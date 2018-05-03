Facebook F8: о чем рассказывали и о чем промолчали на самой главной конференции Цукерберга

3 мая, 2018, 18:00

На конференции Facebook F8 традиционно были доклады о технологии виртуальной реальности и новых сервисах. Однако Марк Цукерберг решил "забыть", что от его компании ждут не только реализации стратегии объединения всех людей, но и объяснения, как при этом будут защищены данные пользователей

1 и 2 мая в городе Сан-Хосе состоялась традиционная конференция Facebook для разработчиков. Событие происходит каждый год, и обычно на нем компания представляет свои новые разработки и рассказывает о планах на следующий год. В этом году конференция Facebook F8 состоялась практически сразу после масштабного скандала вокруг соцсети, связанного с компанией Cambridge Analytica, утечкой данных пользователей и их использованием в политических целях. Однако в анонсах, сделанных на Facebook F8, практически ничего не было сказано о стратегии решения этой проблемы.

В целом то, о чем говорилось и было показано на конференции, дает возможность сделать заключение о стратегии Facebook, по крайней мере на ближайшие год-два. Компания ориентируется на внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности и реализует эти планы, как выпустив отдельное VR-устройство, так и интегрировав AR/VR-функции в свои продукты. В условиях уменьшения темпов роста базы пользователей Facebook и даже сокращения аудитории, которое было впервые зафиксировано в начале этого года, Facebook активно развивает свои дополнительные продукты, популярные среди молодой аудитории – Instagram и WhatsApp.

А еще Facebook предлагает новые бизнес-возможности в мессенджере и надстраивает новые сервисы на основе своей платформы соцсети, пытаясь использовать и лояльность пользователей (которая, будем откровенны, пошатнулась на фоне последних событий), и набор данных о них, и их потребности в новых сервисах взаимодействия.

Данные пользователей и удаление их истории

Первым анонсом на Facebook F8 стала информация о том, что пользователи соцсети теперь смогут удалять историю использования их данных другими сервисами и приложениями. С помощью функции Clear History пользователи соцсети увидят, какие их данные доступны другим сайтам и приложениям и смогут удалить эту информацию – так же, как мы можем в браузере удалить историю просмотров веб-страниц или файлы cookies, которые хранят данные по нашу активность в Сети.

Хотя Цукерберг начал Facebook F8 с этого инструмента приватности, функция Clear History стала единственным анонсом, связанным со скандалом вокруг Cambridge Analytica. Тем более что функция Clear History была только анонсирована, и когда точно она будет запущена – неизвестно, в Facebook обещают, что для этого будет нужно несколько месяцев.

При этом даже после удаления данных со своего аккаунта они будут доступны компаниям-партнерам Facebook, правда, в анонимном виде в течение 90 дней.

Oculus Go: гарнитура виртуальной реальности за $199

Facebook не является вендором, который производит устройства, однако исключением являются технологии виртуальной реальности. Facebook несколько лет назад купил компанию Oculus за $2 млрд и вместе с ней разрабатывает устройства для виртуальной реальности. На конференции Facebook F8 был представлен гаджет Oculus Go, продажи которого стартовали в 23 странах мира по цене от $199 (версия с 32 Гбайт встроенной памяти). За $249 можно купить устройство с 64 Гбайт памяти. Устройство может работать без смартфона или компьютера и на момент запуска имеет более тысячи игр и приложений.

Facebook-сваха

В компании решили создать на базе Facebook сервис знакомств, причем профайл нем можно будет отделить от своего обычного Facebook-профайла. А соцсеть на основе предпочтений, интересов, общих друзей и других сведений о пользователе будет предлагать пользователей собственно для знакомств. Активность тех, кто решит воспользоваться услугами "Facebook-свахи", будет скрыта от их обычной активности в пределах Facebook. До конца года Facebook планирует начать тестирование этого сервиса.

