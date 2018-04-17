Черногория переизбрала независимость и НАТО, или Кто такой Мило Джуканович
15 апреля в Черногории - стране кристально чистых пляжей и величественных гор – состоялся первый тур выборов главы государства. Первый тур оказался и последним: по данным предварительного подсчета, кандидат от правящей "Демократической партии социалистов Черногории" 56-летний Мило Джуканович набрал 53,9 процента голосов и стал следующим президентом балканской страны. Его основной соперник, кандидат от объединенной оппозиции Младен Боянич заручился поддержкой 33,4% черногорских избирателей.
Победитель президентской гонки Мило Джуканович на избирательном участке
Выборам предшествовала аномально короткая предвыборная кампания – агитация продолжалась буквально пару недель. Причина этого в том, что и власть, и оппозиция до последнего не могли определиться с кандидатами: оппозиция никак не могла договориться, а сам Джуканович не хотел идти на выборы, предлагая вместо себя кандидатуру экс-министра обороны Милицу Пиянович-Джуришича.
Однако, учитывая то, что кандидатом от оппозиции стал откровенно просербский, пророссийский и антинатовский Младен Боянич, в команде решили, что ставки слишком высоки и рисковать ну никак нельзя. Поэтому на выборы пошел тяжеловес черногорской политики, а сама кампания прошла под знаком концептуального выбора между движением вперед и откатом назад, уверенным движением на Запад и сползанием на окраины "русского мира", вестернизацией и "балканизацией".
"Черногория снова стоит на распутье", - заявил Мило Джуканович на первом предвыборном митинге.
Черногория Мило Джукановича
Мило Джуканович – уникальная фигура на всем балканском пространстве, вокруг которой уже как минимум 27 лет вращается жаркое черногорское солнце. Выходец из влиятельной партийной семьи, 26-летний Мило в 1989 году был избран членом Центрального комитета Союза коммунистов Югославии – единственной в то время политической силы в стране. И сразу же проявил себя невероятно сильным аппаратным игроком, вместе с ближайшими соратниками оттеснив от руля старую республиканскую партийную гвардию, развернув против старожилов так называемую "антибюрократичную революцию". Успехам Джукановича изначально сильно способствовало то, что он заручился поддержкой президента Югославии Слободана Милошевича.
В 1991-м Джуканович занял пост премьер-министра Черногории. С этого времени черногорская элита, демонстрируя лояльность Белграду, взяла курс на построение де-факто независимого государства, только ожидая удобного случая для начала цивилизованного расставания с Сербией.
Процесс "развода" стартовал сразу после свержения режима Милошевича. В 2003 году союзная республика Малая Югославия была преобразована в конфедерацию двух суверенных государств – Сербии и Черногории; а через три года Черногория провозгласила полную независимость. Впрочем, еще в самом начале 2000-х Подгорица отгородилась от "старшей сестры" таможенным и валютным барьером, в одностороннем порядке введя евро в качестве платежной единицы евро.
В течение всего времени с 1991-го года Мило Джуканович полностью контролировал все процессы в Черногории, занимая должность то премьера, то президента, то кого-то из ключевых министров. В течение десятилетий в стране возникла новая элита, полностью ориентированная на Джукановича: весь управленческий аппарат и значительная часть крупного бизнеса составляют люди, которых бессменный лидер подобрал и назначил, или же просто "поспособствовал" ведению дел (не забываем, что в Черногории довольно высокая толерантность к коррупции – впрочем, как и во всех странах Средиземноморья, а особенно - Балкан).
В результате трех десятков лет "стабильности по-черногорски" страна, разумеется, не стала региональным лидером реформ, инноваций, построения цифровой экономики и гражданского общества. Но и негативными ее показатели не назовешь.
По уровню ВВП на душу населения страна занимает 74-е место, уступая Хорватии, но обойдя Македонию, Сербию и Боснию. В Индексе экономической свободы Черногория – на 65 месте, обойдя все страны региона, кроме Македонии. А в Индексе восприятия коррупции республика занимает 64-ю строчку, уступив из своих соседей, опять же, только Хорватии.
Курс на НАТО и попытка переворота
Возглавляя страну, население которой не имело четких внешнеполитических приоритетов, Мило Джуканович и сформированная им элита с самого начала осуществляли политику нейтралитета и многовекторности. Двигаясь в сторону Запада, страна одновременно привлекала особое внимание российских инвесторов, покупателей курортной недвижимости да и просто туристов.
