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"Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве

Фестиваль винтажных автомобилей под названием OldCarLand открылся на территории Музея Авиации в Киеве

Шоу открылось в пятницу и будет длиться с 27 апреля по 1 мая. Пока не все собрались, но организаторы прогнозируют, что в этом году в автосаммити примут участие не менее 1000 автомобилей, среди которых есть уникальные и очень редкие экземпляры.

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Монстр "Чужой". К сожалению, самостоятельно двигаться не может. Однако выглядит... как монстр.
 
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Один из старейших автомобилей, который можно увидеть на фестивале - Mercedes-Benz 1936 года.
 
А так выглядит панель приборов Mercedes-Benz 1936 года
 
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Легендарный Kuebelvagen времен ІІ мировой войны. Реставрированный заботливыми руками киевского клуба исторической реставрации теперь выглядит намного лучше, чем в армии Вермахта.
Советская техника. ГАЗ 61-73 1937 года выпуска.
nullУникальный экземпляр. Немецкий полугусеничный транспортер производства Skoda. Утопленный немцами в реке Прут. Восстановленный киевскими реставраторами. Во всем мире сохранилось лишь 3 подобные машины - уверяют энтузиасты.
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Энтузиаст киевлянин Виктор Поваров возле восстановленного собственноручно ЗИС-5 1942 года выпуска. Этот экземпляр был найден на дне Ладожского озера и восстановлен в первоначальном виде как раз к OldCarLand-2018. Кое-где краска еще не просохла.Тоталитарный шик. Советский автомобиль представительского класса ЗИС-110.
Для советских бонз калибром поскромнее - ГАЗ 12 ЗИМ в фантазийном цвете
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Этот "Понтиак" приехал на шоу из Эстонии. Демонстрирует последний тренд в оформлении раритетной техники: притворно "ржавый" дизайн.
 
Редкий Llloyd Arabellа. Выпускался в Западной Германии с 1959 по 1961 год
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Олень бежит - символ жизненного успеха в Советском Союзе вплоть до 1980-х годов. К фигурке прилагался автомобиль "Волга" ГАЗ-21.
nullВ автомобиле главное - правильно выбранные цвета
nullТак выглядело авто сопровождения самолетов еще тогда, когда наши предки летали "Аэрофлотом"
Легендарный пикап Cherolet 3100 (1947-1955)

nullЕще одна легенда, но уже наших дней. Самодельный бронированный грузовик на базе КамАЗа "Пряник". Это - настоящая боевая машина. "Пряник" принимал участие в АТО с первых дней, освобождал Мариуполь и Иловайск.

Все фото Сергея Моругина.

 
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