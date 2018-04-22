"Золотая дзыга": победа "Киборгов", фанаты "DZIDZIO Контрабас" и красная дорожка без "рагулей"

22 апреля, 2018, 10:34

20 апреля Украинская киноакадемия на торжественной церемонии награждения объявила имена лауреатов второй национальной кинопремии «Золотая дзыга». В этом году украинская премия вручалась в 18 номинациях

Прежде чем писать о самой "Золотой дзыге", на несколько секунд перенесу вас в темное прошлое. Чтобы просто напомнить, что у нас происходило с кинопремиями всего года два назад.

Наиболее глобальной, конечно, была премия Союза кинематографистов. Но знали о ней в основном сами члены союза, которые устраивали ее сами для себя. Красной дорожкой, понятное дело, и не пахло, как и журналистами. Точнее, их обычно было один-двое, порой камера какого-то телеканала приезжала и впоследствии выходило два с половиной материала, где авторы обязательно называли эту награду "украинским "Оскаром".

Собственно, и все. Были и другие кинопремии, но совсем мелкие, следили за ними преимущественно в кинотусовке, да и то не всегда. Но в прошлом году появилась "Золотая дзыга" и журналисты "украинским "Оскаром" начали называть ее. И это уже было ближе к истине, поскольку победителей тоже определяли члены киноакадемии, которую в Украине организовали как раз перед первой "Дзыгой".

Прошлогодняя премия прошла с ощутимо большим резонансом, чем все церемонии, которые проводились ранее. Но, однако, грандиозным событием ее назвать нельзя было. Ну, мы же про "украинский "Оскар" говорим, черт побери. В обществе не было каких-то особых дискуссий, переживаний, любимцев. Красную дорожку традиционно обсуждали где-то на "Рагулях" с бессменными заголовками а-ля "Кто это, мама, мама, кто это?".

Ведущие "Золотой дзыги" Василиса Фролова и Ахтем Сеитаблаев

Но в этом году все иначе. В этом году – победа.

Первое и главное потому, что начиная с лета мы получили несколько настоящих кинохитов. Лент, на которые массово шли зрители, о которых писали в прессе, люди в соцсетях делились впечатлениями (положительными или нет), а, следовательно, появились и актеры, которых запомнили, которые стали действительно звездами. И на красной дорожке зрители имеют шанс узнать героя, которого еще недавно видели на большом экране.

Ну и уж точно при такой ситуации появляется обсуждение тех, кто победил. Хорошо, давайте затаскаем этого "Оскара" до конца. Ежегодно после церемонии награждения как минимум несколько дней, а то и больше, люди перемывают кости лауреатам. Вот и у нас уже что-то такое наклевывается. Фанаты Дзидзьо буркотять, что "Киборги" победили несправедливо. Фанаты "Киборгов" сетуют, что неактивно голосовали, поэтому в зрительском рейтинге победил "DZIDZIO Контрабас", а это позорный позор.

Вместе с тем, начались обсуждения в самой кинотусовке, и вот главные темы для споров.

"Киборги"

Эта лента является ярким примером, когда мнения разделились. Фильм собрал очень приличный бокс-офис и получил любовь многих зрителей. Кое-кто дважды ходил, а это ого-го какой показатель. Впрочем, среди кинокритиков, кинематографистов и, так сказать, ценителей более рафинированных фильмов, "Киборги" не в фаворе совсем. Распространено мнение, что это вообще не кино, а скорее телесериал, который попал на большой экран.

И именно эта лента получила главную награду и еще пять наград в других номинациях. Редко кто это говорит на публику, но, обычно, среди нашей фестивальной, синефильской публики распространено мнение о испорченных вкусах украинцев. Испорченные телевидением, дурацкими сериалами, плохими отечественными фильмами. И теперь, стоит только появиться чему-то хоть чуточку лучшем, это что-то объявляют шедевром и забрасывают наградами. Поэтому даже удивительно, что эта лента получила награду именно от людей из индустрии.

Режисёр и актёр Ахтем Сеитаблаев с наградой за "Лучший фильм"

Лично я не считаю "Киборгов" примитивным телемувиком, хотя бы за хорошую актерскую игру и прекрасный сценарий, который написала одна из лучших наших драматургов Наталья Ворожбит, которая в итоге и получила награду в номинации "Лучший сценарист". Впрочем, решение киноакадемиков мне тоже кажется немного странным, поскольку они должны судить именно по профессиональным критериям. А это часто кардинально отличается от того, за чем выбирает своих любимцев массовая аудитория. И это абсолютно нормально, так и должно быть, но сейчас получается, что кони и люди смешались.

