украинского гражданства ей дал Янукович. А потому украинские правоохранители не имеют права обвинять ее в предательстве страны, гражданкой которой она на момент аннексии Крыма Россией уже не была.

Конечно, сегодня госпожа Поклонская вряд ли осмелится пересечь украинскую границу и предстать перед украинским судом. Ее настаивание на соблюдении процедуры выхода из украинского гражданства имеют другие причины. Дело в том, что согласно законодательству РФ, которое, кстати, допускает двойное гражданство, российский чиновник, депутат, госслужащий не может быть гражданином одновременно нескольких стран. Для Поклонской было важно доказать, что место в российской Думе она заняла законно. Поэтому и появился список тех, кого Виктор Янукович якобы лишил украинского гражданства, а значит, "освятил" на государственную измену.

И тут возникает вопрос, если предателям так важно не быть украинскими гражданами, то должны ли мы собственноручно выводить их из-под украинской юрисдикции?

Здесь надо учитывать, что Международный уголовный суд (МУС), к которому обратилась Украина, не судит государства. Он привлекает к ответственности тех, кого обвиняют в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях в случаях, когда государство не смогло или не захотело этого сделать. С другой стороны, МУС не рассматривает дела, по которым на национальном уровне состоялся суд и виновный был привлечен к ответственности.

В случае лишения предателей украинского гражданства может так случиться, что Россия осуществит над ними суд. Это вполне может быть после падения путинского режима. Мы рискуем оказаться в ситуации, которая описана в работе Ханны Арент "Банальность зла", где уже немецкие демократические суды судили нацистских преступников к условным срокам.

Мы действительно хотим, чтобы "демократическая" Россия условного Навального осудила бывших украинских граждан за содействие вооруженной оккупации Крыма на три года условно с последующим награждением персональной пенсией и медалью за надругательство над Украиной второй степени?

Поэтому по поводу возмущения, а почему это те, кто предали Украину, должны оставаться украинскими гражданами, может быть только один ответ: "Не должны - обязаны!".

Те, кто считают украинский паспорт ценностью, должны не позволить перебежчикам избежать ответственности. Ведь украинское гражданство - это никакая не привилегия, которой можно вознаграждать и отбирать за плохое поведение. Быть украинцем - это долг, которым многие сознательно пренебрегли в тяжелые для страны дни. Поэтому они будут оставаться гражданами вплоть до тех пор, пока отбудут наказание за тягчайшее преступление против украинского народа и украинского государства. А уже потом, получив справку о том, что Украина больше не имеет к ним претензий, могут становиться подданными кого угодно.

Однако эти возмущения и споры свидетельствуют о желании украинцев наказать тех, кто рьяно способствовал захвату украинских земель страной-оккупантом. И игнорировать их опасно. Не секрет, что действия многих, кто не скрывает своих антиукраинских взглядов, не подпадают под действующие нормы закона о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность государства. Из опыта других стран мы уже сейчас можем прогнозировать, что много кому из откровенных предателей удастся избежать ответственности за недостаток доказательств или по другим каким-либо причинам. Все это порождает в украинском обществе чувство несправедливости, которое сразу же направляется на власть, превращаясь в ненависть и правовой нигилизм.

Сколько раз мы замечали, что люди не воспринимают информацию о позитивных изменениях, но охотно повторяют слова о сплошном заговоре и зраде? Преступление, которое государство не в состоянии наказать, конвертируется в недоверие к всему государству. Что в нашем случае является крайне опасным.

Требуя лишить тех, кто на оккупированных территориях голосовал, организовывал антиукраинские митинги, поступил в органы оккупационной власти или служил в армии в статусе украинского гражданина, люди фактически пытаются ограничить участие этих категорий граждан в дальнейшем принятии решений о судьбе Украины. Это отнюдь не желание расправ или изгнание. Боже упаси! Это требование ограничить права тех, кто своими действиями доказал пренебрежение к Украине. То есть стремление некой высшей справедливости.

Общество требует от власти четкой определенности - кто является коллаборационистом и какую ответственность должен нести такой человек. Даже больше. Отсутствие в национальном правовом поле специального закона, ограничивающего права коллаборантов, воспринимается многими, как признак наличия коллаборации украинских власть имущих с властителями страны-агрессора.

Это еще и сигнал к президенту, что необходимость принятия закона о коллаборации назрела и перезрела. Четкие формулировки - это предохранитель, который позволит успокоить общество и продемонстрирует единство по поводу дальнейшей судьбы Украины, которая должна быть ценностью как для народа, так и для представителей властных элит.

Правовая определенность в отношении тех, кто пренебрег Украиной, стоило оккупанту ступить на нашу землю, необходима всем нам. Хотя бы для того, чтобы снять излишнее напряжение, которое все больше ощущается в обществе.