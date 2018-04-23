23 апреля, 2018, 14:38

Ульяна Букатюк

Сколько стоят похороны в Украине, как прощаются с умершими в мире и каким может быть захоронение уже в ближайшее время

Позади поминальная неделя, на кладбищах только и говорят, что об изменениях в захоронениях. Только в марте в Украине начали работать так называемые поправки Лозового, наделавшие немало шума в обществе из-за неразберихи с разрешением суда на погребение.

А уже 5 апреля на сайте Рады появился законопроект 8248 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию сферы захоронения”.

Законопроект содержит ряд новых понятий и предлагает изменения в чрезвычайно консервативной и чувствительной сфере, так что его сразу нарекли “погребальной” (или могильной) реформой.

Так какими могут быть погребальные ритуалы в Украине уже в ближайшее время, зачем что-то менять вообще и как в мире прощаются с умершими?

Сколько стоят похороны

Самым распространенным вариантом прощания с умершими в Украине традиционно остается захоронение в земле и затем установление надгробий.

Стоит такая дань обряду немало. Многие еще при жизни собирают деньги для достойного завершения земного пути. В случае же неожиданной смерти не только психологические страдания, но и финансовые затраты ложатся на плечи близких.

Средняя стоимость одного захоронения в Украине за 2017 год составила 4385 грн, что на 15% больше по сравнению с 2016 годом (3807 грн), информируют в Минрегионе.

Наиболее дорого похоронить близкого человека стоит для жителей Киева (6795 грн), Закарпатья (6571 грн), Одесской (6549 грн) и Тернопольской (6430 грн) областей, тогда как наиболее дешево – в Днепропетровской (2921 грн.) области.

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Обычно набор расходов похож, поэтому в Украине работает немало агентств, которые помогают с организацией похорон. Например, в одном из киевских ритуальных бюро есть предложения от “эконом” (стоимость от 5500 грн) до VIP (конечная стоимость зависит от пожеланий клиента).

Минимальные цены в одном из киевских похоронных бюро

Обычный гроб может стоить 600-700 грн, а вот за элитный можно выложить и несколько тысяч долларов. Такое же и с остальными товарами и услугами. Кроме того, стоит рассчитывать около 350-500 грн на копание могилы, 500-1000 грн на церковные услуги, декор места захоронения и тому подобное.

Экология и дефицит кладбищ

И не только финансовая составляющая заставляет многих людей задумываться об альтернативе. Традиционный в украинском понимании обряд прощания с умершими несет кардинальный вред экологии, то есть наносит удар по здоровью и сокращает жизнь тех, кто еще живет.

Дело в том, что тело умершего обрабатывают формалином, который токсичен и канцерогонен. Поэтому после захоронения литры этого вещества попадают в грунтовые воды, что существенно влияет на экологию и наше здоровье.

А если добавить сюда еще тонны пластика (цветы, венки), которые годами разлагаются на кладбищах.

Кроме того, кладбища занимают огромные территории. Одна могила занимает в среднем 3 кв.м.

По данным Госстата, в прошлом году в Украине умерло 526 тыс. лиц. Получается, что только за прошлый год в Украине появилось условный поселок из могил площадью 158 га, что примерно как 8 крупнейших стадионов мира вместе.

А кладбищ в Украине катастрофически не хватает. По данным Минрегиона, в Украине более 33 тыс. мест захоронений, из которых благоустроенных 26 тыс. мест (81%).

Построить в Украине нужно еще 550 кладбищ, однако уже несколько лет выделенные из местных бюджетов средства расходуются в основном на оплату труда персонала ритуальных служб.

По расчетам специалистов, такого количества кладбищ Украине может хватить еще на 10-12 лет. А что делать дальше - неизвестно.

В некоторых регионах ситуация даже хуже. Например, в Киеве из 30 кладбищ захоронения разрешены только на одном.

Кладбищ в Украине осталось еще на 10-12 лет

Альтернативы традиционным погребениям

Кремация

Кроме традиционного захоронения в Украине существует альтернатива - кремация, то есть сожжение тела умершего и возвращение родным в виде праха или захоронение на территории колумбария. На сайте киевского крематория прайс на саму процедуру кремации - 445 грн, стоимость урны - от 525 грн. В целом такой похорон вместе с расходами на катафалк, отпевание и остальное обойдется в более 4 тыс. грн.

Правда, такая возможность доступна не для всех. Крематории функционируют только в трех городах: Киев, Одесса и Харьков.

Поскольку для большинства граждан услуга кремации умерших родственников фактически малодоступна, поэтому не удивительно, что в прошлом году кремировали лишь 1% от умерших в Украине, то есть 26 тыс. лиц.

