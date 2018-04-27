Фирташ возвращается: как работают новые газовые схемы на десятки миллиардов

27 апреля, 2018, 10:08

Как за несколько месяцев Дмитрий Фирташ "заработал" больше 10 млрд грн, куда идут деньги граждан, уплаченные за коммуналку и как политики покрывают газовые схемы - об этом в расследовании журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Дмитрия Костюка.

Подозреваемый американской юстицией в деле о взяточничества олигарх Дмитрий Фирташ продолжает обогащаться на украинцах. Новые газовые схемы приносят ему миллиарды гривен ежемесячно. Сомнительной считает деятельность компаний Фирташа энергетический эксперт Иван Надеин.

"Они декларировали, что им не возвращается часть обязательств, которые должно выдать государство по зачислению субсидий. Но есть куча вопросов, я думаю, что тут уже и правоохранители могут задавать вопрос: точна ли сумма, которая поступает на счета этой компании, все ли они возвращаются "Нафтогазу", - говорит эксперт.

Черная полоса для Дмитрия Фирташа началась сразу после Революции Достоинства, в 2014 году. Тогда из аренды у Фирташа забрали Иршанский горно-обогатительный и Вольногорский горно-металлургический комбинаты.

Через год признали неплатежеспособным и ликвидировали "Надра банк", который обслуживал депозитными деньгами весь бизнес Фирташа.

Далее Национальная полиция открыла производство по факту нецелевого использования группой Фирташа инвестиций на Запорожском титано-магниевом комбинате. Взялась за это дело и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Уголовное производство появилось и в Генпрокуратуре. По факту возможных нарушений при приватизации северодонецкого объединения "Азот".

По решению Госгеонедр для группы Фирташа аннулировали лицензии на разработку ильменитовых песков в Житомирской области.

Наконец, постановлением Кабмина с 1 апреля 2017-го облгазы Фирташа обязали платить за аренду государственных газораспределительных сетей, чего они раньше не делали.

Сам же Дмитрий Фирташ уже третий год вынужден защищаться в европейских судах по делу о коррупции международного масштаба.

"Находясь на свободе, я смогу построить качественную дальнейшую защиту. Все, что происходило со вторника: одно задержание, второе задержание – это никому не оставило сомнений по поводу того, что это политическое преследование меня", – говорил 24 февраля 2017 года Дмитрий Фирташ.

Судебная волокита не мешает олигарху успешно реализовывать преступные схемы в Украине. В СМИ все чаще появляется информация о том, что состояние Фирташа увеличивается, а его бизнес-империя разрастается.

Получение лицензий на добычу газа, монополия на рынке удобрений, контроль над государственным предприятием "Сумыхимпром" - все это говорит: Фирташ возвращается. Он приспособился в новых постреволюционных условиях и нашел способ обходить украинское законодательство.

Так, его завод "Крымский титан" получает сырье в Житомирской области, ведет производство в Крыму, платит налоги в российский бюджет, а опасные химические отходы выливает в Херсонской области, отравляя украинцев. Похоже, для Дмитрия Фирташа деньги важнее человеческой жизни. И все же самые большие деньги "газовом коррупционеру" приносят газовые махинации.

"Фактически у "Нафтогаза" сегодня он дает газ через посредников – газсбыты. Тут надо навести порядок в этих газсбытах, потому что в этой системе действительно они могут просто не платить, пользоваться деньгами, там максимально оттягивать, но им должны давать газ. И тут какая-то порочная система", - рассказывает Иван Надеин.

Чтобы понять, как обогащается Дмитрий Фирташ, следует разобраться в тонкостях функционирования газового рынка Украины.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз" поставляет газ региональным газосбытовым предприятиям. А они уже распределяют газ по домам граждан.

Население платит за газ. Эти деньги попадают на счета газсбытов. Они должны перечислить полученные средства государственному "Нафтогазу". Однако, похоже, что не все уплаченные украинцами за коммуналку деньги попадают к непосредственному поставщику газа.

"Они все консолидированы в одних руках. Там 22 облгаза и там с десяток газсбытов – они фактически контролируются одной группой. Во многом это также является проблемой. Они управляются и контролируются из одного центра", - отмечает Иван Надеин

Большинство газсбытов находятся в частной собственности, под контролем "Региональной газовой компании", которую связывают с Дмитрием Фирташем.

"Эта Региональная газовая компания – она как определенная настройка", - подчеркивает Надеин.

"Региональная газовая компания" Дмитрия Фирташа насчитывает два десятка предприятий, которые поставляют газ населению 16-ти регионов Украины.

Эти предприятия, выполняя посредническую функцию, получают долю от транзита газа, - отмечает энергетический эксперт Юрий Корольчук.

