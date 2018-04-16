Пенсия для бабушки с ОРДЛО

16 апреля, 2018, 12:30

Платить тем, кому можно, и помогать тем, кому надо

Тема пенсий для жителей оккупированных территории Донбасса в последнее время стала поводом для многочисленных манипуляций и спекуляций.

Этот вопрос действительно является тяжелым с эмоциональной точки зрения. Картинка стариков и инвалидов, голодающих, может растрогать кого угодно. Но для того, чтобы обсуждать пути решения проблемы пенсионного обеспечения граждан Украины на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей по сути, сначала надо отбросить все попытки манипулирования этим вопросом.

Затем необходимо сразу разделить два аспекта – технически-правовой и гуманитарный. То есть, отделить обсуждение поисков методов осуществления законных и реальных выплат тем людям, которые имеют на это право, от необходимости гуманитарной помощи малообеспеченным слоям населения на неподконтрольных территориях. Это разные вещи и разные процессы.

К сожалению, не только отдельные политики, но и отдельные организации, которые объявляют себя правозащитными, как и отдельные правозащитные активисты, не хотят идти путем поисков разумных и реальных вариантов решения этой проблемы.

Не исключено, что пытаются протащить эмоциональное, невзвешенное и нелегитимное решение, благодаря которому будет легко заниматься махинациями с бюджетными средствами.

Но какое будет невыгодно, в первую очередь, настоящим пенсионерам Донбасса с украинским паспортом.

Наличие бабушек, которым трудно пересекать линию разграничения, не отменяет наличие реальной опасности фальсификации списков тех, кто претендует на выплаты пенсий из государственного бюджета Украины, а существование людей с особыми потребностями, которые имеют право на пенсии, не может служить "ширмой" для "шахтеров и трактористов", которые также могут иметь право на пенсию, но о которых никто не даст никакой гарантии относительно их неучастия в незаконных вооруженных формированиях.

Если же отбросить спекуляции и манипуляции, то можно увидеть, что, на самом деле, речь идет о необходимости обеспечения выплат пенсий тем, кому они предназначены, в тех местах, где это будет безопасно для самих пенсионеров и с гарантией, что из денег украинских налогоплательщиков не будет напрямую финансироваться терроризм и террористы.

Параллельно надо ставить вопрос об организации гуманитарной помощи уязвимым слоям гражданам Украины в ОРДЛО, которые не могут получить свои законные выплаты.

На сегодня не существует методики, как без идентификации проводить пенсионные выплаты жителям ОРДЛО, и отработать такой механизм украинской власти пока что не удалось "ни с донорами, ни с кем", недавно признался журналистам председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Министр социальной политики Андрей Рева, в свое время, отметил: "На оккупированных территориях мы не можем гарантировать людям их конституционные права. ...там нет Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения. Каким образом мы можем там платить людям пенсии? ...когда мне сегодня говорят, что надо платить там, отвечаю: "Да, надо платить. Расскажите мне как". И все начинают рассказывать о каком-то комплексном механизме. А что это такое - объяснить никто не может", - подчеркнул Рева.

Правозащитники как аргументы в пользу бюджетных выплат всем пенсионерам ОРДЛО, вспоминают решение Европейского суда по правам человека относительно пенсий. Но в тех решениях речь идет о прецедентах, которые используются для урегулирования порядка выплаты пенсии за границу тем гражданам Украины, которые имеют право на постоянное проживание в другой стране. Особенности исполнения решений на оккупированной территории, при полном отсутствии легитимной власти, конечно, там никак не расписаны.

Впрочем, все же кто-то попытался действовать именно так, как рекомендуют эти юристы - обратился в суд, дошел даже до Европейского суда по правам человека. В итоге, в феврале 2018року ЕСПЧ принял решение, отметил, что, учитывая длительный конфликт, Украина лишена возможностей выплаты пенсий на территории вне ее контроля.

"ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса. Из-за продолжающегося конфликта мы физически не можем платить пенсии на временно неконтролируемой части Донбасса и это не является нарушением Конвенции. А платить пенсии в оккупированном Донбассе сейчас может только Россия, которая осуществляет эффективный контроль над этой территорией", - отметил тогда в своем Фейсбуке заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Министр соцполитики не исключает, что можно будет возобновить полноценную выплату пенсий в случае ввода миротворческих сил. Губернатор Донетчины, в свою очередь, предлагает, чтобы уже сейчас доставку пенсий на оккупированные территории взял на себя Красный Крест. Но в таком случае этот процесс по форме будет ближе к гуманитарной помощи со всеми последствиями именно такого метода раздачи средств. Кроме того, Красный Крест точно не имеет инфраструктуры для создания и верификации списков пенсионеров, а значит есть опасность попадания средств не в те руки.

Интересно, что правозащитные активисты упрекают Украину примером Грузии, которая якобы выплачивает пенсии жителям Абхазии и Южной Осетии. Конечно, это полная ерунда, но лучше о реалиях грузинских оккупированных территорий расскажет непосредственно Петре Канкава, первый заместитель министра Грузии по примирению и гражданскому равенству. Вот что он рассказал в своем комментарии для специального издания "Право на пенсию в условиях вооруженного конфликта: международный опыт и путь Украины", которое было издано Норвежской советом по делам беженцев при поддержке Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) и Европейской Комиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи (ECHO):

«...у нас очень интересный опыт. Если 10-12 лет назад у нас были финансовые проблемы, и мы не могли заботиться о людях, живущих на оккупированных территориях, теперь мы готовы позаботиться о них и дать им все необходимые условия, чтобы удовлетворить их потребности, предоставить им пенсию и другую поддержку. Но теперь мы столкнулись с тем, что Российская Федерация не позволяет нам этого делать. Я хотел бы дать вам совет просто заботиться о своих людях, пока у вас есть такая возможность", - сообщил Канкава.

Итак, Грузия, по словам грузинского чиновника, сначала не выплачивала пенсии, потому что не было денег. Теперь деньги есть, но эти выплаты сделать уже не возможно из-за позиции РФ. То есть, Грузия не платит пенсии в Абхазии и Южной Осетии, и не платила жителям оккупированных территорий все 25 лет оккупации.

По мнению грузинского замминистра, Украина должна деятели иначе, то есть делать выплаты, "заботиться о людях", если у нас есть такая возможность. Но если такой возможности нет (а ее нет)? Вновь, как говорится, за рыбу деньги...

Если попытаться резюмировать пути решения этой сложной и болезненной пенсионной проблемы, то мы увидим, что выплачивать пенсии жителям ОРДЛО можно либо обеспечив соблюдение закона и порядка, то есть на подконтрольной территории после верификации, что и делается де-факто. Или приняв участие в организации благотворительной помощи там, где легитимным и прозрачным путем Украина, которая не контролирует временно оккупированные территории, ничего не может поделать.

А в общем остается ждать миротворцев, которые, как надеются в украинском правительстве, смогут обеспечить соблюдение конституционных прав граждан Украины на неподконтрольной сейчас украинской власти части Донбасса.