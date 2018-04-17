Виталий Портников: людям не нужно фиктивное управление

17 апреля, 2018, 13:00

Портников Виталий

Граждане выступают не против парламентской республики, а против консервации власти

Волнения в Ереване и других городах Армении захватили местную власть и наблюдателей врасплох. Мало кто ожидал, что переход к модели парламентской республики вызовет такой масштабный политический кризис. Но граждане Армении выступают отнюдь не против самой парламентской республики. Они выступают против консервации власти.

Они видят, что бывший президент страны Серж Саргсян вновь пытается сохранить власть - теперь уже на посту главы правительства. И они стараются этого не допустить, потому что понимают: в Армении не будет никакой настоящей парламентской республики, как до этого не было настоящей президентский. А был заурядный клановый режим Саргсяна, который просто теперь иначе будет себя называть.

Людям, как видим, не нужны фикции. И это то, что должны учитывать украинские политики. Можно менять конституцию сколько угодно раз, но когда она не обеспечивает народовластия - кризис неизбежен.

Парламентской-президентская республика времён Виктора Ющенко была государством постоянных клановых столкновений. Президентская республика Виктора Януковича - авторитарным бандитским режимом. Парламентско-президентская республика времён Петра Порошенко вновь стала ареной борьбы неугомонных кланов.

Какая разница, как это называется, если на деле мы всякий раз сталкиваемся с различными формами узурпации власти?

Лучшее, что могли бы сделать украинские политики для украинского народа - лишить его сомнительной обязанности общенародного избрания президента страны. Нужно сказать честно: украинцы просто не умеют этого делать. Они не главу государства избирают, а отца родного, который обязан их всех быстро осчастливить.

А так как быстрого счастья в нашей стране в ближайшие десятилетия не предвидится, избиратели будут ненавидеть любого своего избранника. У украинского президента всегда будет только один выбор - между диктатурой и бессилием.

Но если мужества избавить страну от постоянного изнасилования выборами очередного мессии просто нет, тогда необходимо решить, какая власть должна отвечать за будущее страны. Нам необходим либо сильный "американский" президент, который будет не только править, но и руководить правительством - либо сильное ответственное правительство во главе с "немецким" премьером, фактическим главой государства.

Либо Трамп - либо Меркель. Но нельзя позволить нашему Трампу ходить в юбке - а это именно то, что пытается делать любой наш президент. И ни он сам, ни его избиратели не понимают, как комично это выглядит со стороны.

Оптимальный вариант - это усовершенствование модели парламентско-президентской республики. Сокращение полномочий президента до принятия им верительных грамот и награждения орденами - тогда можно и общенародные выборы оставить, и избрать главой государства хоть певца, хоть жнеца, хоть комика - пусть себе выступают с речами, если делать в жизни больше нечего.

Но одновременно нужно усилить полномочия как правительства и его премьера, так и парламента. Его списке по полномочиям должен стать фигурой, равновеликой премьеру. Так мы застрахуемся от появления собственного Саргсяна с авторитарными замашками - парламент быстро его укротит, а если нужно - то и выгонит.

Примерно так функционирует власть в Литве: президент - моральный авторитет, внушающий всеобщее уважение (а если не внушает, как бывший президент Роландас Паксас, тогда импичмент и давай до свиданья), сильный спикер, ответственный премьер. И эта модель не просто работает. Она стала отличной гарантией от популизма и усиления пророссийских партий, которых, между прочим, в Литве в разные периоды ее новейшей истории было не меньше, чем в Украине.

Ничего сложного в такой конституционной реформе нет. Сложности возникнут в случае отсутствия изменений. В очередном президенте разочаруются спустя год, в правительстве - спустя полгода. Два года будут говорить о внеочередных выборах, потом - готовиться к очередным.

И мы потеряем еще несколько лет просто потому, что не хотим сами себе признаться в собственной безответственности и желании заменить эффективное управление надеждами на хорошего царя и клановой борьбой у покосившегося трона.

Реформы, на которых я настаиваю, все равно рано или поздно состоятся. Под давлением обстоятельств, улицы или Запада - но состоятся, Просто жаль потерянного времени.