Кроме того, кремация у нас не только значительно дешевле привычного обряда. А вот в США и ряде других стран разница в цене существенна. Сама кремация в США стоит около $180-200, а вот за традиционное захоронение приходится выкладывать около $4 тыс, пишет издание Popular Mechanics.

Поэтому американцы все чаще отдают предпочтение именно кремации.

По данным Национальной ассоциации кремации Северной Америки, если в 1980-е только 5% американцев были готовы к кремации, то сейчас таких более 50%. В отдельных штатах кремируюют около 80% умерших.

Это связывают с большей религиозной раскованностью, экономическим кризисом 2008 года и изменением ценностей поколений.

Ведь мир стал глобальным, многие люди меняют работу и город проживания каждые 5-7 лет, так что возможность возить за собой умерших близких людей представляется удобной.

Однако кремация также имеет свои недостатки. Ведь чтобы подвергнуть тело кремации, нужно нагреть его до температуры 900°C и потратить немало газа. Вследствие этого в атмосферу выбрасывается углерод, ртуть и другие вредные вещества. А это также существенно вредит атмосфере, поэтому человечество придумало больше альтернатив.

Грибной костюм

Американский биолог Дже Рим Ли создала грибной костюм, который должен буквально “съесть” тело умершего в процессе распада. Пока конечная стоимость такого захоронения неизвестна.

Промесия (жидкий азот)

Тело умершего сначала замораживают жидким азотом, затем превращают в мелкие частицы. Их высушивают и хоронят в земле. Процедура меньше вредит экологии, чем кремация и привычные похороны, однако пока очень дорогостоящая.

Ресомация (щелочной раствор)

Тело покойного помещают в камеру, которую заполняют водой и гидроксидом калия, а затем под высоким давлением нагревают до 160 °С. Через три часа тело приобретает зеленовато-коричневый оттенок, а кости становятся очень мягкими. Их ломают и возвращают семье, предварительно выкачав всю жидкость из тела, которую потом отправляют в сточные воды.

Пока что стоимость процедуры не позволяет сделать ее массовой - на оборудование в США нужно потратить около $650 тыс.

Биозахоронение

Суть биозахоронения в том, что прах помещают в капсулу из натурального материала, который быстро разлагается (например, целлюлоза). Туда же закладывают семена растения. После этого урну закапывают в землю, а уже через несколько месяцев могут появиться первые побеги.

И не обязательно закапывать кусты или деревья близких где-то в погребальном парке. Можно оставить их жить дома. В прошлом году благодаря Kickstarter запустился проект Bios Incube. Это биоурна с прахом ваших близких (для домашних животных), оснащенная датчиками уровня света, электропроводности, влажности, температуры почвы и воздуха, которые передают данные на смартфон. Внешние стенки Bios Incube отделены специальным изолированным отсеком с водой, поэтому растение питается автоматически.

Сама капсула для растения стоит около $145, а вместе с урной все обойдется в $600-700.

Что предлагают в законопроекте

В начале апреля в ВРУ зарегистрировали законопроект №8248, который предлагает разгрузить кладбища благодаря развитию кремации и биозахоронений. Инициатором законопроекта выступает премьер-министр Владимир Гройсман.

Развивать кремацию в Украине в правительстве предлагают за счет строительства крематориев. Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, центральные органы исполнительной власти должны способствовать привлечению инвестиций для их строительства. Инвесторы получат право их дальнейшей эксплуатации и содержания в соответствии с генпланами застройки соответствующих населенных пунктов и другой градостроительной документации с соблюдением обязательных градостроительных, экологических и санитарно-гигиенических требований.

Также в проекте закона впервые добавлено понятие биозахоронение. Разрешается использовать материалы, которые разлагаются в течение пяти лет. В таком случае нельзя устанавливать намогильные сооружения – зато место захоронения обустроят информационной табличкой.

По расчетам законотворцев, такое экозахоронение будет вдвое дешевле традиционного.

Для биозахоронений выделят отдельные участки кладбищ, парков, скверов и других зеленых зон. Поэтому уменьшится потребность в традиционных кладбищах, а, следовательно, снизится плата за ритуальные услуги.

Кроме того, в №8248 введено понятие подзахоронения. Это означает, что через 20 лет по согласию владельца (или местной власти) гроба или урны с прахом можно будет помещать в уже существующую могилу. Законопроект о захоронении.

Также в законопроекте предлагают уголовно наказывать сотрудников правоохранительных органов, органов регистрации актов гражданского состояния, учреждений здравоохранения, если те предоставляют данные о родственниках умерших ритуальным службам.

Штраф до 200 необлагаемых минимумов или ограничение свободы до 3 лет можно получить за надругательство над телом умершего, останками, могилой или местом захоронения.