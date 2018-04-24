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"Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов


фото: footyheadlines.com
Сегодня в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" принимает итальянскую "Рому"

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) - "Рома" (Италия)

24 апреля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд Роуд".

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "НЛО TV".

Как команды дошли до полуфинала

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В нынешний сезон Лига чемпионов оказалась чрезвычайно богатой на неожиданности, а главной из них стала итальянская "Рома". Команда Эусебио Ди Франчески неожиданно добралась до полуфинала. В 1/8 финала римляне играли с "Шахтером" и уступили дончанам в гостях в первой игре - 1:2. Однако итальянцы отыгрались дома и благодаря победе 1:0 вышли дальше.

В четвертьфинале "Рома" попала на "Барселону". Первый матч казался для нее приговором - на "Камп Ноу" разгромно победили каталонцы - 4:1. Даниэле Де Росси и Костас Манолас забили в собственные ворота. Также отличились Херард Пике и Луис Суарес. Гости на это ответили лишь голом Эдина Джеко - он оказался чрезвычайно важным.

В Риме итальянцы тут же бросились отыгрываться и забили быстрый гол - на 6-й минуте отличился Джеко. Во втором тайме пенальти реализовал Де Росси, а Манолас на 82-й минуте забил третий и вывел "Рому" в полуфинал - 3:0.

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"Ливерпуль" в четвертьфинальном противостоянии с "Манчестер Сити" также не был фаворитом. Это не помешало команде Юргена Клоппа дважды выиграть. Примерной оказалась победа в первом матче, когда мерсисайдцы ничего не позволили создать чемпионам Англии и забили им три раза. Отличились Мохаммед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Садио Мане.

В повторной игре манчестерцам удалось забить быстрый гол, когда на 2-й минуте отличился Габриэль Жезус. Но развить успех "Сити" не сумел. После перерыва голы Салаха и Фирмино принесли "Ливерпулю" победу и путевку в полуфинал.

С чем "Ливерпуль" и "Рома" подходят к матчу

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"Рома" в чемпионате Италии продолжает борьбу за попадание в групповой раунд Лиги чемпионов, где в следующем сезоне сыграют первые четыре команды Серии A. Сейчас римляне имеют 67 очков и делят третье-четвертое места с "Лацио", у которого такое же количество баллов. С двумя римскими командами спорит "Интер", у которого 66 пунктов. Лидеры турнирной таблицы - "Ювентус" (85 очков) и "Наполи" (84) продолжают борьбу за чемпионство.

"Рома" 21 апреля играла в чемпионате Италии в гостях против одного из аутсайдеров - СПАЛ - и уверенно победила - 3:0. Франческо Викари отправил мяч в свои ворота. Еще по голу забили Раджа Наинголан и Патрик Шик.

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"Ливерпуль" в чемпионате Англии находится в похожей ситуации. Команда Юргена Клоппа имеет 71 очко и идет третьей. Она ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне с "Манчестер Юнайтед" (74 пункта), "Тоттенхэмом" (68) и "Челси" (63). При этом ливерпульцы сыграли на один матч больше конкурентов. Возглавляет турнирную таблицу с 90 очками "Ман Сити", который досрочно стал чемпионом Англии.

Перед игрой с "Ромой" "Ливерпуль" в Премьер-лиге сыграл в гостях вничью с "Вест Бромвичем" - 2:2. В полуфиналиста ЛЧ забили Дэнни Ингз и Мохаммед Салах, который на этой неделе был признан лучшим игроком сезона в Англии.

Какими будут составы

Оба тренера имеют перед полуфиналом Лиги чемпионов кадровые проблемы. Более существенные они у Юргена Клоппа, который сегодня не сможет рассчитывать на защитника Жоеля Матипа и хавбека Эмре Джана. Под вопросом участие в игре полузащитника Адама Лаллани и защитника Нитаниеля Клайна - оба также имеют повреждения.

У "Ромы травма помешает сыграть хавбеку Грегуару Дефрелю и защитнику Реку Карсдорпу.

Как соперники играли между собой раньше

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В прошлом "Ливерпуль" и "Рома" неоднократно встречались в еврокубках. В 1984 году они играли в финале Кубка чемпионов в Риме. Тогда в основное время была зафиксирована ничья 1:1, а в серии послематчевых пенальти победили англичане - 4:2.

В 2001 году команды играли в 1/8 финала Кубка УЕФА, где сильнее снова оказался "Ливерпуль". Англичане выиграли в гостях 2:0, и прошли дальше, несмотря на домашнее поражение 0:1. Того сезона ливерпульцы этот европейский трофей выиграли.

Последний раз "Ливерпуль" и "Рома" пересекались в еврокубках в сезоне 2001/2002 на втором групповом раунде Лиги чемпионов. Англичане выиграли дома 2:0, а в Риме команды сыграли в нулевую ничью.

Также можно вспомнить и товарищеский матч в 2016 году, который клубы провели в Сент-Луисе (США). Тогда победила "Рома" - 2:1, а решающий гол в ее составе забил Мохаммед Салах, перешедший в "Ливерпуль" именно из итальянского клуба.

Кто будет фаворитом

Букмекеры считают фаворитом сегодняшнего матча "Ливерпуль". На победу англичан предлагают коэффициент 1.53, на ничью дают 4.50, а выигрыш "Ромы" считают маловероятным - 5.75. Команда Клоппа также является фаворитом полуфинального противостояния в целом. На выход ливерпульцев в финал предлагают 1.42, на то, что в Киеве 26 мая сыграет "Рома" - 2.80.

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