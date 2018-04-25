"Бавария" - "Реал". Все о полуфинале Лиги чемпионов

25 апреля, 2018, 08:00

Дмитрий Марценишин

Сегодня немецкая "Бавария" принимает испанский "Реал" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

"Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания)

25 апреля, Мюнхен, "Альянц Арена"

Начало - 21:45

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Как команды попали в полуфинал

"Реал" нынешнего сезона в плей-офф получил чрезвычайно неудобную сетку. В 1/8 финала мадридцы попали на французский ПСЖ, который после группового раунда считался одним из фаворитов Лиги чемпионов.

Команда Зинедина Зидана дома победила 3:1 и готовилась к сложному испытанию в ответной игре. Однако, задача "Реала" оказалось упрощена травмой лидера парижан - Неймара. При отсутствии самого дорогого футболиста мира действующие обладатели Кубка чемпионов победили во второй раз - 2:1.

После первого четвертьфинала против "Ювентуса" в Турине, казалось, что "Реал" уже в следующем раунде. В ремейке финала Лиги чемпионов-2017 мадридцы победили 3:0. Дубль сделал Криштиану Роналду, еще один гол - на счету Марсело.

Но в ответной игре на "Сантьяго Бернабеу" хозяева умудрились растерять солидное преимущество и на 61-й минуте, после дубля Марио Манджукича и гола Блеза Матюиди, "горели" 0:3.

Матч завершился громким скандалом. Английский рефери Майкл Оливер назначил в компенсированное время спорный пенальти за фол Медхи Бенатия против Лукаса Васкеса да еще и удалил за споры голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. Роналду на 90+8 минуте реализовал одиннадцатиметровый и вывел "Реал" в полуфинал.

"Бавария" добралась до 1/2 финала гораздо спокойнее. Сначала она не встретила должного сопротивления со стороны "Бешикташа" - 5:0, 3:1. В четвертьфинале мюнхенцы одолели испанскую "Севилью". Команда Юппа Ханйкеса обеспечила себе запас прочности в гостях, где выиграла 2:1. Немцам помог автоголом Хесус Навас, еще один точный удар нанес Тьяго Алькантара. Дома "Бавария" сыграла "по счету" и достигла благоприятной нулевой ничьей, которая открыла ей путь к 1/2 финала.

С чем "Бавария" и "Реал" подходят к матчу

"Бавария" после выхода в полуфинал ЛЧ оформила чемпионство в Бундеслиге, где она опережает ближайшего конкурента - "Шальке" - на 22 очка. Три предыдущие игры мюнхенцы выиграли с крупным счетом: в Кубке страны против "Байера" (6:2) и чемпионате Германии у "Боруссии" из Менхенгладбаха (5:1), и "Ганновера" (3:0). В последней игре 21 апреля за "Баварию" ганноверцам забивали Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Себастьян Руди.

"Реал" в чемпионате Испании уже потерял шансы на чемпионство. Мадридцы имеют 68 очков и занимают лишь третье место. Лидирует "Барселона", у которой 83 пункта, второй - "Атлетико" с 72 баллами. В прошлом туре Примеры команда Зидана сыграла дома вничью с "Атлетиком" из Бильбао - 1:1. Мадридцы спаслись от поражения лишь на 87-й минуте, когда забил Роналду.

Какими будут составы

Перед полуфинальным матчем больше оснований для волнения имеет Юпп Хайнкес. Давно травмированы вингер Кингсли Коман, полузащитник Артуро Видаль и голкипер Мануэль Нойер. Однако более ощутимым для тренера может стать отсутствие левого защитника Давида Алабы, который 24 апреля пропустил тренировку из-за старых проблем со спиной. Из-за повреждения под вопросом также выход на поле полузащитника Корентена Толиссо.

Как соперники играли между собой раньше

Противостояние между "Баварией" и "Реалом - еврокубковая классика. В континентальных турнирах они сыграли между собой 24 матча. По 11 раз побеждали оба соперника, дважды была зафиксирована ничья.

Последний раз мюнхенцы и мадридцы встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов в прошлом сезоне. В первой игре "Бавария" уступила на своем поле 1:2. На гол Артуро Видаля гости ответили дублем Роналду.

В ответной встрече немецкой команде удалось ликвидировать отставание: в собственные ворота забил Серхио Рамос, еще один гол на счету Левандовски. У мадридцев отличился Роналду - снова 2:1.

"Бавария" еще в конце основного времени осталась в меньшинстве после удаления Видаля. В овертайме Роналду оформил хет-трик, еще один точный удар нанес Марко Асенсио. "Реал" победил 4:2, а футболисты "Баварии" обвинили венгра Виктора Кошшаи в предвзятом судействе. Так что очередное мюнхенско-мадридское противостояние обещает быть особенно принципиальным.

Кто будет фаворитом

В сегодняшнем матче букмекеры считают фаворитом "Баварию". На победу мюнхенцев они предлагают коэффициент 2.00, на победу "Реала" дают 3.50, на ничью - 3.75. Однако, в двухматчевом противостоянии небольшое преимущество на стороне мадридцев. На то, что они сыграют 26 мая в Киеве в финале дают 1.83, в то время, как на "Баварию" предлагают 1.95.