В номинации "Лучший фильм" была лента "Уровень черного", о которой вообще мало кто слышал. Напомню, ее от Украины в прошлом году выдвигали на "Оскара". После показа на Одесском кинофестивале работу забросали комплиментами за экспериментальность, необычность и глубину. Для многих украинских знатоков кино "Уровень черного" заслуживал премию именно от профессионального сообщества. Но, се ля ви – талант в этот раз проиграл народной любви. Хоть и этот фильм не остался без награды, за "Уровень черного" оператор Валентин Васянович получил награду в номинации "Лучший оператор-постановщик".

"DZIDZIO Контрабас"

Михаил Хома ждет награду фильма "DZIDZIO контрабас"

Здесь вопросов нет вообще. Фильм победил в категории "Выбор зрителя" – это было абсолютно предсказуемо. С армией фанатов Михаила Хомы вообще трудно конкурировать. Не стоит и упоминать, что ценители кино крутили носом от "DZIDZIO Контрабас" еще больше, чем от "Киборгов", но это и не их номинация. Голос народа, так сказать.

Команда фильма "DZIDZIO Контрабас" получает награду "Выбор зрителей"

Правда, и здесь злые языки подняли шум, мол, голосовали проплаченные боты, фан-клуб Дзидзьо собрался и в едином порыве накрутил голоса, между тем как о само голосование знали далеко не все. Пусть там как, а доказательств у нас нет. Сама же награда особых дискуссий не вызвала, разве очередные стенания, что у украинского народа испорченный вкус и совета на это нет.

Сергей Лозница

Сергей Лозница на Одесском международном кинофестивале

Скажи мне, чей Лозница, и я скажу тебе, кто ты. Победитель номинации "Лучший режиссер-постановщик" вызвал если не шум, то все же некоторые недоразумения. Все потому, что четко нельзя утверждать – украинский режиссер, или нет. Гражданство в Лозницы украинское, учился в Украине, но профессионально сформировался в России и главные свои ленты снял про Россию. К тому же, фильм "Кроткая", за который он и попал в "Золотую дзыгу", украинским можно назвать совершенно условно.

Это международная копродукция семи стран, в том числе и нашей. Украинский вклад сделал продюсер Сергей Лавренюк (он же продюсер "DZIDZIO Контрабаса"), который просто бросил съемочной группе денег, которых не хватило до конца производства. Часть нашего киносообщества решила, что этого мало для того, чтобы считаться полноценными участниками копродукции, а продюсер просто "присосался" к проекту, чтобы походить по красной дорожке на Каннском кинофестивале, где "Кроткая" в прошлом году была одним из номинантов на "Золотую пальмовую ветвь".

Сергей Лавренюк получает награду за Сергея Лозницы

Мне кажется, что вся эта история довольно неоднозначна. С одной стороны, да, Лозница находится больше в российской парадигме. Хотя и про Украину фильмы тоже снимает – несколько лет назад был "Майдан", уже скоро на Каннском фестивале покажут его "Донбасс". Россияне часто позиционируют его как своего режиссера, а мы как-то и не очень против. Впрочем, я считаю, что его победа в режиссерской номинации была вполне очевидной и заслуженной. Его конкуренты Валентин Васянович ("Уровень черного") и Аркадий Непиталюк ("Припутни") хоть и очень достойные профессионалы, но таскаться с такой масштабной фигурой пока не могут.

Звезды и красная дорожка

Команда фильма "Киборги"

Прошлые годы обсуждения различных отечественных красных дорожек было скорее потоком сарказма и высмеивания. Особенно доставалось Одесскому фестивалю, с его фриками. Уже за несколько часов интернетом расползались фотографии людей как не в перьях, то в стразах. Чудаковатая одежда, которая не совпадал ни с дресс-кодом, ни со здравым смыслом – вот какова была главная фишка открытий и закрытий кинофестивалей.

Нынешняя "Золотая дзыга" в этом смысле стала просто счастьем. Конечно, не для стебных сайтов, которым, в принципе, не оставили почти никаких шансов позлорадствовать. Преимущественно все гости соблюли указанного дресс-кода "black tie", перья особо не было, как и прочего эпатажа.

Гендиректор фестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи

Михаил Хома

Президент Украинской киноакадемии Виктория Тигипко

Сергей Степанский, победитель в номинации "Лучший звукорежиссер", и режиссер Марыся Никитюк

Дизайнер Лилия Пустовит

Актриса Ирма Витовская

Режиссер Максим Наконечный и актриса Ирина Нирша

Актеры фильма "Киборги" Андрей Исаенко и Виктор Жданов, победитель в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" и актриса Ксения Жданова

Джамала на красной дорожке

Все же прогресс, учитывая что в Украине все еще распространено пренебрежительное отношение к дресс-коду, мол, что это за глупые условности. Между тем, он чрезвычайно важен, потому что помогает создать нужную атмосферу – праздничную, небудничную, которая будет формировать нужное настроение для того или иного события.

