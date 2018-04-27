Хотят радикальных перемен и готовы поддержать новые политические проекты. Что говорит свежий опрос об украинцах

27 апреля, 2018, 13:22

Ульяна Букатюк

Украинцы учатся быть более самостоятельными, готовы ради “порядка” пожертвовать демократией и все еще дают взятки. Новый опрос от группы “Рейтинг”

26 апреля Социологическая группа “Рейтинг” обнародовала результаты опроса об общественно-политических настроениях украинцев. Аудитория исследования: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

С помощью личного формализованного интервью (face-to-face) исследователи опросили 6000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%. Сроки проведения: 10-22 апреля 2018 г.

За кого украинцы готовы проголосовать на выборах, чего больше всего хотят и как относятся к коррупции

Стремление радикальных изменений

75% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 14% – высказывают противоположное мнение, 11% – затрудняются с оценками в этом вопросе.

Меньше пессимизма у жителей Киева и Подольского кластера (Винницкая и Хмельницкая области), высокий уровень критики – в регионах Юга и Востока.

Наиболее недовольны избиратели Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Юлии Тимошенко. Половина избирателей Петра Порошенко считают, что страна движется в правильном направлении.

Лишь 10% опрошенных считают, что современное состояние дел может оставаться таким как есть, лишь бы не хуже, около 16% хотят возвращения того, как было раньше.

Зато 69% опрошенных считают, что стране нужны радикальные преобразования.

Больше всего тех, кто хочет перемен среди молодых (до 40 лет), более обеспеченных и более образованных респондентов, а также опрошенных, которые хотят перемен в политике и будут искать альтернатив на предстоящих выборах среди “новых” партий.

Запрос на новые лица

Показательный тренд - поиск новых лиц в украинской политике. Если еще в 2012 году только 21% опрошенных хотели обновления партий в Раде (половина же готова была голосовать за те, что есть), то в апреле 2018 года 46% опрошенных высказались о намерении искать альтернативы. Только треть готова голосовать за те партии, которые уже представлены в ВРУ.

Больше всего тех, кто хочет перемен в политической жизни среди молодежи, более обеспеченных респондентов и жителей городов. Даже в среде сторонников “старых” партий не менее трети готовы искать им альтернативу.

Если смотреть по регионам, то наиболее решительные в отношении новых политических сил граждане в Галицком и Харьковском кластерах. А наибольший процент тех, кто готов проголосовать за уже имеющиеся партии, живут в Днепровском кластере.

Прежде всего президент должен...

Больше всего от следующего президента опрошенные ждут прекращения военных действий на востоке Украины (67%) и усиления борьбы с коррупцией (57%). 38% опрошенных ожидают возрождения промышленности, а 22% хотят более качественных медицинских услуг.

Впрочем, кому доверить президентскую должность, украинцы колеблются. В рейтинге доверия больше всего набрали Святослав Вакарчук (33% - хотя официально о намерении баллотироваться певец не объявлял) и Владимир Зеленский (32%).

Однако показательно, что рейтинг недоверия к этим кандидатам выше: к Вакарчуку - 47%, а к Зеленскому - 50%.

Анатолию Гриценко доверяют 26%, Юлии Тимошенко – 20%, Олегу Ляшко – 17%, Юрию Бойко – 18%, Владимиру Гройсману – 17%, Андрею Садовому – 17%, Вадиму Рабиновичу – 14%, Валентину Наливайченко – 14%, Петру Порошенко – 13%, Олегу Тягнибоку – 11%, Арсению Яценюку – 8%.

Поэтому на вопрос “Если бы выборы Президента состоялись в следующее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?” наибольший процент респондентов ответили "Юлию Тимошенко" - правда, это лишь 8,8% опрошенных.

Учитывая погрешность 1,5% и довольно низкие проценты о значительном отставании между лидерами говорить будет неправильно.

.Гриценко готовы поддержать 7%, Ю.Бойко, С.Вакарчука, В.Зеленского – по 6%, П.Порошенко, А.Ляшко – 5%, В.Рабиновича – 4%, А.Садового – 2%, В.Наливайченко, А.Тягнибока, А.Яценюка – 1%, другого кандидата – 11%, еще треть – не определились или не собираются голосовать.

Партийные склонности

Украинцы в выборе партий стали более придирчивыми в отношении социально-экономических инициатив партии (41% опрошенных в июне 2014 года и 49% в апреле 2018). Зато уменьшилась доля идеологических основ (с 21% до 11%).

Однако вырос процент тех, кто выбирает партию из-за симпатии к ее лидеру. В июне 2014 года таких было 15%, а в апреле 2018 - уже 17%.

Больше всего ценят харизму лидера избиратели партий “Слуга народа” (30%) и “Батькивщина” (26%).

Что же касается выборов, партийный рейтинг возглавляет “Батькивщина” - около 9% среди всех опрошенных. За Оппозиционный блок, партию “Слуга народа”.Зеленского, “Гражданскую позицию” А.Гриценко – по 6%, Радикальную партию, партию “За жизнь”, БПП Солидарность – по 5%, "Самопомич" – 3%, “Свободу” и Аграрную партию – по 2%. Напоминаем о порешности в 1,5%.

Еще около 14% заявили о намерении голосовать за другие партии, более трети – не определились или не собираются голосовать.

Более самостоятельные, но готовы пожертвовать демократией "для порядка"

Украинцы постепенно отходят от патернализма. Если в 2011 году почти 80% респондентов считали, что именно власть должна брать на себя ответственность в обеспечении жизни каждого гражданина, то на сегодня таких опрошенных менее 60%. Примечательно, что менее всего опеки государства требуется молодежи и люди с высшим образованием.

Значительное изменение взглядов в “уравнивании доходов”. За семь лет доля тех, кто стремится к равенству доходов, сократилась почти вдвое (с 70% опрошенных в 2011 году). Популярнее становится тезис об индивидуальной активности.

Пожертвовать демократическими свободами ради наведения порядка в стране готовы 70% опрошенных (в прошлом году их было 63%).

К тому же, даже в среде самых молодых, самых богатых и опрошенных с высоким уровнем образования доля тех, кто выступает за порядок – не менее 60%.

Более лояльны к бытовой коррупции

Показательно, что опрошенные стали менее терпимыми к коррупции. За пять последних лет количество тех, кто считает, что уровень коррупции растет, увеличилось с 49% до 61%.

Но 22% опрошенных давали взятки в течение последнего года. В сентябре 2015 года таких было 19%.

Доля опрошенных, которые не давали взятки для решения личного вопроса, не изменилась - 76%.

Интересно, что взятки чиновникам опрошенные в большинстве своем не оправдывают (81%), противоположная позиция - у 13%. В 2013 году доля тех, кто оправдывает коррупцию чиновников, была 37%.

Абсолютное большинство респондентов (не менее 75%) убеждено, что наказание за коррупцию для чиновников центральных органов власти, правоохранителей, налоговиков, таможенников, местных властей, должно быть очень строгим (заключение, конфискация имущества).

Зато в отношении учителей и медиков позиция значительно более лояльна: за тяжелое наказание для этой категории служащих выступают 44%, умеренное – 32%, а 15% – вообще против всякой уголовной ответственности за взяточничество для педагогов и врачей.