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Дмитрий Марценишин 19 апреля, 2018 четверг

Медали против морали. Почему украинские спортсмены снова едут в Россию

В приказ о запрете украинским спортсменам выступать на соревнованиях в России внесли поправку, которая позволяет обойти бойкот

В приказ о запрете украинским спортсменам выступать на соревнованиях в России внесли поправку, которая позволяет обойти бойкот

Что случилось

18 марта стало известно, что Министерство молодежи и спорта отменило запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях в России. В соответствующий приказ внесли поправку, которая в корне изменила его содержание. Вместо запрета участия, теперь запрещается финансирование выступлений в России за государственный счет. То есть, каждая федерация сможет за собственные деньги отправлять спортсменов на соревнования, которые проводят россияне.

При этом, министр молодежи и спорта Игорь Жданов настаивает, что лично он и его ведомство и в дальнейшем категорически против участия команды Украины в соревнованиях в России.

"Министерство и я как министр неизменны в своей позиции - мы категорически против участия сборных команд в любых соревнованиях в России. Всю моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях несут федерации и персонально атлеты и тренеры, которые рискнут поехать в страну-агрессор", - сказал Жданов.

С чего все началось

Само решение о запрете украинским спортсменам выступать в России появилось на фоне скандала вокруг наших биатлонистов. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что команда в конце марта поедет на заключительный этап Кубка мира в российский город Тюмень. Он настаивал, что украинцам нужно набирать очки и отстаивать квоты на количество участников в кубковых соревнованиях в следующем сезоне.

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Эти заявления прозвучали на фоне бойкота российского этапа несколькими другими сборными - США, Канады и Чехии. Они отказались ехать в Тюмень из-за систематических допинговых нарушений российских биатлонистов.

Отсутствие аналогичной позиции со стороны Украины выглядела, по меньшей мере, странно. Наконец, украинская федерация под давлением министерства сдалась и объявила о бойкоте сборной тюменского этапа. А 14 марта появился и приказ о запрете всем украинским спортсменам выступать в России.

Как отреагировали федерации

Запрет многим нашим атлетам не понравился. Наиболее жестко отреагировали борцы, которые могли пропустить чемпионат Европы, который с 30 апреля по 6 мая пройдет в российском городе Каспийск.

Серебряный медалист Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк отметил, что континентальное первенство является лицензионным, а потому украинцы пропустят и нынешний чемпионат мира, который в октябре примет Будапешт.

"Мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Это очень плохо – теряется целый год. Из-за этого мы можем не попасть на Олимпийские игры. Ситуация очень сложная", - сокрушался Беленюк.

Недовольна решением была и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан

"Мы столько лет ездили на "Московскую саблю" - это традиционный турнир, на котором я много раз побеждала. В этом году у меня была возможность выиграть гран-при. Но теперь у меня такой возможности нет. Я считаю, что нам, наоборот, нужно туда ездить и доказывать, что мы лучшие", - прокомментировала Харлан запрет ехать на московский этап гран-при.

А вот чемпион мира по боксу Александр Хижняк поддержал бойкот, несмотря на то, что лицензионный к Олимпиаде-2020 чемпионат мира также в следующем году состоится в России.

"Лицензии у нас разыгрываются не только на чемпионате мира, есть и другие турниры. Возможность попасть на Олимпиаду у нас есть не только на мировом первенстве", - отметил Хижняк.

Почему внесли поправку

Игорь Жданов пояснил, что поправку в приказ внесли, чтобы привести его в соответствие с мировым спортивным законодательством и Олимпийской хартией.

"Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы юридически уточнили этот момент в приказе", - отметил Жданов.

Другими словами - украинская сторона перестраховалась на случай возможных санкций. Они были возможными по регламенту многих федераций, которые категорически запрещают вмешательство государства в дела национальных спортивных организаций.

Случаи дисквалификаций нередки. Скажем, в 2012 году Индию лишили членства в Международном олимпийском комитете из-за вмешательства властей в ход выборов главы национального олимпийского комитета. Из-за государственного вмешательства в дела местных футбольных федераций прошлого года с ФИФА погнали Кувейт и Гватемалу.

Какими будут последствия

Таким образом, украинские спортсмены снова будут выступать на соревнованиях в России, но делать это за собственные деньги. Кроме того, победителям и призерам российских турниров государство отныне не будет выплачивать призовых.

"Никакие средства украинских налогоплательщиков не будут потрачены на такие поездки. Никакие выплаты государственных премиальных за участие в таких соревнованиях не будут начислены", - пообещал Игорь Жданов.

Однако, можно констатировать, что многих это не напугает. В Россию поедут десятки наших спортсменов. Только получив в руки новую редакцию приказа, Ассоциация спортивной борьбы 17 апреля приняла решение отправить сборную Украины на чемпионат Европы по вольной и греко-римской борьбе в Каспийск. Желание получить лицензии на чемпиона мира и медали оказалось сильнее морали.

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