На 600 с лишним тысяч жителей Черногории приходилось около 300 тысяч российских туристов в год. РФ превратилась в крупнейшего инвестора в экономику Черногории, россиянам принадлежит, по разным оценкам, до 40% курортной недвижимости. Около 7000 российских граждан зарегистрированы в Черногории как постоянные жители.
В 2013 году Москва предложила использовать порт военно-морских сил Черногории в городе Бар на Адриатике для базирования российских военных судов. Такая возможность дала бы российскому флоту прямой выход к акватории северного Средиземноморья, которое почти напрочь контролируется государствами-членами НАТО. Между прочим, от черногорского побережья до Неаполя – основной базы и штаб-квартиры Шестого флота США – рукой подать.
Тогда Подгорица ответила отказом, заодно четко определившись с внешнеполитическим выбором: страна стремится в НАТО. Взбешенный Кремль ответил в своем фирменном стиле – начал готовить государственный переворот. На дискредитацию режима Джукановича и его евроатлантического выбора предоставлялись значительные средства. Параллельно раскручивалась пророссийская и просербская оппозиция – в частности, партия "Демократический фронт". Запланированные на октябрь 2016 года выборы в Народную Скупщину (парламент Черногории), по сути, превратились в референдум о вступлении страны в НАТО. Наблюдатели отмечали неограниченность финансовых ресурсов оппозиции и очень высокое, нехарактерное для Черногории, качество телевизионных и полиграфических агитматериалов.
Официальная Москва также вела активную кампанию против присоединения Черногории к Альянсу. На позапрошлогоднем питерском форуме российский лидер Владимир Путин лично удивлялся: мол, не понимаю, "что же грозит Черногории?".
Ответ на этот вопрос пришел буквально несколькими месяцами позже – и дал ее сам Путин. За несколько дней до выборов черногорские правоохранители арестовали десятки заговорщиков, которые планировали после закрытия избирательных участков спровоцировать беспорядки, захватить здания парламента и Кабмина, убить Мило Джукановича и его ближайших соратников и свергнуть действующий режим, погрузив страну в хаос. Костяк "революционеров" составляли сербские националисты и бывшие сотрудники спецслужб, а также их местные черногорские приспешники.
Стремление Москвы влиять методами индивидуального террора, кроме истерического желания кремлевских руководителей наказать "младших братьев", которые "предали" славянско-православный "Третий Рим", может иметь еще одну, на этот раз – рациональную причину. В апреле 2008 года в Бухаресте, говорят, Путин бросил тогдашнему главе Белого дома Джорджу Бушу фразу: "Украина – это даже не государство".
Рискнем предположить, что примерно так же хозяин Кремля мог сомневаться и в институциональной способности Черногории как государства. Возможно, в Москве считают, что государственные институты этой страны держатся, что называется, на честном слове. И стоит убрать из уравнения самого Джукановича, как созданный им режим (а вместе с ним – и государство как силовой аппарат) рассыпется на щепки. Но кремлевско-лубянских стратегов ждало разочарование - созданные Джукановичем и реформированные на пути к НАТО черногорские спецслужбы сработали на отлично.
После этого партия Джукановича "Демократическая партия социалистов Черногории" выиграла выборы, набрав 41,42% и сформировав новое правительство во главе с бывшим руководителем разведки, убежденным сторонником западного курса Душко Марковичем. Тогда Джуканович впервые с 1991 года формально остался не при делах, ограничившись скромным титулом руководителя правящей партии.
5 июня 2017 года Черногория в праздничной обстановке в Вашингтоне официально стала 29-м членом НАТО, надежно укрывшись под зонтиком НАТО как от Москвы, так и от потенциальных реваншистов в Белграде.
Впрочем, нынешние выборы президента продемонстрировали: угроза выбранному вектору движения на Запад – подальше от навязчивых православных братьев - никуда не делась. Треть голосов, набранных откровенно пророссийско-просербским кандидатом, свидетельствует: изменения в обществе не являются необратимыми, а геополитический выбор – полностью устоявшимся. Понятно, что в случае избрания на пост президента антизападный кандидат встретился бы с бешеным сопротивлением выстроенного Джукановичем "глубокого государства", которое, скорее всего, ограничило бы его фактические полномочия стенами президентского кабинета (такой себе молдавский вариант).
Однако Мило Джуканович решил не рисковать, возглавив процесс лично.
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