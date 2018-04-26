"Арка" и солнечная энергия: какие перспективы на Чернобыльской АЭС

26 апреля, 2018, 12:00

32 года назад на территории Украины произошла одна из крупнейших техногенных трагедий в мире - взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Радиоактивный выброс мощностью в 300 Хиросим покрыл всю Европу

На момент аварии Чернобыльская АЭС была в тройке самых мощных атомных станций в СССР. Из-за ее масштаба ЧАЭС остановили не сразу, она еще долгое время давала необходимую электроэнергию. Второй реактор работал до 1991 года и причиной его вывода из эксплуатации стал пожар. Первый и третий энергоблоки прекратили свою работу 15 декабря 2000 года, - таким образом энергоснабжение с Чернобыльской атомной электростанции продолжалось 23 года и один день с момента катастрофы. Сегодня продолжаются работы по выводу станции из эксплуатации и превращения разрушенного реактора в экологически безопасную систему.

После взрыва над четвертым реактором за 205 дней построили саркофаг "Укрытие". Сначала считалось, что он сможет в течение 100 лет быть надежным физическим барьером между радиоактивными элементами и окружающей средой. Однако скоро стало понятно, что есть потребность в более надежной защите. А уже в 2013 произошел обвал плит саркофага площадью несколько сотен квадратных метров. Официальные органы уверяли, что это не повлияло на защитные свойства “Укрытие”, однако деформация объекта может привести к ужасным последствиям. Ведь под саркофагом до сих пор находится почти 95% от всех радиоактивных веществ, возникших на момент взрыва.

Еще в 2004 году Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на строительство нового защитного объекта над четвертым энергоблоком ЧАЭС, победителем которого стала французская компания NOVARKA. В ее планы входило создать гигантскую структуру, которая полностью накроет саркофаг "Укрытие". Впоследствии журналисты прозвали объект “Арка”.

Проект оценивали в $1,4 миллиардов и должны были завершить к 2015. Из-за высокой сложности работ и мощную дозу радиации эти сроки постоянно отодвигались. “Арку" строят уже более 10 лет, потратив в результате, по оценкам экспертов, почти $10 млрд.

Новый саркофаг на ЧАЭС строят около 3 тысяч рабочих. Строительство началось в апреле 2012 года. Строители работают вахтовым методом, чтобы не превысить дозу допустимой радиации.

Установку конфаймента (то есть непосредственно арочной конструкции) начали 19 ноября 2016. Общая масса конструкции вместе с вспомогательным оборудованием — 36000 тонн. Установление происходило путем надвижки смонтированного сооружения с помощью специальной системы, которая состояла из 224 гидравлических домкратов, передвигала конструкцию на 60 см за один цикл, и закончилось 29 ноября 2016 года.

Сейчас ее состояние готовности к вводу в эксплуатацию составляет 95%. Незаконченными остаются системы вентиляции и герметизации.

Финансирование "Арки" происходит из специально созданный Чернобыльский фонд, взносы в который внесли 45 стран мира. Но это спонсирование завершится с вводом объекта в эксплуатацию.

"Далее Украине необходимо будет ежегодно выделять из государственного бюджета около $60 млн для поддержки работы "Арки". Из госбюджета на 2018 год уже выделено около 1 миллиарда гривен на нужды ЧАЭС. Эти средства пойдут на контроль состояния саркофага и безопасность ЧАЭС, а также на строительство объектов переработки радиоактивных отходов", - рассказывает Ирина Головко, эксперт общественной организации “Экодия".

После введения в эксплуатацию “Арки” необходимо будет провести демонтаж нестабильных конструкций старого саркофага. Экологи отмечают, что эту процедуру нужно выполнить как можно быстрее - срок гарантированной стабильности саркофага закончится в 2023 году. Но для этого пока нет ни разработанных проектов, ни выделенных денег. Пока ответственные органы создали лишь перечень нестабильных конструкций для первоочередного демонтажа.

Возникает вопрос: можно ли оставить “Укрытие” и "Арку" на своих местах и ничего не трогать. К сожалению, саркофаг является временной конструкцией, он должен лишь обеспечить условия и дать нужное время разобрать и безопасно захоронить все то радиоактивное "добро", которое лежит сейчас под ним. Со временем его разрушения может вызвать неконтролируемый перенос радиоактивности, вымывание растворимых солей обогащенного урана на незащищенную территорию и образование дополнительного количества радиоактивной пыли.

По словам министра экологии и естественних ресурсов Остапа Семерака, после завершения проекта “Укрытие” на ЧАЭС еще необходимо реализовать немало планов: начать консервацию первых трех блоков станции, ввести в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива и наладить переработку радиоактивных отходов.

Тем временем в Чернобыле параллельно работают над созданием мощной солнечной электростанции. В начале 2018 года там уже запустили первую очередь солнечных панелей, которые размещены всего в ста метрах от нового защитного укрытия. Неподалеку также планируют открыть целый парк солнечной энергетики мощностью 1,2 ГВт.

"Более 40 компаний обратились с такой инициативой. Это говорит о высоком уровне интереса. Есть компании, как украинские, так и иностранные. Количество инвесторов, которые хотят строить электростанции на возобновляемых источниках в Чернобыльской зоне больше, чем имеющиеся технические возможности для этого", - заявил министр Семерак.

Для размещения солнечной электростанции в зоне отчуждения присутствует вся необходимая инфраструктура: гектары незаселенной территории, квалифицированный персонал и высоковольтные линии передач. Конечно, при установке панелей в Чернобыле нужно придерживаться особых правил. Их можно разместить прямо на земле, чтобы избегать нарушения целостности верхнего слоя. Панели также должны стоять под определенным углом для поддержания чистоты.

32 года после ужасной катастрофы Чернобыль может вернуть себе статус одного из крупнейших поставщиков электроэнергии в дома украинцев. При этом он останется экологически безопасным и продвинет Украину в рейтинге энергоэффективности стран мира.