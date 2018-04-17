Протесты в Армении. Логика неразрешенного конфликта

17 апреля, 2018, 11:05

Юрий Костюченко

Очередной всплеск протестов всколыхнул Армению. Поводом стали выборы премьер-министра, которые должны состояться в Парламенте 17 апреля. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы предотвратить сохранение при власти многолетнего президента страны

Республиканская партия на заседании 14 апреля утвердила кандидатуру Сержа Саргсяна на пост главы правительства; это решение поддержала партия Армянская Революционная Федерация "Дашнакцутюн", которая входит в правящую коалицию.

Это вызвало резкое неприятие оппозиционных политических сил, в частности партии "Гражданский договор" и парламентской партии "Элк" (Выход). По мнению оппозиции, Серж Саргсян, который в течение 10 лет был президентом Армении, а до этого на протяжении 15 лет занимал должности премьер-министра, министра обороны, министра внутренних дел и министра национальной безопасности Республики Армения, после конституционного референдума 2015 года, который превратил Армению в парламентскую республику, не может и дальше концентрировать власть в своих руках и мешать изменениям в стране.

Серж Саргсян. Vzglyad.az

В свою очередь, экс-президент Армении, лидер правящей Республиканской партии Серж Саргсян уже заявил, что он "готов взять на себя такую ответственность и занять пост премьер-министра страны", который, согласно конституционным изменениям, определяет основные направления внутренней и внешней политики.

Спорадические митинги и акции протеста против возможного продления полномочий Саргсяна происходили еще с конца марта. Однако массовый характер они приобрели после официального заявления о выдвижении Саргсяна на высший пост в стране.

Вечером 13 апреля, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян со своими сторонниками начал круглосуточную акцию в знак протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна. Тогда же участники акции перекрыли движение вокруг площади Франции.

Градус протеста быстро повышался. Когда лидеры партий, входящих в правящую коалицию, заявили, что оснований для переноса даты голосования нет, участники митинга пообещали не пропустить кортеж Саргсяна в парламент, где 17 апреля будет проходит голосование по его кандидатуре. В частности, граждане планируют взять в кольцо здание парламента в день избрания главы правительства.

На призыв оппозиции в Ереване утром 16 апреля начались действия в рамках плана гражданского неповиновения. В результате этих действий в центре города произошел транспортный коллапс.

Полиция заблокировала подходы к зданию парламента и противодействует планам оппозиционеров. Днем 16 апреля полицейские применили специальные средства - светошумовые гранаты и слезоточивый газ против участников протестов, когда те попытались прорваться через кордоны полиции и колючую проволоку к зданию парламента.

Одновременно протесты проходят в городах Гюмри и Ванадзор. СМИ сообщают о более чем 10 тысячах участников акций протестов, а также о не менее 40 пострадавших протестующих и 6 раненых полицейских в течение 16 апреля.

При этом, власть не собирается менять своих планов. Руководитель парламентской фракции коалиционной партии "Дашнакцутюн" Армен Рустамян выступил категорически против саботирования работы парламента: "Если протестующие попытаются препятствовать проходу парламентариев, то полиция должна обеспечить общественный порядок, чтобы все депутаты смогли попасть в парламент", - заявил он.

Говоря о своих планах, Саргсян со своей стороны отмечает, что "парламентское большинство Армении во главе с Республиканской партией и ее коалиционным партнером "Дашнакцутюн" и в дальнейшем будет последовательно развивать и укреплять союзнические отношения с Россией". По мнению бывшего президента и наиболее вероятного будущего премьер-министра, "это очень положительно отражается на развитии Армении. Думаю, неуместно говорить об изменении политики по отношению к России".

В контексте такой политики Россия оперативно наращивает свое присутствие в Армении, в том числе и военное. Появляются сообщения, что еще до заключения соответствующих соглашений на 102-й российской базе в Гюмри уже формируется дополнительное подразделение военной полиции РФ. Российская военная база Южного военного округа, дислоцированная в Армении, несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ, она оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями Миг-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П, а срок действия договора о размещении базы 20 августа 2010 был продлен до 2044 года.

Теперь, согласно заявлению российской стороны, "для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском военном гарнизоне формируется подразделение военной полиции. Личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами".

После многочисленных инцидентов с российскими военнослужащими и на фоне противостояния России с Западом многие наблюдатели в Армении без энтузиазма воспринимают перспективу расширения военного, а особенно военно-полицейского присутствия России в стране. И это тоже способствует росту социальной напряженности.

Впрочем, по мнению местных наблюдателей, вряд ли нынешняя эскалация протестов приведет к изменениям на политическом поле Армении. Армения совсем недавно уже переживала подобные всплески протестной активности.

В частности, в июне–сентябре 2015 в Ереване, Гюмри и Ванадзоре проходили массовые протесты против повышения тарифов на электроэнергию. Тогда в акциях принимали участие более 20 тысяч человек, которые вышли на призыв оппозиционных партий. В результате травмы и ранения получили 14 участников протеста и 11 полицейских, были задержаны 295 человек.

В конце июля 2016 активисты из группировки "Сасна црер" взяли штурмом полицейский участок в Ереване и захватили девять заложников. Они потребовали освобождения арестованного по подозрению в попытке государственного переворота героя карабахской войны, командира Шушинского батальона Жирайра Сефиляна, а также отставки президента Сержа Саргсяна. Во время нападения один полицейский был убит; после захвата отделения боевики начали силовое противостояние с правительственными силами, однако после 2 недель противостояния сдались.

Одновременно с силовой акцией проходил многолюдный митинг, на котором представители оппозиции требовали отставки президента страны. Митинг длился более трех недель, в акциях протеста приняли участие более 20 тысяч человек. В результате были арестованы 30 боевиков и задержаны 20 участников протеста, более 60 человек получили ранения и травмы в результате действий полиции.

Эти всплески протестов свидетельствуют о накопившихся социальных и политических противоречиях, как и о том, что существующая политическая система не способна их решить.

По мнению аналитиков, замороженный карабахский конфликт привел одновременно к консервации политических элит, рутинизации инструментов управления и отношений между элитами и группами влияния в политикуме. В заданных рамках нет места структуризации протестов, их рационализации и логического развития. Потому каждая такая волна, если она под влиянием случайных факторов не перерастет в массовые хаотичные беспорядки, обречена на угасание, а надеяться на серьезные изменения следует только после появления новых сил в политике.

В любом случае, социальная и политическая дестабилизация в этом важном регионе сегодня является негативным фактором безопасности. Но, к сожалению, эта сегодняшняя дестабилизация является неизбежным отложенным следствием многолетнего отказа от решения сложного долгосрочного конфликта, отказа в пользу внешнего игрока, которого, по имперской привычке, считают более мудрым "старшим братом".