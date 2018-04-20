Еврокубковые битвы и Лужный. Чем запомнится украинцам "Арсенал" Арсена Венгера

20 апреля, 2018, 16:25

Дмитрий Марценишин

После 22 лет работы в "Арсенале" об отставке объявил легендарный французский тренер Арсен Венгер, пути которого неоднократно пересекались с Украиной

Отставка

68-летний "вечный" тренер "Арсенала" Арсен Венгер 20 апреля объявил, что после окончания нынешнего сезона он покидает Лондон. Когда Венгер в 1996 году возглавил лондонский клуб, другим был не только футбол, но и мир. Премьер-лига в Англии существовала всего несколько сезонов, Валерий Лобановский вновь вернулся в киевское "Динамо", а "Золотым мячом" владел либериец Джордж Веа, которого миру собственно и открыл в "Монако" мсье Венгер.

Француз трижды - в 1998, 2002 и 2004 - приводил "Арсенал" к чемпионству в Премьер-лиге. Под его руководством лондонцы семь раз завоевывали Кубок Англии и семь раз становились обладателями Суперкубка страны. За 22 года работы в Лондоне француз неоднократно пересекался с украинскими клубами и футболистами.

Лужный

Венгер в 1998 году был впечатлен игрой киевского "Динамо", которое не пустило его "Арсенал" в плей-офф Лиги чемпионов, и лично Олегом Лужным. Следующий сезон правый защитник уже начинал на "Хайбери".

Украинец переходил в "Арсенал" в 31 год, но задержался там на четыре сезона. Хотя места в основе украинец не получил, он пользовался большим доверием Венгера и спасал француза, если возникали кадровые проблемы в обороне.

"Он очень стабильный. Каждый раз, когда мы его выпускаем на поле, он играет хорошо и с каждым сезоном в "Арсенале" повышает уровень своей игры", - говорил Венгер.

Сам Олег Лужный позже называл француза своим вторым отцом и тепло отзывался о его человеческих качествах.

"Венгер для меня был, как отец. Это умный, интеллигентный и чуткий тренер. При подборе игроков, он прежде всего смотрит на характер игрока. Заранее проверяет его по своим каналам. Ведь футболист может иметь хорошие игровые данные, но по человеческим качествам не подходить команде", - вспоминает Лужный.

"Динамо"

Впервые "Динамо" и Олег Лужный пересеклись с "Арсеналом" в 1998 году, в групповом раунде Лиги чемпионов. Команда Валерия Лобановского как раз произвела фурор в предыдущем розыгрыше турнира, но новое выступление начала неубедительно.

Динамовцы в 1-м туре проиграли в гостях греческому "Панатинаикосу" 1:2, а затем не смогли обыграть дома французский "Ланс" - 1:1. Еще одно поражение означало бы потерю шансов на выход в плей-офф. Проигрывать нельзя было "Арсеналу" на легендарном "Уэмбли" в Лондоне.

Между тем, киевляне были близки к поражению. Они пропустили на 74-й минуте от Денниса Бергкампа. В компенсированное арбитром время "Динамо" спас от поражения Сергей Ребров. Не поверил в спасение даже комментатор, который вел трансляцию на Украину - Алексей Семененко, который в эфире констатировал поражение. За это его на несколько лет отстранили от работы на матчах "Динамо".

А затем была серия из трех побед в группе "Динамо" и исторический полуфинал Лиги чемпионов. Началась она с домашнего выигрыша у "Арсенала" со счетом 3:1. На голы Реброва, Александра Головко и Андрея Шевченко, лондонцы ответили лишь точным ударом Стивена Хьюза в конце игры. Арсен Венгер адресовал "Динамо" после игры множество комплиментов, а Валерия Лобановского вообще назвал одним из лучших тренеров современности.

Поражение от "Динамо" дорого обошлась "Арсеналу", который набрал с киевлянами одинаковое количество очков, но вылетел по результатам личных встреч.