"Они зарабатывают на одном, исключительно на транспортировке газа. Эта маржа, эта доходность не является большой. Там буквально не больше двух процентов в целом от тарифа всей стоимости газа. Он должен финансировать все ремонтные работы, замены например труб, потому что газовые сети также изнашиваются, оказывать сервисные услуги", - говорит Корольчук.

Зачем олигарху Фирташу такой малоприбыльный бизнес, который еще и требует значительных капиталовложений? Дело в том, что вместо обновления сетей, компании олигарха занимаются только наращиванием долгов перед государством.

Суммарная задолженность региональных газосбытовых предприятий, по последним подсчетам, составляет рекордные 35,3 млрд грн. Из них 23,7 млрд – долг "Региональной газовой компании Фирташа. За неполные 4 месяца этого года он увеличился на грандиозные 10 млрд гривен. Таким образом, долги газсбытов с 2017 года выросли в три с половиной раза.

Эксперт по энергетике и газа Мария Яковлева видит фальсификации в росте долгов газосбытовых компаний: "Учитывая то, что у нас сегодня с 12 с половиной миллионов абонентов, которые пользуются газом, практически 4 миллиона не имеют счетчиков, то мы понимаем, что никто не сможет это проверить".

В промышленной группе Дмитрия Фирташа рост задолженности газсбытов объясняют тем, что население недобросовестно платит за газ. Не согласна с таким утверждением народный депутат Украины Татьяна Чорновол: "Мы понимаем, что что-то там с деньгами происходит. На самом деле. Потому что население на самом деле - лучший плательщик в Украине. По большому счету. Но достать какую-то информацию мы не можем".

Эксперты связывают значительное увеличение долгов газсбытов с принятием Постановления правительства №951, которое было введено в действие с 1 января 2018 года. Согласно решению Кабинета министров, "Нафтогаз" обязали поставлять газ региональным газсбытам на "безусловной основе". Это позволило газсбытам увеличили свои долги на треть в течение всего лишь трех месяцев.

Львиная доля украинцев отдает за коммуналку больше, чем тратит на свои семьи. Эти средства должны попасть в государственный бюджет и пойти на социальные программы. Но зачем олигарху расставаться с такими деньгами, когда можно их присвоить, сославшись на то, что это население не платит.

В ответ на наше обращение, в НАК "Нафтогаз Украины" объяснили: Госкомпания обязана отпускать газ региональным газсбытам. В то же время, она не имеет полномочий для проверки их деятельности.

"Зачем тогда платить, если и так газ получаешь. А население все равно платит", - рассказывает Иван Надеин.

Компании Фирташа имеют возможность не расплачиваться за полученный газ, аргументируя тем, что не платит якобы население. В то же время, проверить достоверность этой информации могут только правоохранительные органы. Не меньше коррупционных рисков скрывает и нынешняя форма начисления субсидий.

"Государство начисляет и выплачивает из бюджета средств практически вдвое больше, чем человек реально потребляет. Они проплачиваются государством из бюджета, если мы говорим о субсидианте и этот газ реально не потребляется, но он списывается", - рассказывает Мария Яковлева.

Размер субсидий определяется индивидуально для каждого домохозяйства. Например, государство рассчитало, что семья использует 400 кубических метров газа в течение месяца. На этот газ из бюджета выделили средства. Вместо населения, государство само рассчитывается с газсбытами за газ с помощью субсидий. А газсбыты рассчитываются этими самыми субсидиями с "Нафтогазом", от которого газ и получили. Если семья потребила больше запланированного объема газа – она обязана доплатить газсбытам собственные деньги.

"Чем больше ты отнесешь на субсидиантов соответственно, тем больше ты потом получишь от государства компенсации за эти субсидии. Соответственно эти газовые компании заинтересованы в том, чем больше будет субсидиантов, тем больше на них будет зачислено газа", - отмечает Иван Надеин

Однако, что происходит, если домохозяйство потребило не 400 кубометров газа, а к примеру, вдвое меньше? Какова судьба этих 200 кубов, "Нафтогаз" поставил газсбыту, но они не дошли до потребителя. В таком случае у газсбытов появляется соблазн сфальсифицировать данные о потреблении газа населением. Присвоить этот газ и перепродать его в разы дороже промышленности.

"У нас 12 с половиной миллионов абонентов, практически 9 миллионов - субсидианты. Им начисляют субсидии независимо от того, есть у них счетчики или нет у них счетчиков. Им начисляют по расчетным нормам. Именно такая система позволяет большую часть средств начислять лишних. Те, которые потребитель, получатель такой помощи, он не потреблял такую услугу. То есть он не потреблял газ в таком количестве", - говорит Мария Яковлева.

