Одесская трагедия. Четыре года спустя

2 мая, 2018, 21:12

Во время противостояния в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, около 250 получили ранения. Большинство погибших были одесситами и жителями области.

За четыре года никого не наказали. А группу из 19 "антимайдановцев", которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядков, суд полностью оправдал.

Как это было

В тот день в городе должен быть футбольный матч между одесским "Черноморцем" и харьковским "Металлистом". Футбольные фанаты вместе с участниками Евромайдана собрались на Соборной площади, чтобы провести шествие "За Единую Украину". Почти в самом начале шествия колонну атаковали представители ряда пророссийских организаций, "казаки" и те, кто им сочувствовал и кого традиционно причисляют к "Антимайдану". После нападения на колонну в районе улицы Греческой начались массовые беспорядки - с дубинками, брусчаткой, светошумовыми грантами и даже огнестрельным оружием.

Милиция фактически не вмешивалась в ситуацию, а лишь наблюдала.

Огнестрельное оружие применяли обе стороны противостояния. Наиболее ярким моментом было, когда из-за спин милицейской шеренги антимайдановец так называемой мобильной группы при "Народной дружине" Куликова поля Виталий Будько по прозвищу "Боцман" стрелял одиночными из автомата АКС-74У или карабина на его основе в сторону ультрас и украинских активистов.

У антимайдановцев впоследствии нашли целый арсенал оружия. Примерно в 16:50 украинские активисты обнаружили автомобиль "Крайслер" серого цвета с женщиной за рулем, из которого незадолго до этого вышли люди в камуфляже. Активисты блокировали автомобиль и добились от работников милиции провести его осмотр. В багажнике нашли помповое ружье с патроном в патроннике (то есть готовое к немедленному открытию огня) и два травматических пистолета. Когда к машине вернулись трое мужчин в военной форме, в них узнали членов организации "Православное казачество", палатка которой, среди прочих, находилась на Куликовом поле. При личном досмотре у них обнаружили еще несколько готовых к немедленному применению травматических пистолетов и охотничьи ножи.

Около 16:30 произошла первая смерть. Проукраинский активист 36-летний Андрей Бирюков получил огнестрельное ранение в легкие. Всего в центре города от огнестрельного оружия погибли 6 человек, ранены 13 человек с обеих сторон.

Со временем антимайдановцев вытеснили на территорию Куликова поля, где находился их лагерь. Лагерь сожгли, а сами они забаррикадировались в Доме профсоюзов, где вскоре возник пожар. В результате пожара, с которым в течение нескольких часов не боролись соответствующие службы, было больше жертв - погибли 42 человека. Большинство - задохнулись угарным дымом.

Ход расследования и основные подозреваемые

В деле 2 мая выделяют несколько эпизодов, по которым открыто как минимум 6 уголовных производств. Правоохранители отдельно расследуют события на Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Центральный эпизод, к которому в первую очередь приковано внимание СМИ, - дело 19 антимайдановцев, которых обвиняют в нападении на проукраинских активистов. После нескольких судебных разбирательств 18 сентября 2017 Черноморский суд Одесской области полностью оправдал всех обвиняемых. Суд пришел к выводу, что следствие по делу провели некачественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в следственных действиях. В частности, не удовлетворили суд фото- и видеоматериалы, которые передала сторона обвинения.

Впрочем, СБУ прямо в зале суда повторно задержала двух из 19 фигурантов - по новым обвинениям. Оба - организатор одесского "Антимайдана" Сергей Долженков и гражданин России Евгений Мефедов - сейчас под стражей.

Сергей Долженков и Евгений Мефедов. lb.ua

Параллельное расследование

Свое расследование трагических событий проводит "Группа 2 мая" - объединение журналистов и активистов различных взглядов, которые пытаются установить, кто же виноват в событиях в Одессе. Уже через два года Группа подготовила подробную хронологию событий, сняла фильм и выпустила отчет, с которым, в частности, выступает в Украине и за рубежом. Следователи, по словам членов Группы, хоть на словах и проявляли интерес к собранным материалам, все же не привлекли их к расследованию.

По словам членов группы, пожар в Доме профсоюзов не следует рассматривать в отрыве от других событий. В частности член группы, блогер Сергей Дибров подчеркивает, что "2 мая" надо воспринимать в контексте того, что происходило в предыдущие годы. Активная подготовка пророссийских сил началась еще в середине 2000-х. Уже тогда готовили агентуру и организовывали пророссийские мероприятия.

К 2 мая 2014 противостояние между одесским Евро- и Антимайданом шло на убыль, но именно нападение пророссийского группировки "Одесская дружина" на марш привело к беспорядкам. Пожар в одесском Доме профсоюзов возник в ходе жесткого противостояния сторон. Бездействие милиции и спасателей также привело к большому количеству погибших. К трагедии привел и ряд случайностей и совпадений.

Все эти факторы сознательно игнорирует российская пропаганда, которая активно эксплуатирует миф "2 мая" и искажает картину тех событий, возлагая вину на "националистов" и "бандеровцев".

Выводы

Еще один член группы - Татьяна Герасимова - предостерегает, что расследование всех дел может затянуться и на 10 лет. Тогдашние события чаще всего упоминаются исключительно "к дате", большинство граждан не интересуются ходом и результатами расследования событий 2 мая.

К сожалению, учитывая что в делах "2 мая" как минимум трижды менялись оперативно-следственные группы, можно говорить о тенденции - низкой подготовке стороны обвинения, отсутствии стройных доказательств. По таким критериям расследования и суды относительно трагических событий 2 мая 2014 в Одессе очень похожи на ход Дела Майдана.

Международные эксперты из Совета Европы еще в 2015 году пришли к выводу, что недостатки следствия по делу одесской трагедии, на которые указано в отчете, негативно повлияли на способность точно воспроизвести обстоятельства кровавых событий в Одессе и привлечь причастных к ответственности.

Можно критиковать также и коммуникацию власти и силовых органов с обществом, которое не было достаточно, вовремя, и в полной мере проинформировано о причинах трагических событий и ход расследований и судов. Информация, произносимая чиновниками и политиками была малопонятной, нерегулярной и противоречивой.

Отсутствие реальных результатов столь громкого дела еще раз подтверждает необходимость создания по-настоящему профессиональных, компетентных и независимых следственных институтов. Станет ли таким недавно созданное Государственное Бюро расследований - остается под вопросом, как и то, как восстановить общественное доверие к государственной юридической системе.