Второй раз команды встретились в 2003 году, когда "Динамо" уже возглавлял Алексей Михайличенко. Киевляне снова огорчили Арсена Венгера на своем поле - 2:1. На голы Максима Шацких и Валентина Белькевича лондонцы ответили мячом Тьерри Анри.

На "Хайбери" сильнее оказались "канониры" - 1:0, победу которым в конце матча принес Эшли Коул. В итоге "Арсенал" финишировал в группе первым и дошел до четвертьфинала, а "Динамо" вылетело из турнира.

Последний раз "Динамо" и команда Арсена Венгера играли в 2008 году, когда киевлянами уже руководил Юрий Семин. В Киеве на стадионе им. Лобановского, киевляне снова создали проблемы лондонцам и вели до 88-й минуты, благодаря голу Исмаэля Бангура. Однако "канониры" вновь спаслись в конце матча, благодаря точному удару Вильяма Галласа - 1:0. Дома "Арсенал" победил киевлян на "Эмирейтс" 1:0 - забил Николас Бендтнер. Киевляне направились в Кубке УЕФА, а лондонцы дошли до полуфинала ЛЧ.

"Шахтер"

Навсегда запомнились встречи с Арсеном Венгером и "Шахтеру". Дончане играли с "Арсеналом" в одной группе в первой в своей истории Лиге чемпионов в 2000 году. В Лондоне в первом тайме наглые новички вели 2:0 после голов Алексея Бахарева и Андрея Воробея. Однако на 45-й минуте команда Виктора Прокопенко осталась в меньшинстве и в итоге уступила. Победу "Арсеналу" принесли дубль Мартина Киоуна и гол Сильвена Вильтора - 3:2.

В заключительном туре "Арсенал" ехал в Донецк в статусе победителя группы, поэтому Арсен Венгер проверил резервистов и молодежь. "Шахтер" выиграл 3:0 и продолжил борьбу в Кубке УЕФА, куда команду вывели голы Воробея, Сергея Ателькина и Алексея Белика.

Со следующей версией команды Венгера "Шахтер" пересекся в Лиге чемпионов в 2010 году. В Лондоне "Арсенал" отвесил дончанам болезненную пощечину - 5:1 На голы Александра Сонга, Самира Насри, Сеска Фабрегаса, Джека Уилшира и Маруана Шамаха, дончане ответили лишь голом Эдуардо, забившего своим бывшим партнерам.

Но финал той истории был для "Шахтера" счастливым. В Донецке Мирча Луческу взял у Арсена Венгера реванш - 2:1. На голы Дмитрия Чигринского и Эдуардо "канониры" ответили мячом Тео Уолкотта. "Шахтер" вышел в плей-офф с первого места и проиграл в четвертьфинале "Барселоне". "Арсенал" уступил каталонцам раундом раньше - в 1/8 финала.

Арсен Венгер всегда был высокого мнения о "Шахтере". "Всегда было непросто играть против этой команды. Я считаю ее одной из лучших в Европе", - говорил француз. .

Мхитарян

Среди прочих в 2010 году за "Шахтер" в Лондоне против "Арсенала" играл полузащитник Генрих Мхитарян, который стал в 2018 году последним громким приобретением Арсена Венгера. Лондонцы зимой обменяли армянина в "Манчестер Юнайтед" на Алексиса Санчеса.

Мхитарян признался, что ему всегда импонировал атакующий стиль команды Арсена Венгера и он с детства мечтал поиграть под руководством француза. Однако счастье хавбека длилось всего полгода.

В новом сезоне у "Арсенала" будет новый тренер. Британские СМИ утверждают, что лондонцев возглавит Патрик Виейра, которого в свое время в "Арсенале" Венгер сделал футболистом мирового класса. Сам Арсен Венгер такой выбор поддерживает и утверждает, что у нынешнего тренера "Нью-Йорк Сити" есть должный потенциал, чтобы заменить его в "Арсенале".