Виталий Портников: в Ереване обычный Майдан

26 апреля, 2018, 12:48

Портников Виталий

Мы не знаем, как поведёт себя Москва, если ее ставленники начнут терять власть по-настоящему

Не только российские, но и украинские комментаторы пытаются убедить в несходстве украинских событий 2013-2014 годов и протестов в Армении. Параллелей не видит даже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А его коллега из российского МИДа Мария Захарова даже поздравила армянский народ с отставкой авторитарного правителя. И эти поздравления убеждают украинских наблюдателей, что в Ереване никакого Майдана нет. Иначе с чего бы это Москва стала поздравлять армян?

Ну, начнём с того, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа - настоящего могильщика российской экономики и нормальной жизни олигархов - тоже вызвал в Москве неподдельную радость. Пока мы не поймём, что у власти в соседней стране классические идиоты, мы не научимся прогнозировать их действия и давать оценки их словам.

Армения зависима от России куда больше, чем Украина. Отставка Саргсяна отнюдь не означает краха этой зависимости - тем более, что на своих позициях остаётся все руководство страны, у власти - Республиканская партия, эта армянская "Единая Россия".

Мы не знаем, как поведёт себя Москва, если ее ставленники начнут терять власть по-настоящему. И - самое главное - мы не знаем, как поведут себя армянские правоохранители. В Москве указывают на мирный характер армянских протестов - и уже этим противопоставляют то, что происходит в Ереване, украинскому Майдану.

Но и Майдан был мирным протестом до применения силы "Беркутом". Он перерос в силовое противостояние только после попыток разогнать протест. А вот армянский протест 2008 года вовсе не был мирным - его разогнали, погибли люди, лидер протеста Никола Пашинян (то самый) оказался в тюрьме. Зато мирным был украинский Майдан 2004 года. И его вполне можно сравнить с событиями на улицах Еревана сегодня - пока на этих улицах не пролилась кровь.

Потому что то, что мы наблюдаем сегодня - это лишь первая фаза Майдана. Это ситуация, когда правящая группа еще не ощущает подлинной угрозы своей власти и деньгам. А люди все еще рассчитывают оттеснить эту группу от власти с помощью мирного протеста.

Вполне возможно, что армянской власти удастся "переждать" протест - это то, что на первом этапе украинского Майдана собирался сделать Янукович. Вполне возможно, что армянской власти удастся разогнать протест силой - тогда российские руководители и их спикеры уже не будут приветствовать людей на улицах. И вполне возможно, что армянской власти придётся уйти и уступить власть оппозиции. Что планы, которые ее представители сегодня обсуждают в Москве, рухнут.

Тогда в Армении произойдёт то, что произошло в Украине после Майдана - начнётся война. Для Украины слабым местом был Крым и Донбасс. Слабое место Армении - Карабах. Попытка решить карабахскую проблему силой будет предпринята буквально на следующий день после краха нынешней армянской власти. А в Москве будут лишь пожимать плечами и призывать Армению и Азербайджан к переговорам.

Это, кстати, то, о чем сейчас говорят сторонники власти и то, чего не хочет слышать и понимать улица. Но сторонники власти правы: революция всегда приводит к дезорганизации государственной машины и этим всегда пользуется враг.

Сторонники украинского Майдана даже и представить себе не могли реакции России на их победу. Прогнозы о том, что после Олимпиады в Сочи Путин "займётся" Украиной просто не воспринимались всерьёз. Сторонники протестов в Ереване не верят в новую большую войну. К тому же и там, и там большинство участников протестов - молодые люди, которые привыкли к миру, а не к войне.

С другой стороны, всегда есть вопрос, на который должен ответить себе каждый участник протеста: стоит ли Париж мессы? Имеет ли смысл территориальная целостность Украины - когда платой за это является диктатура, безысходность, жизнь в колонии России? Имеет ли смысл сохранение Арменией контроля над Карабахом и приграничными азербайджанскими районами - когда платой за это является диктатура, безысходность, жизнь в колонии России?

А ведь Украина до 2014 года была обычной российской колонией. И Армения сегодня - просто российская колония. Колония, жители которой борются за свою свободу. Они только думают, что борются со своей властью. Но на самом деле они борются с российскими наместниками этой власти. Они борются с Путиным.

А такая борьба в случае своего успеха никогда не бывает просто уличным фестивалем.