Перевыборы турецкого султана: почему Эрдоган спешит

21 апреля, 2018, 16:56

Максим Викулов

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган спешит переизбраться на следующий срок, пока народ находится на националистическом подъеме из-за антикурдской кампании в Сирии и пока ухудшение экономических показателей не обвалило рейтинги нынешнего правительства

18 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Девлетом Бахчели - главой Партии националистического движения, младшего партнера ердоганивськои Партии справедливости и развития. В последнее время Бахчели активно "топил" за проведение досрочных выборов ориентировочно на август этого года (по Конституции праздник народного волеизъявления должен состояться в ноябре 2019). После встречи Эрдоган, который до этого активно отрицал идею проведения досрочных выборов, сообщил: выборы состоятся даже раньше, чем предлагали националисты - 24 июня 2018. Впрочем, такой поворот вовсе не стал неожиданностью для всех, кто следит за турецкой внутриполитической кухней.

Султанат Эрдогана

Придя к власти в 2002 году как многообещающий реформатор и либерал, который сумел вначале обеспечить заметный рост экономических показателей, Реджеп Эрдоган достаточно быстро взялся за внедрение авторитарной модели. Сначала он смог нанести сокрушительное поражение военным, которые со времен Кемаля Ататюрка выступали гарантом светского прозападного курса страны. Сотни генералов и высших офицеров были обвинены в попытке свергнуть власть и оказались за решеткой.

Неудачная попытка путча 2016 запустила маховик репрессий против всех несогласных. Около 40 тыс. человек были арестованы, сотни тысяч заподозренных в нелояльности - внесены в черные списки, лишены работы и возможности выезда за границу. Масштабные чистки произошли в армии, правоохранительных органах и судах. Установлен жесткий контроль над школами, университетами и медиа. За малейшую попытку критики журналистам грозит увольнение, а СМИ - закрытие. Депутатов лишили неприкосновенности, сделав немногочисленную парламентскую оппозицию еще более беспомощной. С июля 2016 страна продолжает жить в условиях чрезвычайного положения.

Закрутив гайки, Эрдоган в апреле прошлого года провел референдум по поводу изменений в Конституцию страны. В результате плебисцита, Турция официально стала суперпрезидентской республикой. Отныне глава государства единолично назначает всех министров и других руководителей, имеет решающую роль в назначении судей. Исполнительная власть выводится с подотчетности законодателям. Да и вообще, роль парламента становится чисто декоративной - в частности, президент получит право издавать декреты, имеющие силу закона. А также блокировать любые неудобные инициативы парламентариев из-за применения права вето.

Вступить в силу принятые на референдуме поправки должны с момента проведения следующих выборов. Которые, как мы уже знаем, и должны были состояться осенью следующего года.

Так что же пошло не так?

Впрочем, в последние месяцы ситуация начала развиваться в не самом благоприятном для Эрдогана ключе.

Постоянные конфликты Анкары с ключевыми странами ЕС, Соединенными Штатами и Израилем; интервенция в Сирии на стороне коалиции исламистских движений; масштабная война с сирийскими курдами за анклав Африн и желание наступать вглубь сирийского Курдистана; активное участие в иракских делах позволили турецкому лидеру мобилизовать и сплотить вокруг себя ура-патриотический электорат внутри страны. Но, с другой стороны, конфликты с миром, бесконечные расходы на военные кампании и репрессии против старых элит сильно подкосили еще недавно цветущую экономику Турции.

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Падают фондовые рынки в Анкаре. Стремительно упала турецкая лира, курс которой просел на 7% за последние два месяца, всего несколько дней назад обновив исторический минимум. В марте 2018 международное агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Турции до уровня "мусорного", что отразилось на потоках иностранных инвестиций в страну. Эрдоган не нашел ничего лучшего, как обвинить в этом крупные частные корпорации, работающие в Турции - шаг, достойный Роберта Мугабе и Николаса Мадуро. Само собой, это заявление еще больше ухудшило инвестиционный климат.

Конечно же, у Эрдогана были все основания опасаться, что к осени следующего года экономический кризис нанесет сокрушительный удар по его рейтингам. И, соответственно, спешить с переизбранием.

Сейчас политическое поле Турции зачищено, и никто не может бросить серьезный вызов правящей "партии Справедливости и развития". Традиционная оппозиция - левые, кемалистские и светские силы - рассеяны, запуганы и не имеют значительной общественной поддержки. Однако агрессивная риторика Реджепа Эрдогана, постоянная апелляция к "духовным скрепам" и разрушению светских устоев постепенно выводят на авансцену турецкой политики новую оппозицию - ультранационалистов, монархистов, теократов и радикальных исламистов - значительно более радикальных, чем сам Эрдоган.

Хотя, собственно, формируется также и умеренная оппозиция нового типа. Самый яркий пример - Мераль Акшенер, бывший политик от националистической партии, которая в прошлом году основала собственную политсилу под названием "Хорошая партия". "Хорошая партия" и ее лидер отказались от радикальной националистической риторики и движутся к политическому центру. Социологи дают партии 10-15 процентов поддержки, что выводит ее на третье место. Что характерно, "Хорошая партия" не отнимает голоса у кемалистской оппозиции, играя на электоральном поле союзников Эрдогана - националистов и отчасти самой Партии справедливости и развития. Впрочем, партию могут просто не допустить к выборам, ведь по закону новосозданная партия может принимать участие в предвыборных гонках через полгода после учредительного съезда, а это будет только в сентябре.

Мераль Акшенер - новая звезда на турецком политическом небосклоне

Что касается самой Акшенер, то она даже может, по утверждению социологов, победить во втором туре самого Эрдогана. Впрочем, для этого ей надо во второй тур попасть. А это уже труднее - наибольшие шансы выйти один на один с действующим президентом у представителя кемалистов.

Все эти факторы побуждают Реджепа Тайипа Эрдогана спешить и проводить выборы немедленно - пока страна находится на ура-патриотическом подъеме от побед на сирийских фронтах, пока экономический кризис окончательно не разрушил экономику страны, пока не укрепились радикалы и пока умеренные правые лишены возможности полноценно идти на выборы . Корону падишаха необходимо одевать прямо сейчас - иначе момент может быть упущен навсегда.