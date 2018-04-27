Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве

27 апреля, 2018, 18:46

Мы не можем позволить тем, для кого украинский паспорт не является ценностью, прикрываться жителями оккупированных территорий

Шумиха вокруг президентского законопроекта № 8297 “О внесении изменений в Закон "О гражданстве Украины" довел украинцев, оставшихся в оккупации, буквально до отчаяния. Люди писали, звонили, плакали, уверяя, что вынуждены брать российские паспорта. Ведь оккупационные администрации требовали этого от них: чтобы переоформить имущество, иметь возможность вести предпринимательство, получать медицинские услуги и иметь шанс на заработок.

"Не бросайте нас!", говорили те, кому российская пропаганда вдалбливала якобы Украина будет лишать гражданства жителей оккупированных территорий, если они голосовали на выборах, или поступили на срочную службу в армию страны-оккупанта. Впервые после захвата российскими военными Крымского полуострова мне пришлось увидеть такое отчаяние.

Если бы только российские пропагандистские ресурсы издевались из жителей оккупированных территорий. Но и украинские СМИ и правозащитники разгоняли "измену", требуя от президента отозвать законопроект.

Так о чем же речь? Почему комментаторы, словно сговорившись, пугали граждан Украины, которые остались в оккупации? Что же такого написано в президентском законопроекте, что объединило российские пропагандистские помойки и украинских "экспертов"?

Все дело в том, что это законопроект не о крымчанах или жителях оккупированного Востока. Это подтверждают даже те, кто критикует внесенный президентом документ. В тексте есть некорректные формулировки, но ни одной попытки лишить крымчан гражданства там нет.

Законопроект затрагивает интересы всех граждан Украины, которые имеют иностранные паспорта, а также тех, кто только желает получить украинское гражданство.

При изучении законопроекта становится понятно, что раздавать украинские паспорта, как горячие пирожки, в дальнейшем будет невозможно. Если согласно действующего закона к гражданам Украины принадлежали "все граждане бывшего СССР, которые на момент провозглашения независимости Украины (24 августа 1991 года) постоянно проживали на территории Украины", то после внесения изменений гражданами Украины будут только те жители УССР, принадлежность которых к гражданству Украины установлена до 1 мая 2018 года.

Таким образом тот, кто за двадцать семь лет так и не стал гражданином независимого украинского государства, не сможет получить украинский паспорт автоматически только потому, что у него сохранился советский документ, в котором в 1991 году стояла отметка о прописке в УССР.

Другой момент, который очень огорчает критиков, - значительно упростится определение, есть ли у гражданина Украины двойное гражданство. По действующему законодательству, в случае добровольного приобретения гражданства другого государства, украинское гражданство теряется. Такой человек после этого не может избираться и быть избранным, не может занимать государственные должности и заниматься бизнесом, приватизировать имущество, платить налоги и быть резидентом так, словно он является украинским гражданином. Для него должен действовать порядок, установленный для иностранцев. Но в действующем законе прописано, что добровольным приобретением является собственноручно написанное заявление иностранного государства о предоставлении гражданства. И все.

Вот и получалось, что даже если у кого-то находят иностранный паспорт, нет никакой возможности лишить его украинского гражданства, пока такое лицо не напишет добровольный отказ или пока не найдется его добровольное обращение к иностранному государству.

Мы с вами видели, как украинские чиновники и власть имущие, имея иностранное гражданство спокойно находятся на должностях и получают все выходы из такого положения. Каждый раз общество возмущается и упрекает власти за бездействие. Но специалисты хорошо знают, что закон не действует не только из-за злой воли и коррупции. Причина, почему чиновники, мэры, депутаты продолжают занимать должности даже после того, как вся страна любовалась сканами их иностранных паспортов в том, что без соответствующего заявления на выход из гражданства не было никакой возможности доказать добровольное получение таких паспортов.

Кстати, еще в 2014 году Россия упростила процедуру получения гражданства для украинцев, которым было достаточно послать по почте нотариально заверенное прошение о получении паспорта РФ. Время было выбрано не случайно. Ведь много не крымчан имели в Крыму недвижимость, вели бизнес, или по каким-то другим причинам хотели стать подданными государства-агрессора. Никто не знает сколько украинских чиновников и бизнесменов воспользовались предложением Путина, ведь крымской недвижимостью владели люди не бедные. И в России теперь есть компромат на них.

