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Полжизни после Чернобыля

Владимир Шовкошитный - писатель, политик, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, - о своем восприятии Чернобыльской катастрофы

24 апреля 1986 года я защитил диплом инженера теплоэнергетика-атомщика в Москве, поскольку в Украине этой специальности не существовало. Зато в Украине существовали Чернобыльская, Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и должны строиться Крымская и Чигиринская АЭС. Очевидно, таким образом совдепия готовила на украинские АЭС своих специалистов, чтобы именно они и руководили нашей атомной энергетикой. Они и руководили.

Все главные специалисты на ЧАЭС были не украинцами. И не только на ЧАЭС. Точно так же и на всех других наших атомных станциях. Не удивительно, что и на 27-м году нашей независимости и на 5-м году войны с Россией, рабочим языком в атомной энергетике остается русский.

Тогда я, правда, об этом не думал. Я думал о том, что нам с моими двумя друзьями-однокашниками срочно необходимо возвращаться в Припять! Моя уверенность в этой необходимости была настолько упорной, что и друзья согласились отказаться от "омовения" "поплавков", и мы, даже не получив дипломов, уехали домой. Поезд привез нас на хорошо известную нам станцию Янов, но уже не в родной город, а в совершенно чужой мир. В мир "после Чернобыля". А в этом мире доминантными стали для нас совершенно не привычные для большинства людей слова "радиация", "эвакуация", "ликвидация", "чисто", "грязно", "зона"...

Мой "атомный" стаж составляет 11,5 лет, из которых полтора года я руководил группой по ликвидации на четвертом блоке ЧАЭС. Еще 4 года пришлось заниматься решением чернобыльских проблем на парламентском уровне, будучи председателем подкомиссии по 30-километровой зоны и секретарем Чернобыльской Комиссии Верховной Рады Украины. Был одним из основных авторов всего Чернобыльского законодательства.

С 1990 до 2003 года меня 4 раза избирали президентом сначала Всесоюзной, а затем Международной организации "Союз Чернобыль", которую я сделал официальным консультантом Организации Объединенных Наций. А еще десяток лет я был председателем Координационного Совета МО "Союз Чернобыль". Знаю, что лишь единицы людей в Украине более осведомленные в проблеме Чернобыля.

Мне пришлось до долей секунд исследовать развитие аварии на уровне физических процессов в активной зоне реактора, работая над фундаментальной книгой о катастрофе, ее причинах, последствиях и перспективах "Я видел". Ее у меня раскупили за один день на 30-ю годовщину аварии.

Я могу твердо сказать, что первопричиною аварии однозначно была конструкция реактора РБМК-1000, маловероятен стечение обстоятельств, ошибки персонала, год тигра и расположение звезд – все это сопутствующие факторы.

Мне пришлось быть заместителем председателя парламентской комиссии по расследованию действий должностных лиц после аварии. Я могу однозначно сказать, что будь Украина независимой, таких масштабов катастрофа не приобрела бы. Тогдашняя власть в Украине была марионеткой Москвы, поэтому действовала по ее указаниям.

Напомню хронику после аварийного периода, которой нам тогда категорически знать не давали.

В 1 час 24 минуты в ночь с 25-го на 26-е апреля 1986 года на 4-м блоке ЧАЭС произошел взрыв с расплавлением активной зоны реактора.

27.04.86 – начальное радиоактивное облако достигло Швеции и Финляндии. С 14-00 началась организованная эвакуация населения Припяти. Эвакуированы 45,000 жителей из общего количества 55,000.

29.04.86 – радиоактивные выбросы распространяются вместе со сменой воздушных потоков на страны Восточной и Центральной Европы.

30.04.86 – радиоактивные выбросы 4-го блока достигли Италии и Швейцарии.

01.05.86 – радиоактивно загрязненные воздушные массы распространились на Францию, Бельгию, Нидерланды. В Киеве проходит многолюдная демонстрация – трудящиеся солидаризируются с братьями по классу.

02.05.86 – приход загрязненных воздушных масс в Великобританию и на Юг, к Греции. В Киеве – финал Кубка Обладателей Кубков. «Динамо» выиграет 3:0. Блохин снова забивает. Украинцы рады и активны.

03.05.86 – радиоактивные выбросы с ЧАЭС достигли Турции, Израиля, Кувейта, Японии.

04.05.86 – радиация уже в Китае.

05.05.86 – радионуклиды с 4-го блока ЧАЭС достигли Индии, Канады, США.

22.05.86 – принято решение о введении в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 в октябре 1986 года.

За годы работы на ЧАЭС в Припяти ничего не происходило без моего активного участия ни в спорте, ни в культурной жизни, - на станции меня 4 раза в год выбирали лучшим по профессии. Там родилось двое моих сыновей, а две мои дочки пошли в школу. Там 16 июля 1986 года, в помещении 001, по пояс в радиоактивной воде, выполняя особо важное задание, я встретил свое 30-ти летие.

За полжизни после Чернобыля мне пришлось учиться в Литературном институте; перескрывать в Украину из пермских лагерей Стуса, Тихого и Литвина; писать Декларацию о Независимости и Конституцию Украины и чернобыльские законы; голосовать за возрождение Украинского Государства; спасать от болезней чернобыльских детей и ликвидаторов; организовывать акции "Украина без Кучмы" и "Повстань, Украино!"; быть доверенным лицом будущего президента Ющенко и организатором и активным участником обоих Майданов; защитить диссертацию доктора философии; возглавлять национально-патриотическое воспитание в крупнейшем негосударственном вузе; написать более двух десятков книг поэзии и прозы; три сценарии снятых фильмов и три магнито-альбомы песен; ежедневно бороться за Украинскую Украину. Наконец – самое сложное: провожать на войну собственного сына, бояться ночных звонков и гордиться им.

Я немало отдал Чернобылю, взяв от него одно – веру в себя. Это помогло выбрать цель – служение Украине. Ибо, при всей своей впечатляющей масштабности и трагедийности, Чернобыльская катастрофа – лишь частица моей жизни и жизни Украины.

Владимир Шовкошитный,

Первый Президент МО «Союз Чернобыль»,

Народный депутат Украины І-го созыва,

Писатель.

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