Instagram и WhatsApp

Популярность Instagram, особенно у молодой аудитории, привела к тому, что на конференции компания Facebook сделала сразу несколько анонсов по поводу этого приложения. Так сервис будет более интегрированным с другими приложениями, например, можно будет показывать свое видео, полученное с камеры GoPro, или делиться музыкой, которую человек слушает в Spotify. В дополнение к этому в компании пообещали персональные видеочаты, эффекты дополненной реальности, поиск по хештегам и в целом улучшенные функции поиска.

В WhatsApp пообещали стикеры и опять же AR-эффекты, функцию групповых звонков.

Facebook Messenger со встроенным переводчиком

Facebook Messenger получит новый дизайн и встроенного умного помощника, который сможет помогать в диалогах – функция, полезная для бизнеса и такая, которая моделирует работу Facebook Messenger-бота и упрощает взаимодействие с клиентами. А со временем помощник получит новую функцию, которая позволит переводить сообщения на другой язык. А еще мессенджер также получит функции дополненной реальности, в чем будут особенно заинтересованы бренды, которые смогут через сообщения лучше представить свой товар.

Второй день Facebook F8: больше о технологии

На второй день конференции Facebook F8 обсуждались, в основном, технические моменты, связанные с Facebook. Компания представила несколько анонсов для разработчиков приложений, рассказала о том, как использует искусственный интеллект, в том числе для определения запрещенного контента на Facebook. Компания дала доступ разработчикам к некоторым своим инструментам работы с дополненной реальностью.

Интересный для всех анонс – Facebook рассказал, как планирует решать проблему отсутствия доступа в интернет в некоторых странах мира: компания разрабатывает технологии, которые снизят стоимость подключения и увеличат пропускную способность существующих сетей.

За пределами F8: Facebook и фейковые новости

Марк Цукерберг после своего выступления в первый день Facebook F8 в отеле Rosewood Sand Hill встретился с руководителями крупнейших американских медиа - BuzzFeed News, New York Times, CNN, Wall Street Journal, Recode, Economist, HuffPost, Insider, Atlantic, New York Post и ряда других.

Встреча под названием OTR (off the record) – это ежегодное событие, в рамках которого руководитель Facebook встречается с медиаменеджерами и рассказывает о планах соцсети. Во время своего выступления Цукерберг рассказал, что Facebook планирует ввести систему, которая оценивает новостные организации на основе достоверности их контента, и, соответственно, будет продвигать его на основе этой метрики. Кроме этого, Facebook обратился к пользователям по поводу того, как они воспринимают новостные компании и как они им доверяют.

Руководитель Facebook рассказал, что компания планирует инвестировать большие средства в разработку искусственного интеллекта, который позволит ей определять фейковый контент, а еще готовится нанять большое количество модераторов, которые бы проверяли политическую рекламу. Цукерберг не скрывает, что это приведет к тому, что политическая реклама в Facebook станет для компании убыточной, но он готов пойти на этот шаг, чтобы не допустить повторения ситуации с распространением российской пропаганды на выборах 2016 года. В то же время Facebook готовится противостоять хакерским атакам и опасному ПО, а также большому количеству фейковых профайлов, которые компания учится распознавать и удалять.

Стратегия Facebook

Анонсы, сделанные во время Facebook F8, а также содержание встречи Цукерберга после конференции дают возможность заглянуть в стратегию компании и технологий в целом на ближайшие годы. Facebook делает большую ставку на виртуальную и дополненную реальность и инвестирует в Instagram-инструменты, пытаясь таким образом побудить пользователей тратить как можно больше времени на ее продукты. Для этого компания экспериментирует, например, запуская сервис знакомств или VR-гарнитуру.

Рекордные финансовые показатели Facebook предыдущего квартала показали, что компании удается довольно успешно зарабатывать на своей платформе. Facebook может позволить себе инвестировать миллионы долларов не только в разработку новых гаджетов, но и в борьбу с фейковым контентом.

Однако сейчас очевидно, что действия Facebook по защите персональных данных, борьбе с ботами или распространением фейков выглядят несколько хаотично. Мы увидели на Facebook F8 успешную ІТ-империю, которая делает важные для общества вещи. Однако вряд ли мы увидели компанию, которая может не только извиняться за свои ошибки, но и решать их так же успешно, как запускать новые AR-функции или разрабатывать виртуального помощника.