В случае принятия президентского законопроекта, для того, чтобы иметь подтверждение приобретения иностранного гражданства будет достаточно, чтобы иностранный паспорт украинского гражданина появился в государственных реестрах других стран. К примеру, если украинец купил домик в Монако и оформил его на свой панамский паспорт, или уплатил налоги в России как российский гражданин - он считается таким, кто добровольно вступил в иностранное гражданство. По сути, предложенный законопроект защищает страну от тех, кто пытается жить "на две страны".

Изменения предусматривают, что если украинский гражданин где-то воспользуется правами и обязанностями гражданина иностранного государства, применяя документы иностранного гражданина и это будет зафиксировано - он теряет статус украинского гражданина, должность на госслужбе, право быть избранным и выбирать и все остальное.

Показательно, что "измену", о наличии у некоторых представителей украинской правящей элиты иностранных паспортов разгоняют именно те, кто сегодня рьяно борется с внедрением действенного механизма выявления двойного гражданства. Сколько раз мы слышали от активистов: "Как это так? У этого мэра есть российский паспорт, а СБУ на это безразлично!", или "Британия подтвердила, что у этого чиновника есть британское гражданство. Почему же он до сих пор не уволен с должности?!".

Так почему же сейчас именно они делают все, чтобы закон так и оставался беззубым? Почему доводят до отчаяния граждан, оставшихся на оккупированной территории, почему ретранслируют истерику российских СМИ и полностью искажают содержание документа, предлагая нам обсудить "закон, который лишает жителей оккупированного Крыма украинского гражданства"?

Потому что дело не в жителях оккупированных территорий, а в обеспокоенности тех, кого этот закон действительно касается.

Ведь украинские граждане, которые получили паспорта РФ за оккупацию, как раз вынесены в исключения и на них не распространяется новый порядок установления иностранного гражданства. Предложенные изменения в первую очередь бьют по тем, кто не имеет крымской регистрации, но "засветил" свои российские паспорта, переоформляя крымскую недвижимость. По тех, кто имеет паспорта Панамы, Испании и недвижимость в Лондоне, оформленную на паспорт гражданина Британии, но не желает терять в Украине властной должности.

Таких в чиновничьих кабинетах по всей стране тысячи, если не сотни тысяч человек. Все они в случае принятия изменений лишаются права избираться, заниматься государственной службой, быть резидентами и приватизировать имущество. Те, кто не имеет к Украине никаких сантиментов, вынуждены будут отстраниться от управления государством.

Есть в законе еще одна норма, которая очень не нравится многим. Это требование к лицу, которое получает гражданство Украины, сдать свой иностранный паспорт украинским органам власти. Раньше лицо само должно было уведомлять бывшую страну и аннулировать иностранный паспорт и делало оно это, оставаясь подданным и там и здесь - никто никогда не мог проверить. Эта норма ставит крест на таком позорном явлении, как политическое заробитчанство, которое мы наблюдали последние годы. Теперь тот, кто хочет стать гражданином Украины, должен дважды подумать, ведь усидеть на двух стульях уже не удастся. Украинское гражданство становится осознанным и тщательно обдуманным выбором.

Понимает ли президент, что поданный им законопроект бьет в первую очередь по той политической элите, представителем которой он сам является? Возможно, что и нет. Но это точно понимают те, кто пытается сейчас провалить принятие этого законопроекта. Конечно, нормы закона следует уточнять и прописывать четче. Но закон, который позволяет упорядочить "жизнь на две страны", нашей стране необходим. Именно для того, чтобы мы не говорили о том, что процедура получения и лишения гражданства Украины требует серьезных изменений, нас пытаются втянуть в споры относительно идеи "закона о лишении крымчан гражданства".

Первое, что мы все должны знать - это то, что закона о притеснениях жителей оккупированного Крыма президент никогда не подавал. А второе - что поданный законопроект, который должен упорядочить беспорядок с институтом гражданства в стране, требует нашего с вами внимания. Мы не можем позволить тем, для кого украинский паспорт не является ценностью, прикрываться жителями оккупированных территорий.