Что же касается знаменитостей, то здесь тоже идем правильной дорогой. Конечно, про тот самый "институт звезд" говорить еще рано, но фотографии многих гостей уже точно не вызовут вопрос "кто это черт возьми такие?". Здесь только одна проблема – будет развиваться все это дальше или нет. Вопрос финансирования кинематографа в этом году очень дискуссионный – деньги разделили между Минкультом и Госкино. Первый орган планирует финансировать патриотическую телепродукцию, а второй жалуется, что для развития кино в 2018 году выделенных денег явно не хватает. Правда ли это, сможем увидеть через несколько лет – тогда будет видно, украинский кинобум набрал обороты или сошел на нет.

Полный список лауреатов и победителей кинопремии "Золотая дзыга"

Почетный приз за вклад в развитие украинского кино – режиссер, сценарист, педагог Вячеслав Криштофович.



Лучший художник по гриму – Лилиана Хома ("Киборги")



Также номинировались:

Татьяна Герлак ("Припутни")

Елена Ходос ("Стремглав")



Лучший художник по костюмам – Светлана Симонович ("Красный")



Также номинировались:

Марина Коломиец ("Припутни")

Надежда Кудрявцева ("Киборги")

Лучший звукорежиссер – Сергей Степанский ("Стремглав")



Также номинировались:

Сергей Степанский ("Уровень Черного")

Антон Бржестовский ("Киборги")



Лучший короткометражный игровой фильм – "Выпуск'97"



Также номинировались:

"Сирень"

"Технический перерыв"



Лучший художник-постановщик – Шевкет Сейдаметов ("Киборги")



Также номинировались:

Евгения Лисецкая ("Припутни")

Владислав Одуденко ("Уровень черного")



Лучший композитор – Никита Моисеев ("Стремглав")



Также номинировались:

Антон Байбаков ("Дикси Ленд")

Алла Загайкевич ("Дом "Слово"")



Лучший актер второго плана – Виктор Жданов ("Киборги")



Также номинировались:

Яков Ткаченко ("Припутни")

Олег Мосийчук ("Стремглав")

Лучшая актриса второго плана – Нина Набока ("Припутни")



Также номинировались:

Лариса Руснак ("Стремглав")

Римма Зюбина ("Граница")



Лучший анимационный фильм – "Причинная"



Также номинировались:

"Лабиринт"

"Хроники одного города"



Лучший сценарист – Наталья Ворожбит ("Киборги")



Также номинировались:

Валентин Васянович ("Уровень Черного")

Сергей Лозница ("Кроткая")

Аркадий Непиталюк, Роман Горбик ("Припутни")



Лучший оператор-постановщик Валентин Васянович ("Уровень Черного")



Также номинировались:

Юрий Король ("Киборги")

Александр Рощин ("Припутни")



Лучший документальный фильм – "Дом "Слово""



Также номинировались:

"Манящий, сладкий, без границ, песни и танцы о смерти"

"Дельта"

"Дикси ленд"



Лучший актер в главной роли – Вячеслав Довженко ("Киборги")



Также номинировались:

Дмитрий Хомяк ("Припутни")

Михаил Хома ("Dzidzio Контрабас")



Лучшая актриса в главной роли – Даша Плахтий ("Стремглав")



Также номинировались:

Елена Узлюк ("Припутни")

Лилия Яценко ("Чужая молитва")



Лучший режиссер-постановщик – Сергей Лозница ("Кроткая")



Также номинировались:

Аркадий Непиталюк ("Припутни")

Валентин Васянович ("Уровень Черного")



Приз зрительских симпатий – «DZIDZIO.Контрабас»



Лучший фильм – "Киборги"



Также номинировались:

"Dzidzio контрабас"

"Припутни"

"Уровень черного"

"Сломя голову"





Премию "Золотая дзыга" вручает Украинская киноакадемия, которая была создана в феврале 2017 года. Инициатором стал Одесский международный кинофестиваль. В состав правления вошли 15 кинематографистов. Председателем был избран кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств Украины Михаила Ильенко.



Главным символом Национальной кинопремии стала статуэтка "Золотая дзыга", дизайн которой разработал украинский художник Назар Билык.

Все фото - PR-служба Украинской киноакадемии