"Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве

27 апреля, 2018, 19:35

Фестиваль винтажных автомобилей под названием OldCarLand открылся на территории Музея Авиации в Киеве

Шоу открылось в пятницу и будет длиться с 27 апреля по 1 мая. Пока не все собрались, но организаторы прогнозируют, что в этом году в автосаммити примут участие не менее 1000 автомобилей, среди которых есть уникальные и очень редкие экземпляры.

Монстр "Чужой". К сожалению, самостоятельно двигаться не может. Однако выглядит... как монстр.