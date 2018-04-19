Как легализовать полмиллиарда через казино: схема Онищенко-Суркиса

19 апреля, 2018, 17:45

Расследование журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" Дмитрия Костюка

Скандальный народный депутат-беглец Александр Онищенко ранее был известен как светский лев, организатор конкурсов красоты, друг голливудских звезд и даже якобы лично Дональда Трампа. Однако, создание коррупционных газовых схем и убытки государству на миллиарды гривен опустили его с богемного мира до уголовного. Сейчас от украинского правосудия он скрывается на роскошной вилле в солнечной Испании. Ему удалось не только обокрасть государство на кругленькую сумму, но и с помощью других известных олигархов вывести эти деньги из Украины.

"Эти три миллиарда налогов, которые он не заплатил, то есть надо было как-то вывести из предприятий, чтобы государство потом в приказном порядке эти деньги само не забрало себе на налоги, и вот он их и выводил. В частности, выводил через различные предприятия", - говорит народный депутат Татьяна Чорновол.

Она давно исследует коррупционные газовые схемы Онищенко. Разбирается в них и член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Они этот газ должны передавать по цене ну условно говоря там 70 - 100 долларов далее для населения. Имея свою прибыль, платя налоги, ренту и все. А они его продавали там по 200 долларов за 300 долларов промышленности. Согласно маржа была там ну больше 200 процентов", - отмечает энергетический эксперт.

Фирмы-прокладки Онищенко покупали газ по льготной заниженной цене и незаконно перепродавали его в несколько раз дороже. По этой схеме государство теряло, по меньшей мере, полтора миллиарда гривен ежегодно.

"В этой схеме были задействованы фиктивные биржи и через эти фиктивные биржи устанавливалась заниженная цена на газ", - рассказывал в 2015 году о "схемах Онищенко" директор НАБУ Артем Сытник.

Также предприятия Онищенко вели деятельность по добыче газа совместно с государственным "Укргаздобыча". Нарушая условия договоров, экс-регионал не уплачивал государству не только налоги, но и даже ренту за добычу газа. Не инвестировал в развитие месторождений и проведение ремонтов ни копейки, выжимая последние мощности из существующих скважин.

"Если после дано будет согласие парламента на привлечение к ответственности и будут какие-то подтверждающие доказательства того, что человек избегает следствия, конечно что будут приниматься меры, в том числе международный розыск и в том числе заочное осуждение", - говорил в Верховной Раде в день голосования за лишение неприкосновенности депутата Онищенко руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Прошу последовательно проголосовать трижды за: привлечение, задержание и арест народного депутата Украины Онищенко", - призвал с трибуны депутатов Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Парламент не подвел. Народные депутаты сняли с Александра Онищенко неприкосновенность и разрешили привлечь его к уголовной ответственности.

Александр Онищенко обещал остаться в Украине и доказывать свою невиновность.

"Я за открытый судебный процесс. Я никуда не буду убегать. Я готов ходить, доказывать свою провоту", - заверил нардеп.

И таки убежал.

Как отмыть миллиард, как сохранить миллиард и как вывести миллиард заграницу вслед за собой. – Такие они, три стратегические задачи для украинских олигархов. Чтобы сохранить награбленное, они проявляют незаурядную смекалку и придумывают странные схемы.

От народного депутата Украины Татьяны Чорновол мы получили секретные документы, которые проливают свет на то, как беглому нардепу Онищенко удалось вывести украденные в Украине деньги заграницу.

Это письмо, предназначенное для СБУ, о результатах внеплановой проверки Национальным банком коммерческого банка "Премиум" за 2015-й год с подписью заместителя главы нбу Екатерины Рожковой. Согласно документу, по результатам проверки выявлены факты осуществления клиентами Банка финансовых операций, характер которых, по мнению НБУ, может свидетельствовать, что целью их осуществления является использование услуг банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Под номером 1 из числа подозреваемых в финансовых махинациях в письме значится имя владельца футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса. И если в финансировании терроризма его никто не подозревал, то в отмывании денег такие подозрения существуют.

"Эти документы показывают, что за что-то Онищенко платил Суркису откат. Или просил отмывать средства", - убеждена нардеп Татьяна Чорновол.

В 2015 году Игорь Суркис провел со своих банковских счетов финансовые операции в казино на сумму более 417 млн гривен. Расчеты платежными картами за рубежом осуществлялись преимущественно за счет предоставленного банком "Премиум" кредита овердрафт на имя Суркиса Игоря Рахмилевича.

