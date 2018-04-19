Виталий Портников: Донбасс превращают в Абхазию

19 апреля, 2018, 11:52

Портников Виталий

Кремль намерен превратить Донбасс в Абхазию или Приднестровье и не тратить на него лишних средств

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры и «говорящая голова» путинского помощника Владислава Суркова, выступил на страницах московского интернет-издания «Газета.ру» с обширным интервью, посвященным донбасскому урегулированию.

Чеснаков обычно говорит то, что Сурков хочет объяснить общественности – и на этот раз это попытка объяснить фактический отказ чиновника от переговоров с американским посредником Куртом Волкером. После встречи в Дубае прошло уже три месяца и никаких планов продолжать общение в Кремле, очевидно нет. Жесткая и честная позиция Волкера не пришлась по вкусу ни Суркову, ни его хозяину.

А если нельзя обмануть – то зачем разговаривать? Ну и главный призыв к Волкеру – он должен перестать говорить правду, потому что правда, видите ли, нервирует «народные республики» и они с чем-то там «не соглашаются».

Интервью Чеснакова – демонстрация того, что в Кремле вообще решили отказаться от каких бы то ни было содержательных консультаций по Донбассу. «Нормандский» формат давно заморожен, Меркель, Макрон и Порошенко собираются встречаться без Путина. Теперь делается попытка отказаться разговаривать с американцами. Минской группе останется разве что решение технических вопросов – как это обычно и бывало в инициированных Россией конфликтах на постсоветском пространстве. Что Москва собирается делать дальше?

Чеснаков и этого не скрывает: «Республики намерены провести выборы в установленные своими конституциями сроки. Было бы странным, если бы они заморозили этот процесс». Проще говоря, российским гауляйтерам в Донецке и Луганске дадут указание проводить новые выборы «глав республик» и «депутатов», что приведет к фактическому отказу от Минских соглашений и прекращению даже формального процесса «интеграции».

В Москве просто решили превратить Донбасс в Абхазию, при этом даже не собираясь тратить деньги на улучшение ситуации на оккупированных территориях.

«Люди плохо живут по обе стороны линии соприкосновения. К сожалению, война по вине Украины продолжается. И пока она идет тяжело будет всем» - говорит Чеснаков. И это то, что будут объяснять оккупанты жителям захваченных территорий: плохо живете? Так понятно же почему – война. Ее Украина устроила и не хочет прекращать! Ничего не напоминает?

Это, собственно, и есть тот самый компромисс, которого, наконец-то, достигли в Кремле. Только не с украинцами, не с европейцами, не с американцами, а с самими собой. Превращаем Донбасс в Абхазию или Приднестровье и не тратим на него лишних средств – самим нужны. А там и население уменьшится, разбежится, заводы и шахты окончательно остановятся. Просто будет хороший плацдарм. На будущее.

Понятно, что представители других группировок – конкурентов Суркова – будут и дальше бегать к Путину и предлагать что-то свое. Но логика российского подхода очевидна. К тому же и в прошлом во время всех конфликтов на постсоветском пространстве Москва вела себя именно так. Почему сейчас должно быть иначе?

Единственное отличие – все те конфликты Москва на время, как в Грузии или практически навсегда, как в Молдове, замораживала. Прекращала стрелять. И сейчас, если действительно будет принято окончательное решение о «легитимизации народных республик» и «выборах» гауляйтеров, произойдет именно это – замораживание. А там уже Украине нужно будет решать, каким будет режим линии соприкосновения, превратится ли она в фактическую границу с Россией или останется линией разложения нашей собственной страны.

Но чем раньше мы поймем российские намерения, чем быстрее расшифруем путинские и сурковские сигналы, тем меньше у нас будет иллюзий. Донбасс – как и Крым – давно уже перестал быть просто российско-украинским конфликтом. Он превратился в часть глобального противостояния России и цивилизованного мира. И решить этот конфликт сепаратно просто нельзя. Он не решаем без потрясения основ самой российской государственности, без поражения Кремля и капитуляции Путина перед Западом.