Используя субсидийную систему, газсбыты Фирташа могут зарабатывать на перепродаже остатков газа, который потребили по субсидиям граждане.

"И вот тут уже тоже начинаются возможности: ага я возьму будто для населения по более дешевой цене, но продам его промышленности. 40 процентов там у тебя получается", - подозревает Иван Надеин.

Дело в том, что облгазы и газсбыты – это фактически аффилированные компании в собственности Дмитрия Фирташа. Поэтому он, как собственник газсбытов, не только получает от "Нафтогаза" ресурс по заниженной цене и поставляет этот газ населению, но и через облгазы ведет учет его использования. Компании Фирташа сами определяют, сколько газа потребило население, выписывают платежки и получают деньги от граждан.

За разъяснениями причин существенного увеличения долгов мы посетили "Киевоблгазсбыт". Предприятие из орбиты Дмитрия Фирташа, которое задолжало за газ более 3 млрд грн. Первое, на что обращаем внимание: газсбыт и облгаз под вывеской "Региональная газовая компания" находятся в одном помещении.

В учреждении журналистам не рады. Сотрудники компании отказывались с нами общаться и признавать, что здесь работают. А директор, по словам охранника, в срочном порядке отправился на совещание. Однако, час ожидания и нам таки удалось пообщаться с директором "Киевоблгазсбыта" и выяснить, как в компании объясняют причины задолженности.

"Зимой из-за большого потребления такие категории, как пенсионеры, там, люди без работы не могут по 7-8 тысяч в месяц заплатить за газ. Поэтому у нас есть задолженность населения с нами, соответственно мы недорассчитываемся с НАКом", - население не платит – такой называет главную причину роста задолженности своей компании директор "Киевоблгазсбыта" Денис Смоляков. Его не смущает то, что на дворе уже почти лето, а на протяжении последней недели долги компании увеличились на 880 млн грн.

"Март был холодный. Поэтому 800 миллионов – вполне приемлимая цифра", - объясняет Денис Смоляков.

Чиновник объясняет увеличение задолженности уменьшением платежеспособности населения вследствие роста цены на газ. Однако, по его же словам, цены на газ с 2017-го по 2018-й годы не изменились: "Насколько больше цена – настолько меньше население может заплатить за газ".

То же директор фирташевского "Киевоблгазсбыта" так и не смог нам четко объяснить природу новых миллиардных долгов.

"Чтобы вы понимали, ни "Нафтогаз" и ни одна структура в Украине, ни судебное следствие в Украине даже не видит, кто платит, а кто не платит. Мы не можем посмотреть. Почему? Потому что все базы данных по плательщикам находятся внутри фирташевской системы. То есть находятся в облгазсбытах, находятся в облгазэнерго", - рассказывает Татьяна Чорновол.

В ответ на наш вопрос: каковы возможные последствия дальнейшего роста задолженности Региональной газовой компании Фирташа, в "Нафтогазе" нам ответили, что дальнейшее увеличение задолженности может привести к проблемам с обеспечением населения газом и теплом.

Сделать прозрачной деятельность облгазов могло бы создание единой базы клиентов-потребителей газа. Решение о создании такой базы должна утвердить Верховная Рада Украины, однако народные депутаты тормозят принятие соответствующего законопроекта.

"До сих пор олигархи - Фирташ, Левочкин, Бойко - обворовывают украинцев. Фракция Радикальной партии требует от правительства вернуть под государственное управление государственные газовые сети", - говорил в 2017 году Олег Ляшко.

Но несмотря на то, что главный "радикал" страны Олег Ляшко в публичном пространстве призывает к деолигархизации, все же именно его фракция в парламенте и провалила законопроект, который должен был обеспечить прозрачность газового рынка.

"Он начал играть. Его фракция нажимала кнопки. Когда видели, что их приближается к 226, они вытаскивали карточки. И поэтому количество ляшковцев, которые голосовали, постоянно менялось", - считает Татьяна Черновол.

Законопроект ставили на голосование несколько раз. Со слов народного депутата Татьяны Чорновол, "радикалы" то голосовали за законопроект, когда было ясно, что голосов не наберется, то не голосовали, когда была опасность, что законопроект все-таки примут.

Похоже, Дмитрий Фирташ умеет подбирать необходимые ключи к политикам. Имея неограниченный бюджет и собственную медиа-империю, он продолжает чувствовать себя в безопасности и грабить украинцев. Среди которых не только бытовые потребители газа, но и работники его собственных предприятий. Компании олигарха – крупнейшие должники по зарплате. Только принуждением Министерство юстиции заставило Фирташа заплатить своим работникам более 16 миллионов гривен задолженности. Население нищает, а Фирташ продолжает богатеть.