Итак, Игорь Суркис закупил в казино фишек на более 417 млн гривен. В 2015 году это было более 16 миллионов евро. Эта сумма, по оценке авторитетного футбольного портала Transfer mark, больше стоимости всех 11 игроков из основной обоймы Динамо Киев вместе взятых!

Так что существует два варианта: либо Игорь Суркис проиграл в казино сумму, которая превышает стоимость его команды и потратил на игру значительно больше, чем на покупку футболистов за последние два года! Или же это была хитрая сделка по заблаговременно согласованному сценарию.

"Существует схема, когда можно не играть. Можно фишки взять, потом фишки сдать, но те деньги, которые ты получаешь уже после такой простой спецоперации, это уже легальные деньги. Это уже деньги, к которым нет никаких вопросов. Когда тебя в любом цивилизованном обществе спросят, а откуда у тебя полмиллиарда, ты говоришь – выиграл в казино", - рассказывает Татьяна Чорновол.

Выплачивал банковский кредит Игоря Суркиса конечно же не сам Игорь Суркис. По информации Нацбанка, подавляющее большинство средств, за счет которых производилось погашение предоставленного Банком "Премиум" кредита, поступали от восьми других клиентов банка. В частности, более 277 миллионов гривен перечислила на счет Игоря Суркиса Кришталь Наталья Сергеевна. Она – член наблюдательного совета этого же банка "Премиум". И, похоже, очень близкий к семье Суркисов человек. Так, согласно проверки НАБУ, она также перечисляла деньги (список документов) дочери Игоря Суркиса Марине, ее приятелю Ростиславу Якобсону, менеджеру офиса Суркиса в Киеве Арнольду Самошину и вице-президенту футбольного клуба "Динамо" Леониду Ашкенази. В свою очередь, Наталья Кришталь получила эти деньги от двух сомнительных юридических лиц.

"Кришталь Наталья взяла эти средства в тумбочке. Тумбочка называется "Эллара групп" и "Ростон групп"", – отмечает Татьяна Чорновол.

Что известно про эти компании, которые оказались спонсорами азартных игр Игоря Суркиса? И как они связаны с депутатом-беглецом Александром Онищенко? Ответ находим в Едином реестре судебных решений.

Согласно постановлению суда, во время обысков в офисе Александра Онищенко было обнаружено переписку о порядке перечисления денег между субъектами хозяйствования – ООО "Элара Групп", ООО "Морисель Групп" и ООО "Ленсер Компани". Если два последних предприятия близки к Онищенко, то первое – ООО "Элара Групп" - к Суркису. Кроме этого, в сообщениях "давались указания относительно дальнейшего снятия средств наличными и адреса их доставки". Именно через "Эллара групп" финансировались азартные увлечения Игоря Суркиса.

"Обыск в офисе Онищенко-Кадырова. То есть во время обыска на этом офисе следователи арестовали переписку Скайп, где как раз говорилось про эти фирмы и о том, как они перечисляли средства со счетов Онищенко, как затем их выводили в наличные", ‑ говорит Татьяна Чорновол.

Также во время обысков по делу Онищенко в ресторане "Матрешка" на Обуховской трассе следователи нашли документы, подтверждающие перечисление денег Онищенко на счет "Риу грандс". Официальный владелец этого предприятия, Александр Неспособен, тоже перечислял средства Игорю Суркису, но еще в 2010 году. 15 миллионов гривен пошли якобы на игру в казино.

Мы приехали в банк "Премиум" с объяснением подозрительных финансовых операций по счетам Игоря Суркиса при непосредственном участии работников этого финансового учреждения. Однако на месте выяснили: банк находится в состоянии ликвидации.

В связи с многочисленными нарушениями, Нацбанк отозвал лицензию и постановил ликвидировать учреждение, фактическим владельцем которой был известный в 2015 году навязчивой рекламой кандидат в мэры Киева Сергей Думчев.

В офис Игоря Суркиса на стадионе Динамо нас сначала не пропустил охранник, а затем секретарь Игоря Рахмилевича по телефону отказала нам в возможности взять у него интервью, сославшись на занятость.

В 2015 году, пока Игорь Суркис играл в казино, жадность Онищенко нанесла ущерб государству почти на три миллиарда гривен. Против депутата открыли уголовное производство и лишили неприкосновенности, однако он успел вывести награбленные деньги. При чем, похоже на то, что часть из них для Онищенко обналичил энергетический магнат и владелец футбольного клуба "Динамо" Киев Игорь Суркис.